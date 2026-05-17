SON DAKİKA | ABD'den İran ile anlaşmak için 5 temel şart! İran'dan dikkat çeken "Hürmüz" talebi

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da tansiyon hem diplomasi masasında hem de sahada yükselmeye devam ediyor.

ABD'nin, Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya varmak için beş temel şart öne sürdüğü bildirildi. Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre bu şartlar arasında, İran'ın nükleer tesislerinden sadece birinin faaliyette kalmasına izin verilmesi, tazminat ödenmemesi, 400 kilogram uranyumun ABD'ye transferi, dondurulmuş varlıkların %25'inin dahi serbest bırakılmaması ve savaşın durdurulmasının müzakere sonuçlarına bağlanması yer alıyor.

İran ise savaşın tüm cephelerde sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların iadesi, savaş tazminatı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını talep ediyor.

18:00 KALİBAF'TAN ABD'YE TEPKİ İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile başkent Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede, ABD’nin bölgedeki varlığının güven kaybına sebep olduğunu ifade etti. İran Meclis Başkanı’nın resmi Telegram hesabına göre, Kalibaf ve Nakvi, eteşkes süreci ve iki ülke ilişkilerini ele aldı. Görüşme sırasında Kalibaf, bölgede bazı ülkelerinin ABD’nin varlığının güvenlik sağlayacağı yönünde bir inanca sahip olduğunu ancak yaşananların bunun tam tersini gösterdiğini belirterek, “Son olaylar, ABD’nin bölgedeki varlığının güvensizliğe neden olduğunu gösterdi.” İfadelerini kullandı. Pakistan’a, 28 Şubatta başlayan savaş sırasında gösterdiği işbirliğinden dolayı teşekkür eden Kalibaf, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kalibaf, bölgede oluşan ABD kaynaklı güvensizliğin, yine bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ile ortadan kalkacağını savundu. Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ise ülkesinin, Kalibaf’ın İran halkının çıkarlarının korunması hususundaki gayretlerine şahit olduğunu ve iki ülke halkının savaşla birlikte daha fazla yakınlaştığını söyledi. Nakvi ayrıca, ülkesinin, müzakerelerden bir sonuç elde edilmesini temenni ettiğini dile getirdi.



17:15 PEZEŞKİYAN PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI İLE TAHRAN'DA GÖRÜŞTÜ İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da 90 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ateşkes sürecini ele aldı. Pezeşkiyan görüşme sırasında, Pakistan'ın ateşkes sürecinde ortaya koyduğu çabaya atıf yaparak, diplomatik girişimlerin barışın sağlanmasına yardımcı olması temennisinde bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve suikastlarının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyen Pezeşkiyan, asıl hedefin, ülkede istikrarsızlık meydana getirerek yönetimi devirmek olduğunu, ancak İran halkının kararlı duruşu nedeniyle bu hedeflerine ulaşamadıklarını dile getirdi. ABD ve İsrail'in çeşitli ayrılıkçı grupları silahlandırarak ülke içinde güvensizlik oluşturmak istediğini söyleyen Pezeşkiyan, Afganistan, Pakistan ve Irak'ın topraklarını İran'a yönelik saldırlar için kullandırmadığını vurgulayarak, bunun için ilgili ülkelere teşekkürlerini iletti. İran ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin daha da artması için önlerinde bir fırsat olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin özellikle bölge dışından gelen saldırılara karşı birlik içinde hareket etmesinin önemine değindi. Nakvi ise, ülkesinin ateşkes sürecindeki rolüne işaret ederek, ülkesi ile İran'ın her zaman yakın ilişki içerisinde olduğunu vurguladı. Görüşmede İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de hazır bulundu. Nakvi, Pezeşkiyan ile görüşmesinin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya geldi.



17:00 LÜBNAN’DA CAN KAYBI ARTTI İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 19 artarak 2 bin 988'e yükseldi.



16:30 NETANYAHU İLE TRUMP BUGÜN GÖRÜŞECEK İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, "İran konusunda gözlerimiz açık. Bugün birkaç günde bir yaptığım gibi dostum Trump ile görüşeceğim." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'la konuşmasında Çin ziyaretine ilişkin izlenimleri dahil pek çok konuya değineceklerini söyleyen Netanyahu, İran'a düzenleyecekleri muhtemel saldırılara atfen, "Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız." dedi. Netanyahu konuşmasında, Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara da değinerek "Bugün, fiberoptik İHA'ları etkisiz hale getirme zorluğuyla karşı karşıyayız. Bu özel bir tehdit türü." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, Hizbullah'ın fiberoptik İHA saldırılarına karşı çözüm bulmak için özel bir ekip kurdurduğunun da altını çizdi. ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.



