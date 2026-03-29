SON DAKİKA | ABD/İsrail-İran savaşında 30'uncu gün! "ABD kara operasyonuna hazırlanıyor" iddiası: Tahran'da patlama sesleri

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.
Patlamaların kentin çeşitli bölgelerinde meydana geldiği kaydedildi.
İran'dan yayın yapan Nournews haber sitesine göre, gece saatlerinde başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Tebriz ve Kum kentleri de saldırıların hedefi oldu.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik adımları ele aldı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Abdulati, Doha’da bir araya geldi.
Katar Başbakanı Al Sani, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, su, gıda ve enerji altyapıları gibi hayati tesislerin hedef alınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Al Sani, ayrıca krizin kontrol altına alınması için koordinasyonun artırılmasının önemine işaret ederek, enerji güvenliği, deniz ulaşımının serbestliği ve çevre güvenliğinin korunmasının gerekliliğini vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Abdulati’nin, Katar Başbakanı ile görüşmesinde, Mısır’ın Pakistan ve Türkiye ile işbirliği içinde, ABD ile İran arasında doğrudan diyalog kurulmasına yönelik girişimlerine değindiği ifade edildi.
Açıklamada, Abdulati'nin, İslamabad’da düzenlenmesi planlanan ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan Dışişleri bakanlarının katılacağı dörtlü bakanlar toplantısına ilişkin Al Sani'yi bilgilendirdiği aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de ABD ile bağlantılı 2 alüminyum fabrikasını füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurdu.
Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
ABD ve İsrail'in, İran'ın sanayi altyapılarını Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerden hedef aldığı öne sürülen açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı birliklerin, ABD'nin askeri sanayisiyle bağlantılı BAE'de EMAL ve Bahreyn'de Aluminium Bahrain (ALBA) fabrikalarını füze ve İHA saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, dünyanın en uzun alüminyum üretim hattına sahip olan ve 1,3 milyon ton üretim kapasitesi bulunan EMAL fabrikası ile Amerikan şirketlerinin yatırım ve ortaklığına sahip ALBA alüminyum fabrikasının ABD'nin askeri sanayi üretiminde önemli rol oynadığı kaydedildi.
Öte yandan, Bahreyn'de faaliyet gösteren ALBA şirketi, tesislerinden birinin İran saldırısına uğradığını ve 2 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.
Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan ALBA şirketinin yazılı açıklamasında, şirkete ait tesisin İran tarafından düzenlenen saldırıya maruz kaldığı belirtildi.
BAE merkezli Emirates Global Aluminium (EGA), İran'ın füze ve İHA'larla Halife Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda şirkete ait Et-Tavila tesisinin zarar gördüğünü duyurmuştu.
ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki birçok kentte sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki çok geniş bir alan için alarm verilirken, Necef bölgesinde, Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşimlerinde ve kuzeyindeki liman kentleri Askalan (Aşkelon) ve Usdud (Aşdod) ile çevrelerindeki bölgelerde sirenler çaldı.
Sirenlerin susmasından kısa bir süre sonra İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tehlikenin sona erdiği ve sığınaklardan çıkılabileceği belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma raporu almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapacaklarını açıkladı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, bir İran füzesinin açık alana düştüğünü ileri sürerken, bölgeyi belirtmedi.
Haberde, İran misillemesinden kısa süre önce Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve bölgede çok sayıda noktada sirenlerin çaldığı kaydedilerek, Hizbullah roketlerinin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği öne sürüldü.
Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarında ateşlediği roketlerin büyük çoğunluğunun, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren İsrail askerlerini hedef aldığı bildirildi.
The Times of Israel'in, İsrail ordusuna dayandırdığı haberine göre, Hizbullah, 27 Mart Cuma günü 250 roket fırlattı.
İsrail ordusu, roketlerin büyük çoğunluğunun, Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek ve derinleştirmek için faaliyet gösteren İsrail ordusu birliklerine karşı ateşlendiğini, sadece 23 roketin İsrail sınırını geçerek ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldığını bildirdi.
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran ve Lübnan'a yönelik saldırıların son 2 günde sürdüğü kaydedildi.
İran'da 2 gün boyunca balistik füze üretim tesisleri, fırlatılmaya hazır füzeler, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve füze depolarının hedef alındığı öne sürülen açıklamada, ülkede 100'den fazla noktaya saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, Lübnan'da ise Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 170 hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi.
Lübnan'a yönelik saldırıların yoğunlaştırıldığı 2 Mart'tan bu yana Hizbullah üyesi olduğu öne sürülen 800 kişinin hava, deniz ve kara saldırılarıyla öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, işgalin genişletildiği Lübnan'ın güneyinde 4 tümenin karada faaliyet gösterdiği bildirildi.
ABD, 3 bin 500 ABD askerinin olduğu "USS Tripoli" hücum gemisinin Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) görev alanına ulaştığını duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, geminin 27 Mart'ta Komutanlığın yetki alanına ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, hücum gemisinin 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz savaş uçaklarına ev sahipliği yaptığı belirtildi.
Amerikan basınına göre, ABD, bölgeye halihazırda 5 bini deniz piyadesi, 2 bini hava indirme birliği olmak üzere 7 bin askerini yönlendirmiş durumda bulunuyor.