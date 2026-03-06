SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı son dakika! ABD Başkanı Trump’tan çok net işgal açıklaması: PJAK’ı desteklerim!

SON DAKİKA… ABD ve İsrail, cumartesi günü İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıkladı. İran'ın kalbi Tahran'a yönelik başlayan saldırılar pek çok kritik şehre yayıldı. İran'ın misilleme saldırıları ile ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini vurması ile savaş tüm bölgeye yayıldı. Savaş 7. gününe girerken ABD-İsrail'in düzenlediği saldırı ile İran'ın dini lideri Hamaney'in de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Bombardıman sürerken İran'a yönelik karadan işgal iddiası iyice kuvvetlenmeye başladı. ABD basınında yer alan CIA ve Mossad'ın PJAK'ı silahlandırdığı iddiası üzerine ABD Başkanı Trump ilk kez bu kez net 'işgal' ifadesini kullandı. Trump, 'Tahran'daki mevcut liderliği devirmek için batı İran'a bir Kürt işgalini "tamamen destekleyeceğini' açıkladı. İşte ABD/İsrail-İran Savaşı'nda son dakika gelişmeler…
ABD merkezli haber sitesi Axios PJAK’ın Mossad ve CIA istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini kaleme aldı. Amacın İran’daki Kürt çoğunluklu bölgelerde belli bir alanın ele geçirilmesi ve daha kapsamlı bir ayaklanma için halkın teşvik edilmesi olduğu vurgulandı. İsrailli bir yetkili, “Savaş, eylemsel aşama olarak ABD ve İsrail orduları tarafından başlatıldı ama ilerledikçe Mossad ve CIA tarafından başka çabalar olacak” derken ABD’li bir yetkili ise İranlı Kürt gruplarının kullanılması fikrinin ilk olarak Netanyahu ve Mossad’dan geldiğini, CIA’in daha sonra dahil olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak ve İran’daki Kürt liderlerle yaptığı görüşmede İran’ın batısının bir kısmının ele geçirilmesi için “kapsamlı ABD hava desteği” teklif etti. Washington Post’un Kuzey Irak’taki KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) partisinden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Kuzey Irak yönetiminden yolu açmasını, geçişe engel olmamasını ve lojistik destek sağlamasını istedi. Öte yandan Reuters’a röportaj veren Trump, PJAK’a destek verip vermediği sorusu üzerine “Eğer PJAK kara operasyonu yapmak istiyorsa bu mükemmel olur” diye cevap verdi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’daki mevcut liderliği devirmek için batı İran’a bir PJAK işgalini “tamamen destekleyeceğini" duyurdu ve İran’ın bir sonraki liderini bizzat kendisinin seçmesi gerektiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Peskov, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen'ın, ‘ülkede 1980'den beri yürürlükte olan nükleer silah yasağını gevşeterek, nükleer silah ithalatına izin vermeyi planladıkları’ yönündeki değerlendirmesiyle ilgili, “Bu tür açıklamalar, Avrupa kıtasında gerginliğin artmasına yol açıyor. Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor. Eğer Finlandiya, bizi tehdit ediyorsa, biz de uygun önlemleri alacağız” ifadelerini kullandı.
Peskov, Çin ve Hindistan'a petrol satışıyla ilgili verileri açıklamak istemediklerini belirterek, Hindistan ve Çin ile enerji alanları dahil iş birliklerini sürdürdüklerini bildirdi. Peskov, "İran'daki savaş nedeniyle Rus enerji kaynaklarına talebin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Rusya, petrol, doğal gaz ve sıvılaştırılmış gaz konusunda güvenilir bir tedarikçi. Rusya, anlaşmalar çerçevesinde sevkiyatları garanti ediyor” diye konuştu.
İran ile ilgili de açıklamada bulunan Peskov, “İran ile diyalog halindeyiz. Bu diyaloğu sürdüreceğiz” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı ülkelerin arabuluculuk girişimi başlattığını belirterek arabuluculuk çağrısının muhatabının savaş ateşini yakanlar olması gerektiğini belirtti.
Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
İran Cumhurbaşkanı, "Bazı ülkeler arabuluculuk girişimlerine başladı. Onlara cevabımız açık: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onurunu ve otoritesini savunmaktan da çekinmiyoruz. Arabulucuların muhatabı, İran halkını hafife alarak savaş ateşini yakanlar olmalıdır." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi
İran Savunma Şurası ülke lideri temsilcisi Tuğamiral Ali Ekber Ahmediyan, silahlı grupların sınırdan girmeleri durumunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki tüm tesisleri hedef almakla tehdit etti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırısıyla hedef aldı. Patlama sesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri yoğun saldırılarını sürdürdüğü Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
İSRAİL'DEN DAHİYE'DEKİ MAHALLELER İÇİN SÜRGÜN EMRİ VE SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu. "Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.
İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.
ABD ve İsrail'in 7 gündür saldırılarını sürdürdüğü İran'da can kaybı artıyor. İran Kızılay'ından yapılan açıklamada, saldırıların başladığı cumartesi gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 332'ye yükseldiği ifade edildi.
İran Kızılayı Başkanı Hüseyin Kolivand, saldırıların ilk gününden bugüne kadar 3 bin 464 sivil binanın hedef alındığını, 3 bin 90'ının konut olduğunu ifade etti. Kolivand saldırılardan 528 ticari ve hizmet merkezinin, 21 hastane veya eczane ile 9 Kızılay tesisinin de hasar gördüğünü aktardı. Kolivand, İsrail'in hedef aldığı noktaların "yoğunlukla yerleşim alanları" olduğunu vurguladı.
İran, İsrail'e yönelik yeni füze saldırısı gerçekleştirdi.
Tasnim Haber Ajansı'na göre İsfahan'da 2 İsrail İHA'sı imha edildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik sürdürdüğü yoğun hava saldırılarına ilişkin yeni verileri paylaştı. Başta başkent Beyrut olmak üzere, 2 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden bombardımanlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 123'e, yaralananların sayısının ise 683'e ulaştığı kaydedildi.
Öte yandan, Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi'nden yapılan açıklamada, artan güvenlik riskleri ve yıkım nedeniyle yerinden edilen sivil sayısının büyük bir hızla arttığı belirtildi. Açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 96 bin kişinin ülke genelinde açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği duyuruldu. Bölgedeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerinin İran'a kara işgali düzenleyeceğine yönelik yorumların "boşuna yapıldığı" ve aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.
Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.
Saldırıların hızının ve şiddetinin devam edeceğini belirten Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduklarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.
Bu sözleri "Boşuna yapılmış yorum." şeklinde nitelendiren Trump, aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.
Trump, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler." dedi.
AKLINDAKİ İRAN LİDERİ ADAYLARININ ÖLMEMESİ İÇİN "ADIM ATIYOR"
İran'ın liderlik yapısının "tamamen ortadan kaldırılmasını" istediğini vurgulayan Trump, bunu "yeniden inşa edecek birini istemediklerini" ifade etti.
Trump, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkaracağını düşündüğüm bazı kişiler var." şeklinde konuştu.
Aklındaki isimlerin çatışmalardan sağ çıkmalarını sağlamak için de "adımlar attığını" söyleyen Trump, "Onları izliyoruz, evet." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri yoğun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen komuta merkezleri ve çok katlı binaların vurulduğu kaydedildi. Beyrut'ta Hizbullah'a yönelik geniş çaplı saldırıların düzenlendiği belirtilen açıklamada, bir komuta merkezi ve insansız hava aracı (İHA) deposunun vurulduğu savunuldu.
Açıklamada, komuta merkezlerinin Hizbullah tarafından "gelecekte" İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanılacağı iddia edildi ve saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran kolluk kuvvetlerine silah bırakma çağrısı yapmasının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) dikkat çeken bir açıklama geldi. İran kamu yayıncısı Press Tv’nin haberine göre; DMO Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını duyurdu. Savaş alanında henüz aktif olarak kullanılmayan yeni nesil silahları devreye sokacaklarını belirten Naeini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda. Bu teknolojiler henüz büyük ölçekte cepheye konuşlandırılmadı. Düşman, gelecek her operasyonel dalgada acı verici darbeler almaya hazır olmalı" uyarısında bulundu. Naeini, İran’ın "Gerçek Vaat 4 Operasyonu" kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırılarda gerçek kapasitesinin yalnızca küçük bir bölümünü kullandığını da sözlerine ekledi.
