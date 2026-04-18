SON DAKİKA | ABD Başkanı Donald Trump’tan ’tekrar bombalarız’ tehdidi: Washington ve Tahran arasında yeni müzakere ne zaman?

CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İranlı ve ABD'li yetkililer, yeni görüşmeler için pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak.
Yetkili, toplantının tam zamanlamasıyla ilgili ise detaylı bilgi paylaşmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılmaması durumunda bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını açıkladı. Trump, Arizona eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, İran ile anlaşmanın Lübnan'da ateşkese bağlı olup olmadığına yönelik sorusuna, Trump, "Gerçekte birbirine bağlı değiller ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan'a yardımcı olacağız." yanıtını verdi.
Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması hususunda ise "İran'a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD'ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya varılmaması durumunda İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine ise Trump, "Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in artık Lübnan'ı bombalamayacağı, ABD'nin bunu yapmalarını yasakladığına dair açıklamasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "şoke ettiği" ve bu konuda Beyaz Saray'dan açıklama istendiği ileri sürüldü.
Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Trump'ın "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." ifadesini kullanmasına İsrail tepki gösterdi.
İsmini açıklamayan kaynaklardan biri, Trump'ın açıklamasında "tamamen farklı bir dil kullanmasının", Netanyahu ve ekibini "şoke ettiği" ve İsrailli yetkililerin Beyaz Saray'dan bu konuda açıklama istediğini belirtti.
Haberde, Netanyahu ve ekibinin, Trump'ın Lübnan hakkındaki yorumlarını medyadan öğrendiği ve "hazırlıksız yakalandığı" değerlendirmesi yapıldı.
Beyaz Saray'dan bir yetkili de konuyla ilgili açıklamasında, "Başkan'ın Lübnan ve İsrail arasında imzaladığı ateşkes anlaşması, İsrail'in Lübnan hedeflerine karşı herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon gerçekleştirmeyeceğini açıkça belirtiyor. Ancak planlı, yakın tehdit oluşturan veya devam eden saldırılara karşı kendini savunma hakkını saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.
- "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak"
ABD Başkanı Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ABD'nin Hizbullah meselesini Lübnan ile görüşerek ayrıca ele alacağını vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine de "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." diye seslenmişti.
Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu.
Ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in, ateşkes devam etse bile "planlı, yakın veya devam eden saldırılara karşı her zaman kendini savunma amacıyla" askeri harekat düzenleme hakkını saklı tutacağı belirtiliyordu.
İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in artık Lübnan'ı bombalamayacağı yönündeki açıklamasının şaşkınlığı içinde olduğu belirtildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin ismini vermediği bir kaynaktan verdiği haberde, Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'in Lübnan'ı bombalamasına artık izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarının İsrail'i şaşırttığı ifade edildi.
İsrail'deki genel kanının, "İran'la tekrar savaşa girme olasılığının, bir anlaşmaya varma olasılığından daha düşük olduğu" yönünde olduğu aktarıldı.
Trump'ın açıklamalarının, Lübnan'da savaşın yeniden başlamayacağı anlamına geldiği aktarıldı.
Trump'ın İran'la anlaşma sürecini hızlandırmaya, Lübnan ile İsrail arasında da yakınlaşma sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca, ABD'nin İsrail'e, Suriye ile müzakerelerin başlaması konusunda da baskı uyguladığı bilgisi verildi.
Öte yandan, Axios haber sitesinin ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in Washington yönetiminden Trump'ın söz konusu paylaşımıyla ilgili açıklama istediği belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve danışmanlarının, Trump'ın paylaşımına şaşırdığı dile getirildi ve bu paylaşımın, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla çeliştiği öne sürüldü.
Trump dün, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes , Lübnan yerel saatiyle dün 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanmasının ardından bu ülkeye yönelik ablukanın kaldırılacağını belirtti. ABD Başkanı Trump, Arizona eyaletinde havalimanında basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.
Trump, İranlılarla bu hafta sonu görüşmelerin devam edeceğini ve olumlu bir sonuç beklediklerini vurguladı.
"Pek çok olumlu şey oluyor, buna Lübnan da dahil." diyen Trump, neler olacağını bekleyip göreceklerini kaydetti.
ABD Başkanı, "Anlaşma imzalanır imzalanmaz (İran'a yönelik) abluka kaldırılacak. Ablukanın biteceği zaman o zamandır." değerlendirmesini yaptı.