SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı kızışıyor! Trump'ın "Gemiye el koyduk" açıklaması sonrası İran’dan misilleme resti!

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı, ABD/İsrail-İran Savaşı ve devam eden müzakere görüşmelerindeydi… Cuma günü açılan Hürmüz Boğazı, ABD'nin ablukası nedeniyle yeniden kapanırken tarafların misillemesi devam etti.
ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde İran'a ait bir kargo gemisine el koyduklarını belirtti. İran'dan çok sert cevap geldi.
Pezeşkiyan, ateşkes mutabakatının ihlal edildiğini dile getirirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın artan ABD tehditlerine karşı ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için "tüm imkanlarını" kullanacağını söyledi. İşte ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dakika dakika yaşanan gelişmeler…
İran Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, ABD'nin İran gemisine saldırması sonrası İran ordusunun bölgedeki bazı Amerikan askeri gemilerine İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu. İran ordusu, ABD’nin İran gemisini ele geçirmesine “kısa süre içinde yanıt vereceğini” açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise artan ABD tehditlerine karşı ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için “tüm imkanlarını” kullanacağını açıkladı.
'İRAN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN TÜM İMKANLARINI KULLANACAK'
Arakçi, ABD saldırısının ardından Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran limanlarına, kıyılarına ve gemilerine yönelik son saldırıların, ABD tarafının çelişkili ve mantıksız taleplerle birleştiğinde, Washington’un diplomasiye ciddiyetle yaklaşmadığını gösterdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin son dönemde ihlal edildiğini de dile getirdi. İranlı Bakan, “Bunlar, kötü niyetin ve diplomaside ciddiyet eksikliğinin açık işaretleridir” dedi. Bakan Arakçi, İran'ın “ülkenin çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için tüm imkânlarını kullanacağını” da sözlerine ekledi.
İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan'ın görüşmede ABD'nin müzakereler ve ateşkes döneminde taahhütlerini sürekli ihlal ettiğine, zorbalık ve akıl dışı tutumuna dikkat çektiği belirtildi. Pezeşkiyan, ABD’nin sözde İran’a yönelik deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemlerinin ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırı olduğunu belirterek, "Bu tür eylemler, ABD’li yetkililerin İran'a yönelik tehditkar söylemiyle birleştiğinde ABD'nin ciddiyetine duyulan güvensizliği artırmakta, Washington'ın önceki kalıpları tekrarlaması ve diplomasiye ihanet etmek istediğini her zamankinden daha açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.
Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın ABD ve siyonist rejimin muhtemel yeni maceraperestliklerine karşı toprak bütünlüğünü savunacağını vurguladı.
Mısır, gelecekteki tüm bölgesel düzenlemelerde Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesini ziyaret eden Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede bakanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel, uluslararası gelişmelere ilişkin eşgüdümün artırılması amacıyla siyasi istişarelerde bulundu.
Ayrıca görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerdeki son durum da ele alındı. İkili ilişkiler kapsamında bakanlar, yıl sonundan önce ortak komitenin 14'üncü dönem toplantısının düzenlenmesi yönündeki beklentilerini dile getirerek, bunun işbirliğinin daha ileri seviyeye taşınmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin Kuveyt'in güvenlik ve istikrarını hedef alan saldırıları kesin şekilde kınadığını ve ülkenin egemenliğine yönelik her türlü girişimi reddettiğini kaydetti. Abdulati, "gelecekteki herhangi bir bölgesel düzenlemede Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının gözetilmesinin önemine" işaret etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da Mısır'ın ülkesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahire yönetiminin bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü ve gerilimi azaltma ile Arap dayanışmasını güçlendirme yönündeki çabalarını takdir etti.
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman Denizi’nde İran’a ait kargo gemisi TOUSKA’ya el koydukları yönündeki açıklamasını yalanladı. İran basınında yer alan haberde söz konusu geminin adına yer verilmezken, "Umman Denizi çevresindeki sulara konuşlanan ABD terör kuvvetleri, bir İran ticaret gemisini İran karasularına geri dönmeye zorlamak amacıyla ateş açtı. Ancak İran gemisine destek sağlamak üzere Devrim Muhafızları deniz birliklerinin zamanında bölgeye ulaşması ve hızlı müdahalesi sayesinde Amerikalılar geri çekilmek ve bölgeden kaçmak zorunda kaldı" denildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’nın deniz ablukasını geçmeye çalışan İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğundaki kargo gemisini vurduğunu açıklayarak, "Şu an ABD deniz piyadeleri geminin kontrolünü elinde bulunduruyor" dedi.
Hürmüz Boğazı’nda sular ısınıyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğunda ve bir uçak gemisiyle neredeyse aynı ağırlığa sahip olan TOUSKA adlı kargo gemisinin ablukayı geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" dedi.
Geminin kontrolünün şu anda ABD deniz piyadelerinde olduğunu ifade eden Trump, "TOUSKA, daha önce gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" dedi.