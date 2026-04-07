İsrail’den ABD’ye İran baskısı! Netanyahu’dan ateşkese engel... İran’ın İHA saldırısında 15 Amerikan askeri yaralandı

İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri, ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacağını söyledi.
Fars Haber Ajansı'na göre, İyri, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen maddi destek programı hakkında bilgi verdi.
ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana 91 binden fazla konut ve ticari birimin hasar gördüğünü dile getiren İyri, bunlardan 70 binden fazlasının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve önemli bir kısmının ise onarım gerektirdiğini belirtti.
İranlı Sözcü, bu zararların telafisi amacıyla, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 ana destek programı belirlendiğini söyledi.
İlk programın konut depozitosu desteği olduğunu dile getiren İyri, kırsal alanlar için 300 milyon tümen (yaklaşık 2 bin dolar), şehirler için 700 milyon tümen (yaklaşık 4 bin 650 dolar) olarak belirlendiğini ifade etti.
İkinci programın tamamen yıkılmış binaların yeniden inşasını kapsadığını belirten İranlı yetkili, bu kapsamdaki hibelerin 3 kata kadar binalarda metrekare başına 26 milyon tümen (yaklaşık 170 dolar), daha yüksek katlı binalarda ise metrekare başına 28 milyon tümen (yaklaşık 187 dolar) olduğunu bildirdi.
İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü İyri, onarım gerektiren birimler için, hasarın boyutuna göre 9 ila 18 milyon tümen arasında hibe verileceğini kaydetti.
İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, ülkesindeki elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu.
İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, halkı "İranlı gençlerin aydınlık yarın için insan zinciri" adlı etkinliğe katılmaya davet etti.
Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.
Programın ana mesajının ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin bugün yerel saatle 14.00'te gerçekleşeceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 11 balistik füzenin engellendiğini, bunlardan kopan bazı parçaların enerji tesisleri yakına düştüğünü bildirdi.
Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Şarkiye bölgesinde 11 balistik füzenin imha edildiği, bunlardan 7'sinin imhası sırasında dağılan parçaların enerji tesislerinin yakınına düştüğü, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Mizan Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.
Patlamaların kentin hangi bölgelerinde ve yol açtığı hasar hakkında bilgi verilmedi.
Rusya'nın İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait hedeflerin listesini verdiği iddia edildi.
İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesinin Ukrayna istihbaratına yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Rus istihbaratı İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait 55 hedefin ayrıntılı listesini verdi.
Moskova ve Tahran arasında paylaşılan bilgilerin İran'ın İsrail enerji ağına füze saldırıları başlatmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.
Hedef alınacak yerlerin stratejik önemlerine göre üç kategoriye ayrıldığı, buna göre ilk kategoride ulusal enerji sistemini felç edecek kritik üretim tesisleri, ikinci kategoride İsrail'in merkezinde bulunan ve büyük yerleşim merkezlerine hizmet veren sanayi ve büyük kentsel enerji merkezleri, üçüncü kategoride ise endüstriyel alanları ve küçük enerji santrallerini destekleyen trafo merkezleri de dahil olmak üzere yerel altyapının yer aldığı ifade edildi.
Akdeniz kıyısında bulunan İsrail'in en büyük enerji santrali olan Orot Rabin'in birinci kategori kapsamındaki birincil hedef olduğu aktarıldı.
İsrail'in, komşu ülkelerden elektrik ithal etmeyen bir "enerji adası" olarak kabul edildiğinden, Rus istihbaratının İran'a, bu tesislerden küçük bir kısmının hasar görmesinin bile elektrik sisteminin tamamen ve uzun süreli çökmesine, yaygın elektrik kesintilerine ve onarılması zor teknik arızalara yol açabileceğini bildirdiği öne sürüldü.
İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran ile ABD arasında bir ateşkes anlaşmasına varılması ihtimalinin son derece düşük olduğu değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi.
Bir anlaşmaya varılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği sürenin dolmaya yaklaştığına değinilen haberde, Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasındaki siyasi koordinasyona eşzamanlı olarak iki ülkenin hava kuvvetlerinin İran'ın sivil altyapısına yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yürüttüğü kaydedildi.
Öte yandan, İsrail ordusunun hazırlıklarını İran'a hava saldırılarının en az 3 hafta daha sürmesi senaryosuna göre yaptığı öne sürüldü.
Kanal 13'e konuşan İsrailli üst düzey askeri yetkili ise "İranlılar zayıflık göstermiyor. Onlara verilecek ekonomik zarar çok büyük olacak. Savaşın devam etmesi rejimi büyük ölçüde zayıflatacak." iddiasında bulundu.
ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimiyle bir anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak İran'ın sivil altyapısını çökertmekle tehdit etmişti.
Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.
İsrail yönetiminin, ABD ile İran arasında olası müzakerelerin başarısız olması senaryosuna yönelik, İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı iddia edildi.
Amerikan CNN televizyonunun iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde İsrail'in, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bir anlaşmaya ulaşabileceği konusunda "oldukça şüpheci" yaklaşım sergilediği belirtildi.
Tel Aviv yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a karşı atılabilecek sonraki adımlara yönelik kararını" beklediği ve müzakerelerin başarısız olması durumunda İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı ileri sürüldü.
Haberde, Washington-Tel Aviv hattındaki son görüşmelerde İsrail'in "olası ateşkese" karşı endişelerini dile getirdiği ve bir ateşkesin "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesi ve zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını" kapsaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
ABD medyası, Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığını bildirdi.
Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, söz konusu İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.
Söz konusu askerlerin bazılarının görevlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği iddia edildi.
Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran’la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.
ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.
Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanışmış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.