SON DAKİKA| ABD/İsrail-İran savaşında barış umutları azaldı: Tahran’dan müzakere açıklaması: Kuşatma altında görüşmelere katılmayacağız

Son dakika haberleri: ABD/İsrail ile İran arasında yaklaşık iki aydır devam eden savaşta diplomasi umutları yeni haftaya girilirken ciddi darbe aldı. İngiliz basınından Reuters haber ajansı, çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan temasların çıkmaza girdiğini ve hem Washington'un hem de Tahran'ın pozisyonunu yumuşatmaya istekli görünmediğini aktardı.
İran cephesinden gelen son açıklamalar da tabloyu daha da sertleştirdi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ve saha kısıtlamalarını artırmasının güven inşasını imkansız hale getirdiğini belirterek, İran'ın baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere kesinlikle girmeyeceğini ilan etti.
Taraflardan peş peşe gelen sert mesajlar, ufukta barış görünmediği yorumlarını güçlendirdi.
İngiliz basınından Reuters haber ajansı, ABD/İsrail-İran savaşında barış umutlarının yeni haftanın başlamasıyla azaldığını, iki aydır süren çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin çıkmaza girdiğini belirtti.
Hem Tahran’ın hem de Washington’un şartlarını yumuşatmaya pek istekli görünmediği bildirildi.
Reuters’a göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi cumartesi günü Pakistan'dan eli boş döndü ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li arabulucular Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın İslamabad'a yapmayı planladıkları ziyareti iptal ederek barış umutlarına art arda darbeler indirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.
ABD'nin son dönemde İran'a yönelik deniz ve saha kısıtlamalarını artırmasını, güven inşası ve diplomasi açısından ciddi bir engel olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD'ye açık tavsiyemiz şudur; sorunların çözümü için uygun bir zemin oluşturulacaksa, öncelikle kuşatma dahil olmak üzere operasyonel engeller kaldırılmalıdır. Zira İran, baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecektir." dedi.
Müzakere sürecinin ancak karşılıklı saygı ve güven inşasıyla ilerleyebileceğini kaydeden İran Cumhurbaşkanı, baskı ve tehdit politikaları devam ederken diyalogdan sonuç alınamayacağını belirtti.
İran'ın savaş başlatan taraf olmadığını ve bölgesel istikrarsızlık istemediğini belirten Pezeşkiyan, müzakerelerin ancak eşit şartlarda ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülebileceğini ifade etti.
Öte yandan Pakistan Başbakanı Şerif de görüşmede, ülkesinin İran ile kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini önemsediğini belirterek, mevcut gerilimin azaltılması için diplomatik çabalara aktif destek verdiklerini ifade etti.
Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Pakistan'ın Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile yürüttüğü temaslara işaret eden Şerif, bu girişimlerin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Pakistan'ın, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan hiçbir adımı kabul etmeyeceğini vurgulayan Şerif, İran'ın baskı ve savaşla teslim alınamayacağını, İran halkının güçlü bir direnç gösterdiğini ve rejim değişikliği beklentilerinin gerçekçi olmadığını dile getirdi.
Mevcut dönemin son derece hassas olduğu, yanlış adımların bölgeyi daha büyük bir krize sürükleyebileceği uyarısında bulunan Pakistan Başbakanı, tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini kaydetti.
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde rejim karşıtı "Ceyşul Adl" örgütü üyesi olduğu öne sürülen Amir Rameş, "terör eylemleri" gerçekleştirme suçlamasıyla idam edildi.
İran resmi haber ajansı IRNA, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.
Açıklamaya göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Rameş hakkındaki idam cezası sabah saatlerinde infaz edildi.
Rejim karşıtı açıklamalarıyla bilinen firari Abdulgaffar Nakşibendi ile bağlantılı olduğu öne sürülen Rameş, "Ceyşul Adl" örgütüne üye olmak, bombalı saldırılar düzenlemek ve askeri güçlere pusu kurmak suretiyle "devlete karşı silahlı isyan" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 37 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.
CENTCOM'un X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İran'a ait petrol ve doğal gaz dahil enerji ürünlerini yabancı pazarlara taşıdığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan 19 "gölge filo" gemisinden biri olduğu belirtilen ticari geminin Umman Denizi'nde durdurulduğu aktarıldı.
Söz konusu geminin, ABD ordusunun talimatlarıyla İran'a geri yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, ablukanın başlamasından bu yana 37 geminin geri döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
İran resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman başkenti Maskat'taki temaslarının ardından, Rusya ziyareti öncesinde yeniden Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret edeceğini bildirdi.
Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde Arakçi'nin, Pakistanlı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde, savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik muhtemel bir uzlaşının çerçevesine ilişkin İran'ın görüş ve değerlendirmelerini aktardığı ifade edildi.
