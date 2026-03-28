SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda gerilim zirvede! Trump tehditler yağdırdı: İran’da 3 bin 554 hedef daha kaldı!

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 1 ay geride kaldı… Bir yandan 'müzakere' iddiaları sürerken, bir yandan da sahada gerilim had safhadaydı! ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran'da bir üniversite ve Buşehr Nükleer Enerji Santrali hedef alındı. 3. Kez hedef alınan santralde herhangi bir sızıntının olmadığı açıklandı. Öte yandan Trump, yine tehditler yağdırdı. Trump "Elimizde 3 bin 554 hedef daha kaldı ve bu iş oldukça çabuk bitecek" diyerek saldırıların süreceğini açıkladı. İşte ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dakika dakika yaşananlar…
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde sirenler çalarken eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Lübnan'dan ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde de sirenler devreye girdi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri ve Hizbullah roketlerinin bazılarının boş alana düştüğünü ileri sürdü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ya da yaralı bilgisi içeren bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.
ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı bildirildi.
Mehr Haber Ajansı haberinde, Tahran'daki üniversiteye saldırı düzenlendiğine yer verdi.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.
Nükleer teknoloji alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı ileri sürülen üniversitenin Elektrik Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Said Şemkadri, 23 Mart'taki ABD-İsrail saldırılarında evinin hedef alınması sonucu ölmüştü.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kent genelinde İran yönetimine ait noktaların hedef alındığı ileri sürüldü. İsrail ordusunun Tahran'a saldırı başlattığını duyurduğu açıklamada, saldırıların düzenlendiği noktalara ilişkin detay verilmedi.
Tahran'a yeni saldırı olduğuna dair bir bilgi İran medyasına yansımadı.
Fars Haber Ajansı'na göre, Zencan Vali Yardımcısı Ali Sadıki bu geceki saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Sadıki, ABD-İsrail'in Zencan'da bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı yetkili, yaralanan 7 kişinin de hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
ABD Başkanı Trump, Miami'de gerçekleştirilen "Gelecek Yatırım Girişimi" (FII) zirvesinde İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok Körfez ülkesinden üst düzey ismin ve yatırımcının bulunduğu salonda bu ülkelerin İran konusunda ABD'ye çok destek olduğunu vurgulayan Trump, bir kez daha NATO ülkelerinden şikayet etti. ABD Başkanı, "Her zaman şunu söylerdim: Biz NATO'ya yardım ediyoruz, ama onlar bize asla yardım etmez. Eğer büyük bir kriz olursa size garanti ederim ki onlar orada olmayacaklar. Bundan dersimizi aldık. Onlar büyük bir hata yaptılar, bizim yanımızda değillerdi." değerlendirmesini yaptı. ABD'nin her yıl NATO'ya yüzlerce milyar dolarlık savunma katkısı yaptığını anlatan Trump, "Her zaman onların yanında olurduk, ama şimdi yaptıklarına bakılırsa, artık yanlarında olmamıza gerek yok, değil mi? Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" şeklinde konuştu.
SUUDİ ARABİSTAN, KATAR VE BAE'YE TEŞEKKÜR
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerine özellikle teşekkür eden Trump, bu ülkelerin İran konusunda ABD'ye "NATO'dan daha fazla" yardımcı olduğunu ifade etti.
İran'daki lider kadroların önemli bir bölümünü "yok ettiklerini" savunan Trump, şu anda ülkede kimin lider olduğunu tam olarak bilmediklerini söyleyerek, "Sanırım rejimi değiştirdik; rejim iki günde bir havaya uçuyor. Kimin İran'ın lideri olduğunu bile bilmiyoruz." dedi.
Konuşmasının bir yerinde "Hürmüz Boğazı" yerine "Trump Boğazı" diyen Trump, cümlesinin hemen ardından sözlerini düzeltirken, "Şimdi yalan haber medyası, bunu yanlışlıkla söylediğimi yazacaklar. Bende yanlışlık olmaz." diye espri yaptı.
"Bu gece, İran’ın teröründen ve saldırganlığından nihayet kurtulmuş bir Orta Doğu’nun yükselişine her zamankinden daha yakınız." yorumunu yapan Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden İran yönetiminin memnun olduğunu düşündüğünü çünkü Süleymani'nin "çok güçlü" olduğunu söyledi.
İRAN, VENEZUELA'DAN DAHA ZOR
ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki "askeri operasyonlarını" 45 dakikada bitirdiklerini, ancak İran'ın çok daha zor ve büyük bir ülke olduğunu anlatarak, "Bu seferki daha büyük ve çok daha güçlü. Elimizde 3 bin 554 hedef daha kaldı ve bu iş oldukça çabuk bitecek. Sonra ne yapacağımıza karar vermemiz gerekecek." dedi.
