SON DAKİKA: ABD/İsrail-İran savaşında 16. gün! İran’dan Tel Aviv’e füze yağmuru: ABD basınından flaş iddia: İsrail’in stoklarında büyük eksiklik...

Son dakika haberleri: İran, gece saatlerinde İsrail'e yönelik yeni bri füze saldırısı başlattı. İsrail'in güneyinde sirenlerin çaldığı bildirilirken, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düştüğü, 3 bölgede yangın çıktığı bildirildi.
İşte dakika dakika son gelişmeler...
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.
Tel Aviv'de İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin ateşlendiği görüldü.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.
Misillemenin ardından Tel Aviv'in çevresindeki söz konusu kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.
Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Holon, Bnei Brak ve Rishon Lezion kentlerinde çıkan yangınların hasara yol açtığı ifade edildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Kanal 12'ye yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre füze saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 3 İHA önlenerek imha edildi." ifadesine yer verildi.
İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
İsrail'in, hava savunma sistemlerinde kullandığı önleyici füzelerde "büyük eksiklik" olduğunu ABD'ye bildirdiği öne sürüldü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.
ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, bir yetkili bu eksikliğin "beklenen bir durum" olduğunu belirterek, ABD'nin "kendi önleyici sistemlerinde benzer bir eksiklik yaşamadığı" bilgisini verdi.
Yetkili, ABD'nin "bölgedeki askeri üslerini ve personelini korumak için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" iddia etti.
Haberde, İsrail'in önleyici füzelerindeki "büyük eksikliği" ABD makamlarına ilettiği ve Tel Aviv’in bu açığı kapatmak için çözüm arayışında olduğu kaydedildi.
Habere ilişkin ABD ve İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin aktive edildiği belirtildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran misillemesi nedeniyle güneydeki Eylat kenti ve Arava bölgesinde sirenler çaldı.
Füzenin hava savunma sistemlerince önlendiği bildirilen haberde, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
İran'dan cumartesi günü atılan bir füze Eylat kentinde bir noktaya doğrudan isabet etmiş, şarapnel nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.
İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran’ın "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.
Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi.
Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.
Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir." ifadelerini kullandı.
İran'ın Urumiye kentinde askeri ve güvenlik merkezlerine ait bilgileri İsrail'e gönderme gerekçesiyle 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde İsrail birliklerinin hedef alındığı belirtildi.
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hıyam ilçesinde Hizbullah mensuplarının İsrail askerleriyle doğrudan çatışmaya girdiği aktarıldı.
Açıklamada, çatışmaların sürdüğü kaydedildi.
İsrail ordusu başkent Beyrut'u da kapsayan hava saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini sürdürüyor. Bölgedeki İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
ABD medyası, Washington'dan bazı yetkililerin, İsrail'in, İran'la çatışmanın şiddetlenmesiyle birlikte füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığını ileri sürdü.
Amerikan haber kuruluşu Semafor, ABD'li yetkililerin, İsrail'in bu hafta ABD'ye İran'la çatışmanın şiddetlenmesi üzerine, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer verdi.
Haber kuruluşuna açıklamada bulunan yetkililer, İsrail'in geçen yaz İran'la yaşanan çatışmalarda kullanılan füzelerden "zaten az miktarda stokla mevcut savaşa girdiğini", uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın saldırıları altında "zorlandığını" söyledi.
Bir ABD yetkilisi, İsrail'in düşük kapasitesinin farkında olduklarını belirterek, "Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir şeydi" dedi ve ABD'nin kendi füze önleme sistemleri konusunda benzer bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.
İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana çeşitli tiplerde 118 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi. Gerçek Vaat-4 Operasyonu'nun 50. dalgası hakkında bilgi veren Zülfikari, ABD ordusuna ait El-Zafra, Füceyre, Cufeyr, Ali el-Salem, El-Ezrak üsleri ile bölgede konuşlu İsrail'i koruma görevi yapan erken uyarı radarlarına İHA saldırısı düzenlendiğini kaydetti.
İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi. Ülkenin güney bölgesindeki Şiraz kentinde savaş uçakları ve patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Irak’ta, İran’a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ketaib Hizbullah komutanlarından Ebu Ali el-Amiri’nin başkent Bağdat’ta evine düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
raklı Şii milis güç Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat’ta düzenlenen saldırıda Amiri’nin yanı sıra grubun bazı üyelerinin de öldürüldüğünü belirtti.
"Ölenlerin kanının boşa gitmeyeceği ve bunun gelecekte büyük bir öfkeye dönüşeceğini" ifade eden Hazali, saldırıyı "haince" diye nitelendirdi.
Bağdat’ın Arasat semtinde gece saatlerinde bir eve hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıya uğrayan evin Ketaib Hizbullah komutanlarından Amiri’nin evi olduğu iddia edilmişti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi ve savaşın giderek genişlemesinin Orta Doğu’nun güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada Sudani'nin Irak’taki çeşitli din adamlarıyla iftar sofrasında bir araya geldiği kaydedildi.
Sudani, bu savaştan Irak’ın da nasibini almaya başladığına ve ülkenin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekti. Irak Başbakanı Sudani, saldırıların artması ve giderek genişlemesinin Orta Doğu’nun güvenliğini daha da zora sürüklediğini, altyapı projelerinin tahribatına yol açtığını ve enerji teminini engellediğini söyledi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.
AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri’ye, sosyal medyada artan “Netanyahu'nun öldürüldüğü” iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sordu.