SON DAKİKA: ABD/İsrail - İran savaşında 6. gün! Tahran’da yeni patlama sesleri: Hava savunma sistemlerini devreye aldılar

Son dakika... İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt İran'a saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, "İran'a kara birlikleri gönderme konusunda şu an için herhangi bir plan yok." dedi.
Netanyahu yönetimindeki siyonist İsrail'in ise İran'da rejim değişikliği için kara harekatı konusunda plan yaptığı konuşuluyor.
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürerken, Kuveyt’ten şüpheli bir patlama haberi geldi.
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mubarak Al Kabeer limanının 30 deniz mili güneydoğusunda demirli bulunan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Gemi kaptanının liman tarafında büyük bir patlama yaşandığını ve ardından küçük bir teknenin bölgeden ayrıldığını gördüğü aktarıldı.
Patlamanın ardından tankerden denize petrol sızdığı belirtilen açıklamada, "Bu durum çevresel etkilere yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca geminin su aldığı aktarılarak, "Ancak herhangi bir yangın bildirilmemiştir ve mürettebat güvendedir. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir. Gemilerin dikkatli seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı.
Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı.
Söz konusu oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama oldu.
1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.
Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından şehirde patlama sesi duyuldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah altyapısına yönelik saldırı başlattığını, detayların daha sonra açıklanacağını duyurdu.
Bölgedeki AA muhabiri, bu açıklamanın ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama sesi geldiğini, patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükseldiğini bildirdi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nde bir binanın işaretlendiği harita paylaşarak, buradan uzaklaşılmasını söylemiş ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.
Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesine müdahale edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddia edildi. Amerikan Axios haber sitesinde Barack Ravid imzalı haberde, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin açıklamasına yer verildi. Yetkili, İran-Kürt milislerinin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığını ifade etti ancak herhangi bir detay vermedi. Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.
BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti. Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." açıklamasını yapmıştı.
Hollanda hükümetinin, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarına karşı hava savunma ve komuta firkateynı Zr.Ms. Evertsen'i Doğu Akdeniz'e gönderdiği bildirildi. Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin, Zr.Ms. Evertsen fırkateynini Doğu Akdeniz'de konuşlandırmak üzere gönderdiği belirtildi. Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in Meclis'te yaptıkları açıklamada, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak bu seçeneğin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Hollanda'nın, 3 Mart'ta Fransa'dan, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'de desteklemesi için Zr.Ms. Evertsen'i göndermesi yönünde bir talep aldığı kaydedildi. Her iki geminin de yakın zamanda Baltık Denizi'nde hazırlık tatbikatında olduğu aktarılan açıklamada, geminin halihazırda Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı ifade edildi. Nisan 2003'te denize indirilen ve Temmuz 2005'te hizmete giren Zr.Ms. Evertsen hem hava savunma hem de komuta yönetimi kabiliyetiyle denizde bir karargah görevi görüyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, hipersonik füzeler ve Kamikaze İHA'larıyla İsrail'de Savunma Bakanlığı binası ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki stratejik noktaları hedef aldıklarını, 7'den fazla gelişmiş radarın imha edildiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek vaad 4" Operasyonu'nun 17'nci dalgası kapsamında İsrail'deki stratejik hedeflerin vurulduğunu duyurdu. DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride, "DMO Hava Kuvvetleri'ne ait hipersonik füzeler ve Kamikaze İHA'ları ABD'ye ait THAAD hava savunma sistemini aşarak İsrail Savunma Bakanlığı binası ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki stratejik noktaları hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda 7'den fazla gelişmiş radar sisteminin imha edildiği belirtilen açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki gözü kör edilmiştir. Rejimin askeri güçleri ve unsurları sivil ve kamusal alanlarda gizlenmiş durumda. Ancak saldırgan unsurların tespit edilerek hedef alınmasına yönelik operasyonlar sürecek ve kararlılıkla yok edilecekler. Önümüzdeki günlerde saldırılar daha şiddetli ve daha geniş çaplı hale gelecek" ifadelerine yer verildi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini genişleten İsrail ordusuna ait birlikleri hedef aldıklarını açıkladı. Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine bağlı Hılelt Vadi el-Asafir'deki İsrail birliklerinin birkaç saat arayla iki kez roket saldırısıyla hedef alındığı bildirildi. İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısı yapmıştı. Lübnan basını, İsrail ordusunun, ülkede işgalini genişleterek sınır hattındaki Hiyam beldesine girdiğini aktarmıştı. İsrail ordusundan bir birlik ise sabah saatlerinde sınır hattından geçerek Kefer Şuba beldesinin güneyindeki Sahra mevkisinde konuşlanmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 926'ya yükseldiğini duyurdu. Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde ABD-İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi. Kermanpur, "Son olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 926, yaralanan 6 bin 186 kişiden 2 bin 54'nün tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor." dedi. İranlı yetkili, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 12'sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu kaydederken, hayatını yitirenlerden 180'inin 18 yaşın altında olduğunu belirtti. İran Kızılayı daha önce ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Irak'ta Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, bugün Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısını üstlendi. Irak'ta Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Uluslararası Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, saldırının İran Dini Lideri Ali Hamaneyi'n öldürülmesinin intikamı olduğunu belirterek, "Hamaney'in kanının kısası ve Iraklı direnişçi gençlerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılara karşı bir caydırıcılık olarak bu operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor" dedi.