Ayrıca, Arakçi'nin İslamabad temasları sırasında beraberindeki heyetin bir bölümünün, savaşın sona erdirilmesine ilişkin başlıklarda istişarelerde bulunmak ve gerekli talimatları almak üzere Tahran'a döndüğü ve söz konusu heyet üyelerinin pazar gecesi yeniden İslamabad'da Arakçi'ye katılmasının beklendiği kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarına ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu.
Pakistan ziyaretinin verimli geçtiğini belirten Arakçi, "Pakistan'ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu çaba değerli. Bu ziyarette İran'a karşı yürütülen savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın duruşunu paylaştım. ABD'nin diplomasi konusunda gerçek anlamda ciddi olup olmadığını henüz göremedim" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Umman'a yaptıkları ziyaretle ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.
İsmail Bekayi, "Bugün resmi bir ziyaret için Umman'ın başkenti Maskat'tayız. Bu, Arakçi'nin tüm bölgeyi etkileyen son ABD-İsrail saldırılarının ardından Basra Körfezi bölgesine yaptığı ilk ziyaret." ifadesini kullandı.
Sözcü, İran'ın, komşu ülkelerle ilişkilere büyük önem verdiğini ve bölgedeki tüm halkların çıkarlarına hizmet edecek ve istikrarı koruyacak şekilde karşılıklı güveni ve iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu dile getirdi.
Bekayi, Umman-İran ilişkilerinin, Tahran yönetiminin, güneydeki komşularıyla karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı yaklaşımının canlı bir örneği olduğunu aktardı.
Florida'da uçağa binişi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD heyetinin Pakistan'a seyahatinin iptal edilme nedenine ilişkin, İran'ın sunduğu teklifin "yeterince iyi olmadığını" söyledi.
Trump, "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız." açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı, "İlginçtir ki, ben o (ilk) teklifi reddettiğim anda, hem de sadece 10 dakika içinde, elimize çok daha iyi bir taslak ulaştı." diyerek, seyahatin iptalinin doğru olduğunu savundu.
Trump, "Bu yüzden görüşmeleri telefonla yürüteceğiz ve istedikleri zaman bizi arayabilirler. Tekrar ediyorum, tüm kozlar bizim elimizde. Ellerinde hiç ordu kalmadı." ifadelerini kullandı.
Tahran yönetimi tarafında liderlik kargaşasının devam ettiğini ileri süren Trump, "Pratik açıdan bakarsak, hiç liderleri de kalmadı. Liderlerin kim olduğunu ne biz ne de başka bir kimse biliyor. Dahası ki bu çok önemli, sanırım liderlerin kim olduğunu kendileri de bilmiyor." dedi.
Trump ayrıca, karşı tarafın görüşmenin salı günü yapılmasının planlandığı kendisine iletilince, bunun "epey ileri bir tarih ve uzun bir yolculuk olduğu" gerekçesiyle bu seyahati yapmak istemediklerini belirtti.
Maliyetler konusunda "son derece hassas, tutumlu bir insan" olduğunu öne süren Trump, ABD heyetinin "çok yetkin" kişilerden oluştuğunu, ancak İran'ın ise görüşmelere lider düzeyinde bir ekiple çıkmadığını ifade etti.
Trump, İran'daki mevcut karar mekanizmasıyla ilgili, "İçeride muazzam bir çekişme yaşanıyor. Muhtemelen liderlik için savaşıyorlar. Pek çok durumda, bence lider olmamak için savaşıyorlar, zira biz, liderlik hiyerarşisinin iki kademesini saf dışı bıraktık. Yine de kiminle muhatap olmamız gerekirse onunla görüşürüm. Ancak iki gün beklemek için hiçbir sebep yok." şeklinde konuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), 25 Nisan 1980'de İran'ın Tebes kentinde ABD'nin rehine kurtarma amacıyla düzenlediği ve başarısızlıkla sonuçlanan "Kartal Pençesi" operasyonunun yıl dönümü nedeniyle bir bildiri yayımladı.
DMO açıklamasında, ABD'nin İsfahan eyaletinin güneyine yönelik son saldırı girişimleri "Beyaz Saray'ın aşağılanmasının tekrarı ve küresel emperyalizmin İran milleti karşısındaki kaçınılmaz yenilgisi" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, "Bu durum, ABD'nin yaşadığı tarihi ve utanç verici yenilgiden hala ders almadığını göstermektedir. ABD'nin saldırgan ve hegemonik karakteri, İslam Devrimi ve İran'a karşı yeni alanlarda da düşmanlık üretmeye devam etmektedir" denildi.