TRUMP, İRAN KOLLUK KUVVETLERİNE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran rejiminin silahlı güçlerine seslenerek, "İran Devrim Muhafızları'nın tüm üyelerine, orduya ve polise silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Şimdi İran halkı için ayağa kalkma ve ülkenizi geri almaya yardım etme zamanıdır" demişti. Silah bırakan İran kolluk kuvvetlerine dokunulmazlık sağlanacağını kaydeden Trump, "Size dokunulmazlık vereceğiz ve tarihin doğru tarafında olma imkanı tanıyacağız. Olması gereken tam olarak bu. Tam dokunulmazlık ile güvende olacaksınız ya da kaçınılmaz bir ölümle yüzleşeceksiniz" uyarısında bulunmuştu.
İran basını, İran yeni liderini tanıtacağını açıkladı. İran'ın eski dini lideri Hamaney'in oğlu Mücteba'nın yeni lider olacağı iddia ediliyordu
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, İran'ın Minab kentindeki bir okula gerçekleştirilen ve çoğu öğrenci en az 165 kişinin ölümüne yol açan saldırı ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Adları gizli tutulan iki yetkiliye dayandırılan habere göre; olayı soruşturan ABD’li müfettişlerin saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdiği bildirildi. Hangi kanıtların bu ön değerlendirmeye katkıda bulunduğu konusunda detay paylaşmayan kaynaklar, yeni kanıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini vurguladı. Soruşturmada nihai sonuca varılmadığı ve incelemelerin sürdüğü belirtildi. Reuters, ne tür mühimmatın kullanıldığı ya da ABD'nin neden okula saldırı düzenlemiş olabileceği gibi detaylar konusunda bilgiye ulaşılamadığını aktardı.
EN AZ 165 SİVİL ÖLMÜŞTÜ
ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyon sırasında, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlenmişti. Saldırıda çoğu öğrenci olmak üzere en az 165 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Sivilleri hedef alan saldırıya, İran’ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından tepki yağmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "ABD güçleri, İran donanmasının tamamını batırma görevinden geri durmuyor. Bugün, yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu ve şu anda alevler içinde." ifadelerine yer verildi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail basınına ülkesi ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kasım 2025'te seçkin bir grup yetkilinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok dar kapsamlı bir toplantı" yaptığını aktaran Katz, bu toplantıda İran’ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik olası suikast planının ele alındığını söyledi. Hamaney’e yönelik saldırıyı ilk etapta Haziran 2026’da yapmayı düşündüklerini ifade eden Katz, "suikastı kendi başlarına gerçekleştirmek zorunda kalabilecekleri varsayımıyla" bu planları ABD ile hemen paylaşmadıklarını belirtti.
"PROTESTOLAR ENDİŞEYE YOL AÇTI"
Aralık ayı sonunda İran'da hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "bir tür diyalog" süreci başladığını kaydeden Katz, bu gelişmenin planları değiştirdiğini vurguladı. Protestoların İsrail yönetiminde güvenlik kaygılarına yol açtığını savunan Katz, "Bu herkesi şaşırttı. Bu karışıklık sadece bir fırsat sunmakla kalmadı. Ayrıca, o dönemde protestoların yol açtığı baskı nedeniyle rejimin İsrail'e ve bölgedeki Amerikan güçlerine önleyici bir füze saldırısı düzenleyebileceğine dair ciddi endişeler de vardı" dedi.
"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME ALINDI"
Yaşanan gelişmelerin İran’a olası saldırı takvimini öne çektiğini belirten Katz, o dönemde ABD ve İsrail arasında rejimi devirme konusunda görüşmelerin başladığını aktardı. İki tarafın İran'a karşı yapılacak bir operasyonun hedeflerini belirleme konusunda işbirliği yaptığını ifade eden Katz, "İran halkına rejimi devirebilmeleri için fırsat sunmak" konusunda konuşmaya başladıklarını ve bu hedef doğrultusunda harekete geçtiklerini söyledi. Katz, o andan itibaren "ortak planlama ve ardından ortak operasyonel planlama sürecine" geçildiğini ifade etti.
