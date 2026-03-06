SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda 7. gün! Hamaney suikastındaki çarpıcı detay ortaya çıktı! İsrail Savunma Bakanı Katz açıkladı

SON DAKİKA… ABD ve İsrail, cumartesi günü İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıkladı. İran'ın kalbi Tahran'a yönelik başlayan saldırılar pek çok kritik şehre yayıldı. İran'ın misilleme saldırıları ile ABD'nin orta Doğu'daki üslerini vurması ile savaş tüm bölgeye yayıldı. Savaş 7. gününe girerken ABD-İsrail'in düzenlediği saldırı ile İran'ın dini lideri Hamaney'in de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, kan donduran suikastla ilgili çarpıcı detayı açıkladı! İşte ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dakika dakika yaşananlar...
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail basınına ülkesi ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kasım 2025'te seçkin bir grup yetkilinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok dar kapsamlı bir toplantı" yaptığını aktaran Katz, bu toplantıda İran’ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik olası suikast planının ele alındığını söyledi. Hamaney’e yönelik saldırıyı ilk etapta Haziran 2026’da yapmayı düşündüklerini ifade eden Katz, "suikastı kendi başlarına gerçekleştirmek zorunda kalabilecekleri varsayımıyla" bu planları ABD ile hemen paylaşmadıklarını belirtti.
"PROTESTOLAR ENDİŞEYE YOL AÇTI"
Aralık ayı sonunda İran'da hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "bir tür diyalog" süreci başladığını kaydeden Katz, bu gelişmenin planları değiştirdiğini vurguladı. Protestoların İsrail yönetiminde güvenlik kaygılarına yol açtığını savunan Katz, "Bu herkesi şaşırttı. Bu karışıklık sadece bir fırsat sunmakla kalmadı. Ayrıca, o dönemde protestoların yol açtığı baskı nedeniyle rejimin İsrail'e ve bölgedeki Amerikan güçlerine önleyici bir füze saldırısı düzenleyebileceğine dair ciddi endişeler de vardı" dedi.
"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME ALINDI"
Yaşanan gelişmelerin İran’a olası saldırı takvimini öne çektiğini belirten Katz, o dönemde ABD ve İsrail arasında rejimi devirme konusunda görüşmelerin başladığını aktardı. İki tarafın İran'a karşı yapılacak bir operasyonun hedeflerini belirleme konusunda işbirliği yaptığını ifade eden Katz, "İran halkına rejimi devirebilmeleri için fırsat sunmak" konusunda konuşmaya başladıklarını ve bu hedef doğrultusunda harekete geçtiklerini söyledi. Katz, o andan itibaren "ortak planlama ve ardından ortak operasyonel planlama sürecine" geçildiğini ifade etti.
İran, İsfahan kentinde, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
Devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, “Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma sistemleri bu gece İsfahan semalarında, bir siyonist (İsrail) insansız hava aracını düşürmeyi başardı.” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da söz konusu İHA’nın İsfahan’daki bazı noktaları hedef almaya çalıştığını aktararak, bunun hava savunma sistemleri eliyle düşürülen ikinci İHA olduğunu belirtti.
Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Hava Savunma Kuvvetleri El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan bir İHA saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve halkın kendi güvenliği için içeride kalması, pencere ve açık alanlardan uzak durması çağrısı yapılmış, ardından tehlikenin son bulduğu ve durumun normale döndüğü duyurulmuştu.
İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.
Devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.
Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.
İtalya hükümeti, ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde misillemesiyle devam eden Orta Doğu'daki krizde, Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğine ilişkin bir karar aldı.
Bakan Tajani, dün akşam geç saatlerde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Güvenlik nedenleriyle Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliğini kapattık." ifadesini kullandı.
İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei ve beraberindeki 50 kişilik İtalyan heyetinin, İran'dan Azerbaycan'a geçtiğini belirten Tajani, şunları kaydetti:
"İran'da kalan İtalyanları ve ulusal çıkarlarımızı korumak için Tahran ile diplomatik ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükelçilik, Bakü'den faaliyetlerine devam edecektir."
Tajani, paylaşımında Büyükelçi Amadei ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu da yayınladı. Söz konusu görüntüde, Büyükelçi Amadei'nin Bakan Tajani'ye önceki akşam yola çıktıklarını ve hiç durmadan, uyumadan 5 araçlık konvoyla Azerbaycan sınırına ulaştıklarını söylediği anlar yer aldı.
Bu arada, Tajani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada da Tahran ile diplomatik ilişkileri kesmediklerini vurgularken, İran ile savaşta olmadıklarını ve de büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını kaydetti.