İran'a yönelik saldırılarını "savaş" değil, "operasyon" olarak adlandırdıklarını vurgulayan Trump, "Eğer bu bir askeri operasyon ise, herhangi bir onaya ihtiyacım yok. Eğer bir savaş ise, Kongre’den onay almanız gerekir. O yüzden ben buna askeri operasyon diyorum." şeklinde konuştu.
SIRADA KÜBA VAR
Konuşmasının devamında Küba'ya da "askeri müdahale" sinyali veren Trump, "Sırada Küba var. Ama siz lütfen bunu söylemediğimi varsayın. Ama sırada Küba var." değerlendirmesini yaptı.
BEN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALMADIYSAM, KİMSE ASLA ALAMAZ
Başkanlığında 8 savaşı durdurduğunu savunan ABD Başkanı, buna karşılık Nobel Barış Ödülü'nü almamasını tuhaf bulduğunu, ancak buna şaşırmadığını söyledi.
Trump, "Eğer ben Nobel Barış Ödülü almadıysam, kimse asla alamaz. Ben almadım, almadığım için de hiç şaşırmadım." şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda 2016 yılındaki başkanlık yarışına da değinen Trump, "Başkanlık yarışına girdim, herkes bunu eğlence için yaptığımı sanıyordu. Ben ise bunu neden yaptığımı bilmiyordum." diyerek o dönemki başkanlık yarışını kazanmasına şaşırdığını anlattı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen bir yatırım forumunda ABD’nin İran’a karşı başlattığı savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD basınında yer alan haberlere göre; İran ile yakında görüşmelerin yapılabileceğini belirten Witkoff, "Bu hafta görüşmelerin olacağını düşünüyoruz. Kesinlikle umutluyuz" dedi. Mevcut haftayı mı yoksa gelecek haftayı mı kastettiğini belirtmeyen Witkoff, "Bir süredir İranlıların elinde olan 15 maddelik bir anlaşmamız var. Onlardan bir cevap bekliyoruz ve bu her şeyi çözecektir" ifadelerini kullandı.
"İRAN’LA KONUŞUYORUZ"
ABD’nin istediği anlaşmanın İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son vermesini öngördüğünü aktaran Witkoff, böylece "Orta Doğu'da ikinci bir Kuzey Kore'nin ortaya çıkmayacağını" ifade etti. Trump’ın İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha ertelediği yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Witkoff, "İran için süre uzatımı sağladık. Bunu gerçekten olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İranlılarla müzakere ediyoruz. Müzakere tanımımız onlardan farklı olabilir. Ama onlarla konuşuyoruz" dedi. Witkoff, İran'ın bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermesini "iyi bir işaret" olarak niteleyerek, "Başkan bir barış anlaşması istiyor. Ama baskı olmadan kimseyi masaya oturtamazsınız. Biz bu sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'lar ile diğer hava araçlarını önlemesinden kaynaklandığı vurgulandı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında, Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali üçüncü kez hedef alındı. İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına cuma günü saat 23.40’ta bir füze isabet etti. İlk verilere göre olayda herhangi bir can kaybı, maddi ya da teknik hasar meydana gelmemiştir. Saldırının ardından yapılan ilk incelemeler, merminin santral sahasına isabet etmesine rağmen tesisin farklı bölümlerinde herhangi bir hasar oluşmadığını göstermektedir" denildi.
"CİDDİ BİR NÜKLEER KAZAYA NEDEN OLABİLİR"
Açıklamada ayrıca, söz konusu santralin 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail tarafından üçüncü kez hedef alındığı belirtilerek, "Santral halihazırda faaliyettedir ve önemli miktarda radyoaktif madde içermektedir. Bu nedenle tesise yönelik herhangi bir zarar, bölgede telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilecek ciddi bir nükleer kazaya neden olabilir. Barışçıl nükleer tesislerin hedef alınması, bu tür merkezlerin askeri saldırılardan muaf tutulmasına ilişkin uluslararası düzenlemelerin açık ihlali niteliğindedir. Bu tür eylemler, bölgenin güvenlik ve emniyetini ciddi şekilde tehdit edebilir" ifadelerine yer verildi.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ HEDEF ALINMIŞTI
Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası, 28 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından 17 ve 24 Mart’ta da ABD ve İsrail’in füze saldırılarının hedefi olmuştu. Söz konusu saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar oluşmadığı ve santralin hiçbir bölümünde zarar meydana gelmediği bildirilmişti.
Wall Street Journal gazetesinin (WSJ) ismi paylaşılmayan ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, İran’ın dün, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği öne sürüldü. İkisi ağır olmak üzere 10 ABD’li askerin yaralandığı iddia edilen haberde, birden çok ABD yakıt ikmal uçağının da hasar gördüğü aktarıldı.