İran, İsfahan kentinde, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
Devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, “Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma sistemleri bu gece İsfahan semalarında, bir siyonist (İsrail) insansız hava aracını düşürmeyi başardı.” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da söz konusu İHA’nın İsfahan’daki bazı noktaları hedef almaya çalıştığını aktararak, bunun hava savunma sistemleri eliyle düşürülen ikinci İHA olduğunu belirtti.
Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Hava Savunma Kuvvetleri El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan bir İHA saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve halkın kendi güvenliği için içeride kalması, pencere ve açık alanlardan uzak durması çağrısı yapılmış, ardından tehlikenin son bulduğu ve durumun normale döndüğü duyurulmuştu.
İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.
Devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.
Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.
İtalya hükümeti, ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde misillemesiyle devam eden Orta Doğu'daki krizde, Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğine ilişkin bir karar aldı.
Bakan Tajani, dün akşam geç saatlerde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Güvenlik nedenleriyle Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliğini kapattık." ifadesini kullandı.
İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei ve beraberindeki 50 kişilik İtalyan heyetinin, İran'dan Azerbaycan'a geçtiğini belirten Tajani, şunları kaydetti:
"İran'da kalan İtalyanları ve ulusal çıkarlarımızı korumak için Tahran ile diplomatik ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükelçilik, Bakü'den faaliyetlerine devam edecektir."
Tajani, paylaşımında Büyükelçi Amadei ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu da yayınladı. Söz konusu görüntüde, Büyükelçi Amadei'nin Bakan Tajani'ye önceki akşam yola çıktıklarını ve hiç durmadan, uyumadan 5 araçlık konvoyla Azerbaycan sınırına ulaştıklarını söylediği anlar yer aldı.
Bu arada, Tajani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada da Tahran ile diplomatik ilişkileri kesmediklerini vurgularken, İran ile savaşta olmadıklarını ve de büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını kaydetti.
Tajani, İran'dan Azerbaycan'a geçen heyette Tahran-İsfahan Latin Başpiskoposu Kardinal Dominique Joseph Mathieu'nun da yer aldığını aktardı.
İtalya, Tahran Büyükelçiliğindeki personelini, yılbaşı dönemindeki protestolar sırasında azaltmış, İran'daki vatandaşlarına da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan kısa süre önce 27 Şubat'ta "ihtiyatlı" olmaları ve turistik amaçlı bulunanların da ülkeden ayrılmasını tavsiye etmişti.
İran'ın misillemelerinin başlamasının ardından İsrail genelinde alarmlar devreye girerken, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı görüldü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in merkezindeki bir yerleşimde boş depoya düşen füze veya bir şarapnel parçasının yangına neden olduğunu belirtti. Haberde, Tel Aviv'in doğusundaki Elad ve Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Shoham'da binalara isabet eden şarapnellerin de hasara neden olduğu aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemeleri sonrasında şarapnellerin isabet ettiği bölgelerde can kaybı olmadığını açıkladı.
İsrailli gönüllülerden oluşan tıbbi kuruluş "United Hatzalah" şarapnel parçaları nedeniyle İsrail'in merkezinde 2 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.
Öte yandan, Tel Aviv semalarında görülen ve çok parçacıklı füzeye ait olduğu düşünülen görüntüler dikkati çekti.
İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı haberinde, "Bu geceki saldırıda, Minab okulu kızları adına çok başlıklı füzeler kullanıldı." ifadelerine yer verdi.
İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etti. Trump, "İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz." diye konuştu. İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu. "Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını vurguladı.
İRANLI DİPLOMATLARA "SIĞINMA TALEBİNDE BULUNUN" ÇAĞRISI
Trump, dünyanın dört bir yanında görev yapan İranlı diplomatlara da seslenerek, "İranlı diplomatları sığınma talebinde bulunmaya çağırıyoruz." dedi. İran'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin süreci takip ettiklerini kaydeden Trump, yeni lider kim olursa olsun, "İran'ın Amerika'yı, İsrail'i veya diğer komşularını tehdit etmeyeceğinden" emin olmak istediklerini ifade etti.
