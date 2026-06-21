Müzakerelerin gölgesinde Trump’tan İran’a tehdit: Çok daha sert vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın Lübnan'daki müttefik grupları üzerindeki etkisini kullanmasını isteyerek, aksi halde Tahran'ın yeniden hedef alınabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında, "İran, Lübnan'da sorun çıkaran ve yüksek maaşlar ödediği vekil güçlerini derhal durdurmalı. Eğer bunu yapmazlarsa İran'ı geçen hafta yaptığımız gibi tekrar vururuz, hem de çok daha sert şekilde" ifadelerini kullandı.
İşte dakika dakika son gelişmeler...
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında taraflar ve arabulucular Pakistan ve Katar’ın yer aldığı dörtlü görüşmelere, iç istişareler amacıyla ara verildiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İsviçre’de Pakistan ve Katar arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelere, iç istişareler nedeniyle ara verildi.
Tarafların verilen bu arayla birlikte başkentleri ile irtibata geçerek son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Öte yandan, İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin verilen aranın ardandan devam edeceğini ve müzakerelerin Türkiye saati ile 20.00’da bitmesinin beklenildiğini söyledi.
ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını kaldırdığını duyurmasının ardından, İran limanlarındaki gemi hareketliliği arttı.
Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın kalkmasının ardından Basra Körfezi açıklarında bulunan İran ticaret gemilerinin kıyı bölgelere yanaştığı görüldü.
Daha önce Basra Körfezi açıklarında bulunan İran’a ait ticari gemiler, ablukanın kalkmasıyla birlikte ülkenin güneyinde bulunan Bandar Abbas kenti kıyıları ile Kong kenti yakınlarına yaklaşmaya başladı.
Öte yandan İran devlet televizyonu, deniz ablukasının ardından Bandar Abbas’da bulunan Şehit Recai Limanı’na ilk konteyner gemisinin yanaştığını duyurdu.
Limana yanaşan geminin 6 bin 500 ton kapasiteli olduğu ve üzerinde bulunan 2 bin 980 konteynerin boşaltılacağı belirtildi.
Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun işgali altında bulunan bölgelerden birine giden Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkeye saldırılara yeniden başlamaya hazır olmaları gerektiğini belirterek ateşkesin kırılgan olduğunu savundu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile görüşmelerde "sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldüğünü" ve "daha fazla ilerleme" kaydedilmesinin beklendiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın Lübnan'daki müttefik grupları üzerindeki etkisini kullanmasını isteyerek, aksi halde Tahran'ın yeniden hedef alınabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında, "İran, Lübnan'da sorun çıkaran ve yüksek maaşlar ödediği vekil güçlerini derhal durdurmalı. Eğer bunu yapmazlarsa İran'ı geçen hafta yaptığımız gibi tekrar vururuz, hem de çok daha sert şekilde" ifadelerini kullandı.