16:00 LÜBNAN'DA BİRİ AĞIR 4 İSRAİL ASKERİ YARALANDI İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, patlayıcı infilakı sonucu biri ağır 4 askerin yaralandığı açıklandı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Bir askerin ağır, bir subayın ise orta derecede yaralandığı olayda, bir muharip subay ile askerin hafif yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. İsrail ordusu, patlamaya ilişkin detaylara yer vermezken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Bölgedeki yerel kaynaklar ise Hizbullah'ın, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak bölgedeki İsrail askeri hedeflerine saldırılar düzenlediğini öne sürdü.



15:30 ARAKÇİ GÜNEY KORELİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi yaptı. Cho, Güney Kore hükümetinin, Güney Kore şirketince işletilen Panama bayraklı "HMM Namu" isimli kargo gemisinde 4 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin ek soruşturma yürüttüğünü aktardı. İran'a olayın koşullarına ilişkin tutumunu netleştirme çağrısında bulunan Cho, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemilerin güvenliği ile seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının önemine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi de boğazda güvenliğin sağlanması konusunda mutabık olduklarını belirterek, bölgede süren gerginliğin bir an önce sona ermesi gerektiğine işaret etti. Görüşmede taraflar, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore gemileri ve mürettebatının güvenliğine yönelik yakın temasın sürdürülmesi konusunda anlaştı.



15:00 NETANYAHU AKŞAM DARALTILMIŞ GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLAYACAK Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun akşam yerel saatle 18.00'de yapacağı güvenlik toplantısında, İran'a muhtemel yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınmasının beklendiği aktarıldı. Haberde, toplantıya kimlerin katılacağına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a yeni saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı. Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin karar verebileceğini aktaran İsrail basını, Tel Aviv yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağını yazmıştı.



14:30 “İSRAİL'İN İPİYLE KUYUYA İNMENİN AĞIR BİR BEDELİ VARDIR” İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Çin ziyaretinden "eli boş döndüğünü" savundu. Velayeti, "Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir." ifadelerini kullandı. ABD'de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığını öne süren Velayeti, şunları kaydetti: "Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte Abu Dabi'nin çaresizliği ve öfkesi ile Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir." İran'a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen Velayeti, "İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır." ifadelerini kullandı.



14:00 İSRAİL'İN İHA SALDIRISINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı Zerariyye beldesinde bir otomobile İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan İsrail savaş uçakları, güneydeki Ayta Cebel, Mecdel Silm ve Hadasa beldelerini vurdu.



13:45 “ABD İRAN'A MÜZAKERELER İÇİN 5 ANA ŞART ÖNE SÜRDÜ” İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre ABD, İran'a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. ABD'nin İran'a ilettiği şartlar; ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi, İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı. İran ise müzakere şartlarını, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklamıştı.



13:30 BAE'DE NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ'NE İHA SALDIRISI Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmına insansız hava aracı ile (İHA) saldırı düzenlendi. Abu Dabi Basın Ofisi'nin X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Öte yandan BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.



13:00 İSRAİL LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini hava saldırısıyla hedef aldı. Haberde, İsrail'e ait insansız hava aracının Nebatiye'deki Cebşit beldesine saldırı düzenlediği belirtildi. Ülkenin doğusundaki Suhmur beldesinin 2 hava saldırısıyla hedef alındığı, saldırılarda tavuk çiftlikleri ve ahırların vurulduğu kaydedildi. İsrail savaş uçaklarının güneydeki Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine iki hava saldırısı gerçekleştirdiği, saldırılarda sağlık görevlilerinin yaralandığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bint Cubeyl ilçesinde Kefra ile Deyr Amis beldeleri arasındaki bölgenin de hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi. Sur kentindeki Sadikin ile Cibal el-Butm beldeleri arasındaki Habl er-Rafi bölgesine hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun, Sur'un güneydoğusundaki Zıbkin beldesi çevresini de iki kez vurduğu belirtildi.



12:30 İRAN’DAN ABD'YE UYARI: BATAKLIĞA SAPLANIRSINIZ İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'yi, İran'a yönelik olası saldırılarına karşı uyardı. Şikarçi, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırısının daha ezici sonuçları olacağını belirterek, saldırıların şaşırtıcı senaryolarla karşı karşıya kalacağını ve ABD'nin yine bir "bataklığa saplanacağını" söyledi.



12:00 KALİBAF ÇİN ÖZEL TEMSİLCİSİ OLARAK ATANDI İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerisi ve İran lideri Mücteba Hamaney'in onayı ile Çin Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi. Galibaf'ın Meclis Başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi. İran'ın daha önceki Çin Özel Temsilciliği görevini Ali Laricani ve Abdulrıza Rahmani Fazli yürütmüştü.





