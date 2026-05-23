SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump’tan İran açıklaması: Anlaşmaya çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde her geçen gün daha iyiye gittiklerini ve bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını duyurdu. Trump'ın bu çıkışına yanıt veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Pakistan'ın arabuluculuğunda bir mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız" ifadesini kullandı.

Perde arkasındaki görüşmelerde ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması gibi kritik başlıkların yer aldığı 14 maddelik bir teklifin masada olduğu belirtiliyor.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında son gelişmeler...

21:19 NETANYAHU'DAN ACİL TOPLANTI KARARI İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ile İran müzakerelerindeki gelişmelerin ardından koalisyon hükümetini oluşturan parti liderleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam acil toplantı yapacağı bildirildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Netanyahu'nun, İran'a ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam koalisyon ortaklarıyla acil toplantı gerçekleştireceği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, müzakereler kapsamında İran ile ABD arasında mesaj alışverişini yürütmek üzere dün ve bugün Tahran'da temaslar gerçekleştirmişti.



19:27 ABD BAŞKANI TRUMP: "İRAN İLE ANLAŞMAYA "ÇOK YAKLAŞTIK" ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" söyledi. ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına yaptığı kısa açıklamada, İran ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, müzakere sürecinin ne aşamada olduğunu ve olası anlaşmanın detaylarını paylaşmayacağını belirterek, "anlaşmaya çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" kaydetti. Öte yandan, CBS News'in aynı haberde yer alan ve müzakerelere yakın bazı kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, güncel anlaşma, ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yabancı bankalarda bulunan bazı İran varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve müzakerelerin devam etmesini içeriyor.



16:52 İRAN: ANLAŞMAYA HEM ÇOK UZAK, HEM DE ÇOK YAKINIZ İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız." dedi. İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Bekayi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran ziyaretini değerlendirdi. Bekayi, Munir'in, İran ile ABD arasında mesaj alışverişinde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Görüşmede üzerinde ihtilaf bulunan konular ele alındı. Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. İran'ın odak noktasının savaşının sona erdirilmesi olduğunu söyleyen Bekayi, ABD ve İran'ın ortaya koyduğu görüşlerin çözüme ulaşabilme noktasında birbirine yaklaştığını ancak bunun anlaşma manasına gelmediğini vurguladı. Bekayi, "ABD'nin çelişkili tutumu nedeniyle sürecin değiştiğini söyleyemeyiz." diye konuştu. Bekayi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise, "Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu, biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalı." dedi. Müzakerelerin mevcut aşamasında nükleer meseleler ve yaptırımların ayrıntılarıyla ilgili hususların yer almadığını belirten Bekayi, ülkesinin yaptırımların kaldırılmasına yönelik talebinin değişmez bir tutum olduğunu söyledi. Bekayi, nükleer meselenin ABD ile varılacak mutabakat sonrası ele alınması gerektiğine işaret ederek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunun ise görüşmede gündemde olduğunu söyledi. Bekayi ayrıca, İran'ın ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklifinde, hem nükleer konulara hem de dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması hususuna atıf yapıldığını dile getirdi. Nükleer konuya 30 ya da 60 gün içinde girilip girilmeyeceği hususunun sonraki aşamalarla ilgili olduğunu söyleyen Bekayi, resmi arabulucu ülkenin Pakistan olduğunu ve Katar'ın da görüşmelere yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.





