SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı son dakika! ABD Başkanı Trump’tan çok net işgal açıklaması: PJAK’ı desteklerim!

TRUMP: PJAK’I DESTEKLERİM!

ABD merkezli haber sitesi Axios PJAK’ın Mossad ve CIA istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini kaleme aldı. Amacın İran’daki Kürt çoğunluklu bölgelerde belli bir alanın ele geçirilmesi ve daha kapsamlı bir ayaklanma için halkın teşvik edilmesi olduğu vurgulandı. İsrailli bir yetkili, “Savaş, eylemsel aşama olarak ABD ve İsrail orduları tarafından başlatıldı ama ilerledikçe Mossad ve CIA tarafından başka çabalar olacak” derken ABD’li bir yetkili ise İranlı Kürt gruplarının kullanılması fikrinin ilk olarak Netanyahu ve Mossad’dan geldiğini, CIA’in daha sonra dahil olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak ve İran’daki Kürt liderlerle yaptığı görüşmede İran’ın batısının bir kısmının ele geçirilmesi için “kapsamlı ABD hava desteği” teklif etti. Washington Post’un Kuzey Irak’taki KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği) partisinden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Kuzey Irak yönetiminden yolu açmasını, geçişe engel olmamasını ve lojistik destek sağlamasını istedi. Öte yandan Reuters’a röportaj veren Trump, PJAK’a destek verip vermediği sorusu üzerine “Eğer PJAK kara operasyonu yapmak istiyorsa bu mükemmel olur” diye cevap verdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’daki mevcut liderliği devirmek için batı İran’a bir PJAK işgalini “tamamen destekleyeceğini" duyurdu ve İran’ın bir sonraki liderini bizzat kendisinin seçmesi gerektiğini söyledi.