"ESİR KAMPLARI DAHİ HAZIRLANDI"
Muhtemel kara ve hava saldırılarına karşı tüm askeri ve istihbarat unsurlarının tam teyakkuz halinde olduğunun belirtildiği açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu istihbarat gücü ve hazırlık seviyesi, düşmanın kara operasyonları da dahil olmak üzere muhtemel tüm faaliyetlerine karşı koyabilecek düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Bu kapsamda, muhtemel saldırganlar için esir kampları dahi hazırlandı" ifadeleri kullanıldı.
“ABD NETANYAHU’NUN OYUNCAĞI HALİNE DÖNÜŞMEMELİ”
ABD'ye yönelik sert uyarıların yapıldığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sert bir dille eleştirildi. Bildiride, "ABD'liler gerçeği kabul etmeli ve kendilerini artık suçlu ve çocuk katili Siyonist Başbakan Netanyahu'nun elinde bir oyuncağa dönüştürmemelidir. Ayrıca bölgede, İran silahlı kuvvetlerinin saldırıları sonucu ağır hasar alan üslerine de bakmaları gerekir çünkü bu tesislerin yeniden işler hale getirilmesi artık mümkün görünmemektedir. Önlerindeki tek seçenek ise, kalan personel ve teçhizatlarını toplayarak bölgeden hızlı ve şartsız şekilde çekilmektir" ifadelerine yer verildi.
"YENİ DÜNYA DÜZENİ ŞEKİLLENİYOR"
Küresel gelişmelere de değinilen açıklamada, İran'ın son dönemdeki askeri ve siyasi duruşunun güç dengelerini etkilediğini savunularak, "Dünya, tek kutuplu düzenin ötesine geçilen yeni bir döneme hazırlanmaktadır. Bu yeni düzen, direniş, bağımsızlık ve adalet temelinde şekillenecektir" ifadeleri kullanıldı.
HÜRMÜZ BOĞAZI STRATEJİSİ VURGUSU
Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolü konusuna dikkat çekilerek, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlamak ve bunun caydırıcı etkisini ABD ile Beyaz Saray'ın bölgedeki müttefikleri üzerinde sürdürmek, İran'ın küresel güçlere karşı yürütülen savaş sürecindeki temel stratejisidir. Bu strateji kapsamında, sahada aktif rol oynanırken, ABD-İsrail bağlantılı unsurlar ve bunlara bağlı olanlar hariç, tüm ülkelerin ticari gemilerinin geçişinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.
"HER SALDIRIYA DAHA AĞIR KARŞILIK VERİLECEK"
Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "bölünmüşlük" söylemlerine rağmen, ülke yönetimi içindeki birlik ve uyumun güçlendiği ifade edilerek, "Bu topraklara yönelik her yeni saldırı, düşmanların beklediğinin ötesinde ve stratejik caydırıcılık düzeyinde bir karşılıkla sonuçlanacaktır. Her türlü saldırı girişimine daha ağır, caydırıcı ve yıkıcı darbelerle karşılık verilecektir" ifadelerine yer verildi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram hesabına göre Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'ın başkenti Maskat’a ulaştı.
Erakçi'nin Umman ziyaretinde, Ummanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Pakistan seyahatini son anda iptal etme kararı aldığını bildirdi.
Haberde, Pakistan'a gitmeye hazırlanan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e, seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız." dediği aktarıldı.
Trump'ın, ekibine ayrıca, "Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız." dediği ifade edildi.
ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan'dan ayrıldığı haberinin duyurulmasının ardından geldi.
İran tarafı daha önce ABD heyetiyle Pakistan'da herhangi bir "doğrudan görüşme" planlanmadığını, sadece Pakistan aracılığıyla dolaylı mesaj iletilebileceğini belirtmişti.
“SAVAŞ YENİDEN BAŞLAMAYACAK”
ABD Başkanı Trump Amerikan haber sitesi Axios'a verdiği kısa demeçte ise ABD heyetinin Pakistan'a yapılması planlanan seyahatinin iptal edilmesinin savaşın yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Hayır. Bu öyle bir şey anlamına gelmiyor. Henüz bunu düşünmedik." dedi.
ABD Başkanı, "Tüm kozlar elimizde. Oraya gidip oturup boş boş konuşmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan aynı konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Trump, İran'da "liderlikle ilgili muazzam bir iç çekişme ve kafa karışıklığı" bulunduğunu öne sürerek, "Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri bile. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda yok! Konuşmak istiyorlarsa, sadece aramaları yeterli." ifadelerini kullandı.
Associated Press'e (AP) konuşan ve adını vermek istemeyen iki Pakistanlı yetkili, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.
Buna göre yetkililer, Arakçi'nin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmelerini tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldığını söyledi.