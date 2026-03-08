SON DAKİKA | ABD/İsrail-İran savaşında 9. Gün: Tahran’da peş peşe patlamalar: 3 petrol depolama tesisi vuruldu

Son dakika haberleri: ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar, savaşın bölge ülkelere de sıçramasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın çok ağır bir darbe alacağını ifade etti. Trump'ın açıklamasının ardından İran Petrol Bakanlığı, Tahran'daki 3 petrol depolama tesisinin hedef alındığını bildirdi.

Tahram yönetimi ise misilleme olarak İsrail'in kuzeyindeki birçok şehri hedef aldı.

İşte dakika dakika son gelişmeler...

07:03 "HAVA SAHASINA GİREN 33 İHA İMHA EDİLDİ" Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 33 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının aralıklarla ihlal edildiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin son birkaç saatte 33 İHA saldırısını tespit ettiği aktarılan açıklamada, İHA'ların imha edildiği ifade edildi. Açıklamada, Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Savunma Bakanlığının açıklamasında ayrıca İHA'lardan birinin Şeybe petrol sahasına ilerlediği, Rubülhali Çölü'nde engellenerek imha edildiği aktarıldı.



06:39 "İSRAİL ORDUSU BAZI İRANLI KOMUTANLARI HEDEF ALDI" İDDİASI İsrail ordusu, Beyrut’ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu komutanların Beyrut’ta faaliyet gösterdiği ve İsrail'e yönelik saldırı planlarını ilerletmek için çalıştığı iddia edildi. İsrail ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, söz konusu yapının Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki bağlantıyı sağladığı ve Hizbullah’ın askeri kapasitesinin güçlendirilmesine destek verdiği savunuldu. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.



06:22 3 PETROL DEPOLAMA TESİSİ VURULDU İran Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahran'ın batısındaki Kerec dahil 3 petrol depolama tesisinin vurulduğu belirtildi.



05:12 İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI İran'dan İsrail'e yönelik düzenlenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok şehirde sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, birkaç dakika aralıklarla İran'dan iki dalga halinde ateşlenen İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde liman kenti Hayfa dahil birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi. Bölgede yaşayan yüz binlerce İsraillinin bir süre sığınaklarda beklemek zorunda kaldığına işaret edilen haberde, füzelerin çok başlıklı olmadığı ve bazı füzelerin açık alanlara düştüğü ileri sürüldü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın söz konusu misillemelerinde ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.



05:00 TAHRAN'DA 2 BİNA HEDEF ALINDI İran medyasında yer alan habere göre; ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda başkent Tahran’da 1 ambulans yandı ve Kum kentinde sivillerin kullandığı 2 bina hedef alındı.



04:29 KUVEYT ULUSLARARASI HAVALİMANI’NA İHA SALDIRISI Kuveyt Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin bir saldırının daha hedefi olduğu belirtilerek, "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depoları, hayati öneme sahip altyapıyı doğrudan hedef alan insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı" denildi. Ülke hava sahasına giren tüm düşman hedeflerle mücadele edildiği belirtilen açıklamada, önleme çalışmaları sırasında düşen enkaz parçaları nedeniyle bazı sivil tesislerde hasar meydana geldiği aktarıldı. "DEPOLARDAN BİRİNDE YANGIN ÇIKTI" Kuveyt Sivil Havacılık Kamu Otoritesi (PACA) saldırıları doğrulayarak "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki iki yakıt deposuna insansız hava aracı saldırısı düzenlendi ve depolardan birinde büyük bir yangın çıktı" açıklamasında bulundu. Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.



04:03 TRUMP, İRAN’DAKİ OKULA YÖNELİK SALDIRIDAN REJİMİ SORUMLU TUTTU ABD Başkanı Donald Trump, Kürt grupların İran’a girmesini istemediğini belirterek, "Girmeye istekliler ama onlara girmelerini istemediğimi söyledim. Kürtleri işin içine katmadan da savaş yeterince karmaşık" açıklamasında bulundu. Trump, İran’daki bir okula düzenlenen ve çoğu öğrenci yaklaşık 175 sivilin ölümüne neden olan saldırı hakkında ise, "Gördüklerime dayanarak bunu İran’ın yaptığını düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi, mühimmatları hiç isabetli değil" dedi.



03:44 İSRAİL'İN BEYRUT'TA BİR OTELE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



02:39 TRUMP CENAZELERİ ASKER SELAMI İLE KARŞILADI ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cansız bedenleri, ülkenin Delaware eyaletinde bulunan Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey asker ve hükümet yetkilileri katıldı. Trump ve diğer katılımcılar, tek tek uçaktan indirilerek araçlara taşınan cenazeleri asker selamı ile karşılarken, törende herhangi bir konuşma yapılmadı.



02:15 İSRAİL'İN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA 9 KİŞİ ÖLDÜ Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, güneydeki Yukarı Nebatiye, Hirbit Silim ve Cibel Batım beldelerini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hirbit Silim beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Cibel Batım beldesinde bir kafeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



01:52 İRAN: SAVAŞI 6 AY SÜRDÜREBİLECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını öne sürdü. Fars Haber Ajansı'na göre Naini, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Naini, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir." dedi. Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, "ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef aldı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu. Şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu dile getiren Naini, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını belirtti. Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.



00:55 BEYRUT’TA PATLAMA SESLERİ DUYULDU İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından şehirde patlama sesleri duyuldu.



00:44 İRAN, ABD VE İSRAİL'E AİT 200 HEDEFİ VURDU İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’e ait 200 noktanın hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındığını söyledi. Naini, katıldığı bir programda, İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın ilk gününden itibaren dengeyi değiştirdiklerini dile getiren Naini, en az 6 ay boyunca geniş ölçekli bir savaşa hazır olduklarını belirterek, "ABD ve İsrail’e ait 200 nokta, hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındı ve imha edildi. Bu süreçte 2600 İHA saldırısı gerçekleştirildi ve 600 füze fırlatıldı. Savaşın ilk üç gününde, geçen seneki 12 günlük savaşın toplamına denk gelecek şekilde güç kullanıldı." dedi



