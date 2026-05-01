SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda gerilim zirvede! Trump’tan abluka açıklaması: Ordularını yerle bir ettik!

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 2 ay geride kalırken tarafların tansiyonu yükselten açıklamaları devam etti. Tüm dünya, savaşta müzakere beklerken Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik çok sert mesajlar gönderdi.
Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın süreceğini açıklayan Trump Tahran yönetimini açık açık tehdit etti: Bakalım ne kadar dayanabilecekler!
İşte ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dakika dakika yaşananlar...
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Anayasa'nın 60 günlük yasal sınırlandırmasına rağmen İran'la savaşa Kongrenin onayı olmadan devam edilebileceğini savundu. Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon’un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili ABD Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde soruları cevaplandırdı. Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi önündeki ifadesi sırasında Orta Doğu'da devam eden savaşa değinen Hegseth, ABD ile İran arasındaki ateşkes nedeniyle Kongrenin onayı olmadan İran'la süresiz savaş halinde kalabileceğini savundu.
Hegseth, 2 Mart'ta başlayan 60 günlük süre konusunda ısrarla yöneltilen sorulara yanıt olarak savaşın ne zaman sona ereceğine ve Kongreden ne zaman yetki alınması gerektiğine dair nihai kararın, "Beyaz Saray'a ait olduğunu" söyledi.
Tahran’da hava savunma sistemleri devreye girdi
İran basını, başkent Tahran'ın batı, güney ve merkez bölgeleri başta olmak üzere bazı noktalarda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Basında yer alan haberlerde, başta kentin batı, güney ve merkez bölgeleri olmak üzere bazı noktalarda hava savunma seslerinin duyulduğu ve bu durumun insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin devreye girmiş olabileceği şeklinde değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan hava savunma faaliyetlerinin bazı bölgelerde sürdüğü bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak içeriği kendisi ve birkaç kişinin bildiğini söyleyen Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaktan başka şansının olmadığını öne sürdü. Trump, İran’a yönelik ‘askeri bir operasyon’ düzenlediklerine dikkat çekerek, bu durumu ‘savaş’ olarak nitelemediğini aktardı fakat konuşmasının devamında ‘savaş’ ifadesini kullandı. Trump, "İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukası devam edecek. İran bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler" değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Almanya'daki ABD askerini çekme konusunda bir soruya yanıt verirken, İspanya ve İtalya için de benzer bir durumun oluşabileceğini bildirdi. NATO'nun İran ile ilgili ABD'ye hiç destek olmadığını vurgulayan Trump, söz konusu iki ülkeden ABD askerlerini çekme konusunda, “Muhtemelen; olabilir. Neden yapmayayım ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı ve İspanya ise berbat davrandı” diye konuştu.
Trump, ABD'nin Ukrayna için Avrupa ülkelerine destek verdiğini, ancak benzer bir yardımı İran konusunda göremediklerini kaydederek, “Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu unutmamalıyız” açıklamasını yaptı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik eleştirilerini tekrarlayan Trump, “Kendisi berbat bir iş çıkarıyor. Göçmenlik sorunları var, enerji sorunları var, her türlü sorunu var. Ukrayna konusunda büyük bir sorunu var çünkü o karmaşanın içindeydiler. Almanya'nın İran yerine Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine odaklanması gerek” ifadelerini kullandı.