SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda gerilim zirvede! Trump’tan abluka açıklaması: Ordularını yerle bir ettik!

TRUMP: BAKALIM NE KADAR DAYANABİLECEKLER?

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak içeriği kendisi ve birkaç kişinin bildiğini söyleyen Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaktan başka şansının olmadığını öne sürdü. Trump, İran’a yönelik ‘askeri bir operasyon’ düzenlediklerine dikkat çekerek, bu durumu ‘savaş’ olarak nitelemediğini aktardı fakat konuşmasının devamında ‘savaş’ ifadesini kullandı. Trump, "İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukası devam edecek. İran bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Almanya'daki ABD askerini çekme konusunda bir soruya yanıt verirken, İspanya ve İtalya için de benzer bir durumun oluşabileceğini bildirdi. NATO'nun İran ile ilgili ABD'ye hiç destek olmadığını vurgulayan Trump, söz konusu iki ülkeden ABD askerlerini çekme konusunda, “Muhtemelen; olabilir. Neden yapmayayım ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı ve İspanya ise berbat davrandı” diye konuştu.

Trump, ABD'nin Ukrayna için Avrupa ülkelerine destek verdiğini, ancak benzer bir yardımı İran konusunda göremediklerini kaydederek, “Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu unutmamalıyız” açıklamasını yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik eleştirilerini tekrarlayan Trump, “Kendisi berbat bir iş çıkarıyor. Göçmenlik sorunları var, enerji sorunları var, her türlü sorunu var. Ukrayna konusunda büyük bir sorunu var çünkü o karmaşanın içindeydiler. Almanya'nın İran yerine Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine odaklanması gerek” ifadelerini kullandı.