Haberde yetkililere dayandırılarak, yaralı askerlerin vurulan bir binanın içinde olduğu ve en az 1 füze ve birkaç insansız hava aracının üssü vurduğu bilgisine yer verildi.
DAHA ÖNCE DE HEDEF OLMUŞTU
ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü, İran tarafından daha önce de hedef alınmıştı. 26 yaşındaki ABD askeri Benjamin N. Pennington 1 Mart'ta üsse düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybetmişti. ABD ordusu, İran savaşında şimdiye dek 13 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD unsurlarına düzenlediği saldırılarda Dubai'deki bir oteli kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.
Tesnim Haber Ajansı, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 84. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki bir otel kamikaze İHA ile vurulurken, Kuveyt'teki Şuyuh Limanı'nda ABD'ye ait 6 LCU tipi çıkarma gemisinin hedef alındığı öne sürüldü.
Gemilerden 3'ünün battığı ve diğer üçünün de ağır hasar aldığı iddia edilen saldırıda 1000 kilometre menzilli Kadir 380 füzelerinin kullanıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerinin üslerini terk ederek otellere sığındığını belirtmiş, otellere bu askerlere yer vermemeleri çağrısında bulunmuştu.
ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının ardından enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasına gelmesi, petrol ve gaz piyasalarında arz ve fiyat baskısı oluşturmaya devam ediyor.
Savaş sonrası akaryakıt fiyatlarının artış gösterdiği İngiltere'de, benzinin litre fiyatı 1,5 sterlinin üzerine çıktı. Benzinin litre fiyatı savaş öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 15 yükseldi. Dizelin litre fiyatı ise 1,77 sterlin seviyesine ulaştı.
Ulusal basına yansıyan haberlerde açıklamalarına yer verilen İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden Asda İcra Kurulu Başkanı Allan Leighton, Asda'nın akaryakıt istasyonlarının "küçük bir bölümünde geçici kısıt" yaşandığını belirterek, fiyat dalgalanmaları nedeniyle "çok güçlü bir talep artışı" gördüklerini ifade etti.
Yakıt satış hacimlerinin önemli ölçüde arttığını kaydeden Leighton, "Açıkça talep arzın önüne geçti. Arz sıkışık ve hepimiz bu konuda yoğun çaba gösteriyoruz. Sorun geçici. Teslimat beklenen dönemlerde bazı aksaklıklar yaşanabilir ve bunun bir süre daha devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar yaşandı. Patlamalarla birlikte gökyüzüne ışık yükselirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
Saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi. İran basını, kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.
İran Atom Enerjisi Kurumu: ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti.
Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne atılan bir füze, santral sahasına isabet etti." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu tesise 3'üncü kez düzenlendiği belirtilen saldırıda can kaybı ile maddi ya da teknik hasar bildirilmedi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde İran misillemesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi.
İran'ın çok başlıklı bir füzesinin görüntülere yansıdığı Tel Aviv ve çevresinde 6 bölgeye füze parçalarının ve şarapnellerin düştüğü aktarılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin Tel Aviv, Ramat Gan ve Givatayim'e yönlendirildiği belirtildi. İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirmesinin ardından yarım saatten kısa süre içerisinde art arda yapılan misillemelerde İran, önce İsrail'in güneyini, ardından ise merkez bölgesini hedef aldı.
Misillemeler İsfahan ve Huzistan kentlerindeki çelik şirketleri ve Erak kentindeki Hendab Ağır Su Kompleksi'ne düzenlenen ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın cevap vereceği yönündeki tehditlerin ardından geldi. Önce İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde ardından ise başta başkent Tel Aviv olmak üzere merkez bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da sirenler çaldı.
Trump, bir yatırım zirvesine katılmak üzere gittiği Miami'de, havalimanında basın mensuplarına İran değerlendirmesi yaptı.
İran'ı "yenilgiye uğrattıklarını" savunan Trump, İranlılarla müzakerelerin sürdüğüne işaret etti.
Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." ifadesini kullandı.
WİTKOFF, İRAN MÜZAKERELERİNDEN UMUTLU
Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Miami'de başlayan yatırım zirvesinde, İran'la ilgili açıklama yaptı.
Görüşmelerin sürdüğüne atıf yapan Witkoff, "Bu hafta toplantılar olacağını düşünüyoruz. Görüşmeler konusunda kesinlikle umutluyuz. İranlıların bir süredir elinde bulunan 15 maddelik anlaşma masada. Onlardan bir cevap bekliyoruz; bu (cevap) her şeyi çözecektir." diye konuştu.