Tajani, İran'dan Azerbaycan'a geçen heyette Tahran-İsfahan Latin Başpiskoposu Kardinal Dominique Joseph Mathieu'nun da yer aldığını aktardı.
İtalya, Tahran Büyükelçiliğindeki personelini, yılbaşı dönemindeki protestolar sırasında azaltmış, İran'daki vatandaşlarına da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan kısa süre önce 27 Şubat'ta "ihtiyatlı" olmaları ve turistik amaçlı bulunanların da ülkeden ayrılmasını tavsiye etmişti.
İran'ın misillemelerinin başlamasının ardından İsrail genelinde alarmlar devreye girerken, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı görüldü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in merkezindeki bir yerleşimde boş depoya düşen füze veya bir şarapnel parçasının yangına neden olduğunu belirtti. Haberde, Tel Aviv'in doğusundaki Elad ve Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Shoham'da binalara isabet eden şarapnellerin de hasara neden olduğu aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemeleri sonrasında şarapnellerin isabet ettiği bölgelerde can kaybı olmadığını açıkladı.
İsrailli gönüllülerden oluşan tıbbi kuruluş "United Hatzalah" şarapnel parçaları nedeniyle İsrail'in merkezinde 2 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.
Öte yandan, Tel Aviv semalarında görülen ve çok parçacıklı füzeye ait olduğu düşünülen görüntüler dikkati çekti.
İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı haberinde, "Bu geceki saldırıda, Minab okulu kızları adına çok başlıklı füzeler kullanıldı." ifadelerine yer verdi.
İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etti. Trump, "İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz." diye konuştu. İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu. "Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını vurguladı.
İRANLI DİPLOMATLARA "SIĞINMA TALEBİNDE BULUNUN" ÇAĞRISI
Trump, dünyanın dört bir yanında görev yapan İranlı diplomatlara da seslenerek, "İranlı diplomatları sığınma talebinde bulunmaya çağırıyoruz." dedi. İran'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin süreci takip ettiklerini kaydeden Trump, yeni lider kim olursa olsun, "İran'ın Amerika'yı, İsrail'i veya diğer komşularını tehdit etmeyeceğinden" emin olmak istediklerini ifade etti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail saldırılarında Dahiye'nin Hureyk Mahallesi hedef alındı.
İSRAİL'DEN DAHİYE'DEKİ MAHALLELER İÇİN SÜRGÜN EMRİ VE SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu. "Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi. İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan işgal altındaki topraklara yönelik yeni füze saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.
8. DALGA FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusu, İran'ın yeni füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın başlattığı yeni füze saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi. İç Cephe Komutanlığının tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği aktarılan açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde sirenler aralıklarla çaldı. İran'ın düzenlediği son misillemesi perşembe günü gerçekleştirdiği 8. dalga füze saldırısı oldu. Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine Lübnan'dan insansız hava aracı (İHA) gönderildiğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin İHA'ları engellemeye çalıştığı bildirildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ilk aşamasının sona erdiğini ve şiddetlenerek devam edeceğini ileri sürdü. Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı görüntülü mesajda, ABD ile birlikte İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu. Saldırıların bir sonraki aşamaya geçtiğini ve saldırıları şiddetlendireceklerini öne süren Zamir "Elimizde, açıklamayı düşünmediğim başka sürpriz hamleler de var." dedi. Zamir, İsrail savaş uçaklarının 5 binin üzerinde mühimmatla İran'a 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti. İran'daki hava savunma sistemlerinin yüzde 80'ini imha ettiklerini savunan Zamir, balistik füze rampalarının da yüzde 60'ından fazlasını yok ettiklerini öne sürdü.
İsrail ordusu İran’da 200 hedefi vurduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “İran'ın merkez bölgelerindeki saldırı dalgasını sona erdirdik, 200 hedefi vurduk." ifadelerine yer verildi.
İran medyası ABD uçak gemisinin vurulduğunu duyurdu.
İran, ABD-İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ile 2 binden fazla kamikaze insansız hava aracı ateşlediğini duyurdu. Yarı resmi Fars Haber Ajansının ismi açıklanmayan askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ile 2 binden fazla kamikaze insansız hava aracı ateşledi. Karşı saldırıların yaklaşık yüzde 40'ının İsrail'deki hedeflere, yüzde 60'ının ise Amerikan hedeflerine yapıldığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ABD basınına yaptığı açıklamada, İran'ın ateşkes istemediğini belirterek, "Müzakere etmek için herhangi bir neden görmüyoruz" dedi.