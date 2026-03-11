SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı 12. gününde! ABD ile İsrail üslerin en yoğun bombardıman: 2 tonluk Hürremşehr vurdu!

SON DAKİKA… Dünya, nefesini tuttu Orta Doğu'daki gerilime kilitlendi. ABD ile İsrail'in ortak saldırıları sonrası İran'dan gelen misillemeyle birlikte, bölge bir kez daha ateş çemberi haline geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından küresel piyasalarda doğal gaz ve petrol endişesi tırmanırken, savaşın 12. Gününde gerilim bir an olsun dinmedi. İran "Müzakere yok" çıkışı ile geri adım atmadı, ABD ise saldırılarını şiddetlendirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in kritik üslerine bugüne kadar ki en yoğun ve en ağır bombardımanın gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda iki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığına da dikkat çekildi. İsrail ise Lübnan'a yapılan saldırılarda Hizbullah'a ait üst düzey komutanın öldürüldüğünü iddia etti.

İşte bölgede dakika dakika yaşanan gelişmeler

05:25 HİZBULLAH’IN ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine düzenlenen bir saldırıda Hizbullah’ın "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki rejime ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğu bildirildi. İsrail’den Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’daki Cuvayya bölgesine düzenlenen bir saldırıda, Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki faaliyetlerinden sorumlu üç ana birimden biri olan "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğü bildirildi. Salame’nin uzun yıllardır Hizbullah adına üst düzey görevlerde bulunduğu ve İsrail’e yönelik çok sayıda saldırıda rol aldığı aktarıldı. İRAN’A EŞ ZAMANLI SALDIRI DALGASI Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki askeri hedeflerin eş zamanlı bir saldırı dalgasında vurulduğu kaydedildi. Aralarında komuta karargahları, füze rampaları ve topçu birliklerinin de yer aldığı bu hedeflerin İsrail’e ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürüldü. Tamamlanan bu saldırı dalgasının, İran rejiminin temel unsurlarına yönelik baskıyı artırma amacı taşıdığı vurgulandı.



04:41 İRAN ORDUSU: ABD-İSRAİL ÜSLERİNE EN YOĞUN OPERASYON DÜZENLENDİ İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı. İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.



03:36 ABD’Lİ SENATÖRDEN İRAN’A KARA HAREKATI İDDİASI ABD Senatörü Richard Blumenthal, İran harekatıyla ilgili gizli bir bilgilendirme toplantısına katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran'a Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz" dedi.



02:44 İRAN'IN MİSİLLEMELERİNDE 12 KİŞİ ÖLDÜ, 200 KİŞİ YARALANDI İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan her gün aralıklarla füze atıldığını, eş zamanlı olarak Lübnan’da bulunan Hizbullah'ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle misillemeler yaptığına işaret edildi. İsrail’e yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran’ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi. Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı bildirildi.



02:39 İSRAİL LÜBNAN'I VURDU: 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ​ Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları ülkenin güneyindeki El-Ensariye beldesine yoğun saldırılar düzenledi. İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Sur kentinin güneydoğusundaki Hoş bölgesinde bir kafeteryayı hedef aldığı, saldırıda yaralıların bulunduğu ifade edildi. Sağlık Bakanlığı ise bir İsrail İHA'sının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Avzai bölgesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güneydeki Doğu Zavtar beldesinde akşam saatlerinde düzenlenen İsrail saldırısında da 2 kişinin öldüğü kaydedildi. İsrail saldırılarında Nebatiye'ye bağlı Kılaviyye beldesinde 4, Sur kentine bağlı Hinnaviyye beldesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.​​​​​​​ İsrail uçakları, akşam saatlerinde Hiyam, Tayba ve Rab Salasin beldelerini de hedef aldı.



02:36 ABD İRAN'IN MAYIN GEMİLERİNİ VURDU ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarına mayın döşediği iddia edilen 16 donanma unsuru dahil çok sayıda İran gemisinin imha edildiğini duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı. ABD ordusundan, İran’a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarına mayın döşediği iddia edilen 16 donanma unsuru dahil çok sayıda İran gemisinin imha edildiğini duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, farklı boyutlarda çok sayıda bot ve geminin hava saldırıları ile hedef alındığı görüldü. TRUMP, MAYIN GEMİLERİNİ VURDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" ifadelerini kullanmıştı.



02:30 ABD VE İSRAİL'İN TEBRİZ'E YÖNELİK SALDIRISINDA 6 KİŞİ ÖLDÜ İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Doğu Azerbaycan Eyaleti (Tebriz) Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, 10 Mart Salı akşamı Tebriz'e düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi. Ferşi, "Salı akşamı düşmanın Tebriz ve ilçesi Azerşehr'e yönelik saldırısında 6 vatandaş öldü." ifadelerini kullandı. İranlı yetkili, yaralılarla ilgili bilgiyi daha sonra vereceklerini kaydetti. Öte yandan İran medyasına göre, Kum kentinde patlama sesleri duyuldu. Bu kentteki saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.



01:20 İSRAİL BEYRUT'U BOMBALADI İsrail'den Beyrut'a yönelik hava saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonrası şiddetli patlamalar meydana geldi.



00:39 TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALIYOR! İran'dan İsrail'e başlatılan yeni saldırı dalgası sonrası Tel Aviv'de sirenler çaldı.



00:38 ABD KONSOLOSLUĞU YAKINLARINDA PATLAMA SESİ Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyuldu.



00:17 İSRAİL ORDUSU: YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTIK İsrail ordusu Tahran'da altyapıya yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.



