SON DAKİKA... ABD/İsrail-İran Savaşı’nda gerilimi tırmandıracak hamle! ABD Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alıyor: Gözler o saate kilitlendi!

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı, ABD/İsrail-İran Savaşı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelere kilitlendi. Küresel enerji ve tedarik zincirini kilitleyen, Orta Doğu'da tarihin en büyük krizlerinden birine neden olan savaşta herkes ateşkes beklerken, ABD'den gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise, Hürmüz Boğazı'na ilişkin 'Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek' dedi.

03:35 İRAN'DAN TEHDİT: BU FİYATLARIN TADINI ÇIKARIN! ABD’nin İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine yönelik abluka kararına İran cephesinden tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin kararının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağına dikkat çekerek, "Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde 'abluka' ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz" dedi. Galibaf, farklı benzin istasyonlarındaki fiyatları gösteren bir uygulamada yaptığı "Beyaz Saray’a yakın benzin istasyonu" aramasının ekran görüntüsünü paylaştı.







01:08 İRANLI BAKAN ARAKÇİ: ABLUKA TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan’da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin, "İslamabad mutabakatına birkaç adım kala aşırı iddialı, sürekli değişen hedefler ve abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık." dedi. Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran’ın savaşın sona ermesi için iyi niyetle ABD ile müzakerelere girdiğini savunan Erakçi, "İslamabad mutabakatına birkaç adım kala aşırı iddialı, sürekli değişen hedefler ve abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı. Erakçi ayrıca, "Görünüşe göre hiç ders alınmamış. İyi niyet iyi niyeti doğurur, düşmanlık düşmanlık getirir." değerlendirmesinde bulundu.



00:28 ABD AÇIKLADI: TÜM GEMİLERİ KAPSAYACAK! CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi. "CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.



00:22 İSRAİLLİ VEKİLLER TRUMP'LA DALGA GEÇTİ! İsrail Meclisinde Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi Milletvekili Zvika Vogel, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkese rağmen İran'a yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulunmasını tiye aldı. Vogel, sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımında, "Donald Trump, ateş edeceksen et, gevezelik etme." ifadesini kullanarak, ABD Başkanı'nın açıklamalarıyla alay etti. Milletvekili Vogel, Trump'ın açıklamalarına ve ateşkesin devam etmesine rağmen İran'a yönelik tekrarlayan tehditlerine gönderme yapan alaycı bir de ördek emojisi ekledi. ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance dün, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.



