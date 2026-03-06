SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda 7. gün! Hamaney suikastındaki çarpıcı detay ortaya çıktı! İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı

KATZ AÇIKLADI: HAMANEY SUİKASTI KASIM AYINDA PLANLANDI!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail basınına ülkesi ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım 2025'te seçkin bir grup yetkilinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok dar kapsamlı bir toplantı" yaptığını aktaran Katz, bu toplantıda İran’ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik olası suikast planının ele alındığını söyledi. Hamaney’e yönelik saldırıyı ilk etapta Haziran 2026’da yapmayı düşündüklerini ifade eden Katz, "suikastı kendi başlarına gerçekleştirmek zorunda kalabilecekleri varsayımıyla" bu planları ABD ile hemen paylaşmadıklarını belirtti.

"PROTESTOLAR ENDİŞEYE YOL AÇTI"

Aralık ayı sonunda İran'da hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "bir tür diyalog" süreci başladığını kaydeden Katz, bu gelişmenin planları değiştirdiğini vurguladı. Protestoların İsrail yönetiminde güvenlik kaygılarına yol açtığını savunan Katz, "Bu herkesi şaşırttı. Bu karışıklık sadece bir fırsat sunmakla kalmadı. Ayrıca, o dönemde protestoların yol açtığı baskı nedeniyle rejimin İsrail'e ve bölgedeki Amerikan güçlerine önleyici bir füze saldırısı düzenleyebileceğine dair ciddi endişeler de vardı" dedi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME ALINDI"

Yaşanan gelişmelerin İran’a olası saldırı takvimini öne çektiğini belirten Katz, o dönemde ABD ve İsrail arasında rejimi devirme konusunda görüşmelerin başladığını aktardı. İki tarafın İran'a karşı yapılacak bir operasyonun hedeflerini belirleme konusunda işbirliği yaptığını ifade eden Katz, "İran halkına rejimi devirebilmeleri için fırsat sunmak" konusunda konuşmaya başladıklarını ve bu hedef doğrultusunda harekete geçtiklerini söyledi. Katz, o andan itibaren "ortak planlama ve ardından ortak operasyonel planlama sürecine" geçildiğini ifade etti.