SON DAKİKA! ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi: Tahran yönetiminden jet yanıt

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bildirildi.
Fars Haber Ajansı, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait SİHA, Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, farklı tipte olmak üzere 127 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik sert bir açıklama yaptı.
Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullandı.
İran'a yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Donald Trump, "İran'ı haritadan sildik, İran anlaşmak istiyor ama ben istemiyorum" dedi.
İran’ın İsrail’e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, “Geleceğimiz için yürüttüğümüz savaşta son derece zor bir gece geçiriyoruz.” İfadelerine yer verdi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik saldırıların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kalibaf, Dimona'daki füze savunmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eğer İsrail rejimi yüksek düzeyde korunan Dimona bölgesinde füzeleri engelleyemiyorsa, bu durum operasyonel açıdan savaşın yeni bir aşamaya girdiğinin göstergesidir; İsrail'in hava sahası savunmasızdır. Sonuç olarak, önceden planlanan sonraki adımların uygulanma zamanının geldiği görülüyor" ifadelerini kullandı.
EN AZ 51 KİŞİ YARALANDI
İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırı sonrası en az 51 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin tespit edilen tehdidi engellemek için devreye girdiği ancak füzenin etkisiz hale getirilemediği bildirildi.
DİMONA'DAKİ NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ
Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, İsrail'in Dimona kentindeki nükleer santralin de bulunduğu güney bölgesine yaptığı misilleme saldırısında, nükleer araştırma merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi almadığını bildirdi.
UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "UAEA'nın, İsrail'in Dimona kentine bir füzenin isabet etmesiyle ilgili haberlerden bilgisi olup, Negev Nükleer Araştırma Merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi alınmamıştır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bölge ülkelerinde gelen bilgilere göre radyasyon seviyesinde bir anormallik tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, özellikle nükleer tesis çevresinde azami askeri itidal gösterilmesi çağrısını yineledi. ABD ile İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, bugün akşam saatlerinde Dimona'daki nükleer santralin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan art arda iki misilleme saldırısında 31 kişi yaralanmıştı.
ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi. İran gece yarısından bu yana İsrail'e aralıklarla 6 dalga füze saldırısı düzenlerken saldırıların 5'i İsrail'in güneyini, biri ise orta kesimini hedef aldı. İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.