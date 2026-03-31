SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda kara harekatı an meselesi! Tahran, İsfahan ve Zencan’da patlama sesleri! Rubio: Hürmüz Boğazı bir şekilde açılacak!

SON DAKİKA… ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılara Tahran'dan yanıt gecikmedi. Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda, İran'da dini lider Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey askeri isim suikast sonucu hayatını kaybetti. İran ise İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerine saldırı düzenledi. Küresel enerji dengelerini yerle bir eden savaşta Hürmüz Boğazı ve Hark Adası yeni kilitti! Trump'ın Hark Adası'nı işgal tehdidine bir de kara harekatı sinyali eklendi. İşte ABD/İsrail-İran Savaşı'nda son dakika gelişmeler…
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran harekatını sona erdirmeye hazır olduğu iddia edildi.
ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump’ın danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran’a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği bildirildi. Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı. Washington’un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran’ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı kaydedildi. Diplomasinin başarısız olması halinde Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı. Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı.
Fars Haber Ajansı, Tahran'da patlamaların olduğu yerde elektriklerin kesildiğini bildirdi.
Öte yandan, Jamaran haber sitesine göre, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan ve Zencan'da da patlama sesleri duyuldu.
Zencan'ın güneyindeki patlama Azam Hüseyniyesi (Camisi) yakınlarında meydana geldi. Bölgede patlamanın ardından elektrik kesintisi yaşandı.
Yetkililer, doğal gaz sızıntısı riski nedeniyle olay yerinden uzak durulması uyarısında bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran’a rejimin askeri yeteneklerini hedef alan yeni saldırıların düzenlendiği belirtilerek, "ABD, İran rejiminin ülke sınırları dışında etkili bir şekilde güç gösterme kabiliyetini ortadan kaldırmaya devam ediyor" denildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere gerçekleştirilen yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "Daha fazla ayrıntı ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı. İran basını, başkent Tahran ve İsfahan başta olmak üzere birçok bölgenin ABD ve İsrail saldırılarına hedef olduğunu duyururken, meydana gelen şiddetli patlamalar kameralara yansıdı.
Fars Haber Ajansı'na göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Mücteba Zarii konuya ilişkin bilgi verdi.
Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin tasarının ilgili komisyonda onaylandığını dile getiren Zarii, tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığını belirtti.
Söz konusu tasarının yasalaşması için ilgili komisyonun ardından, mecliste onaylanması ve sonrasında Anayasayı Koruyucular Konseyinden geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtmişti.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Tahran'ın bazı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.
Patlamaların şehrin hangi bölgesinde ve meydana getirdiği hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Gece saatlerinde İsfahan kentinde de patlamalar meydana geldiği belirtilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD merkezli Newsmax yayın kuruluşuna verdiği röportajda İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Savaş hedeflerinin yarısından fazlasına ulaşıldığını belirten Netanyahu, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Kesinlikle yarı yolun ötesine geçildi. Ancak bu konuda bir takvim belirlemek istemiyorum" dedi. Netanyahu, savaşın "zaman açısından değil, görevler açısından" yarı yolun ötesine geçtiğini vurguladı.
"YAPTIĞIMIZ ŞEY İRAN REJİMİNİ İÇERİDEN ZAYIFLATMAK"
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) "binlerce" üyesinin öldürülmesi de dahil birçok hedefe ulaştıklarının altını çizen Netanyahu, "İran'ın silah sanayisini bitirmeye çok yakınız. Tüm sanayi tabanını, tüm fabrikalarını ve nükleer programını yok ediyoruz" diye konuştu. İran’daki rejimin düşeceğine inandığını söyleyen Netanyahu, "Bence bu rejim içten çökecek. Ama şu anda yaptığımız şey, askeri kapasitelerini, füze kapasitelerini, nükleer kapasitelerini azaltmak ve onları içeriden zayıflatmak" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın bitmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın "bir şekilde yeniden açılacağını" belirtti. El-Cezire'ye konuşan Rubio, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğiyle ilgili soruları cevapladı.
Rubio, İran içindeki bazı kişilerle ABD arasında, çoğunlukla aracı kişiler vasıtasıyla, "mesajlaşmaların ve bazı doğrudan görüşmelerin devam ettiğinin, bir kısım konuşmaların yapıldığının" altını çizdi. "Bu operasyon bittiğinde Hürmüz Boğazı bir şekilde açılacak." diyen Rubio, İran'ın, çatışmalar bittikten sonra boğazı kapatması halinde "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı tehdidinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın "her zaman diplomasiyi ve sonuç almayı tercih ettiğini" ve aslında bunun "daha önce de gerçekleşebileceğini" ileri sürdü.
Rubio, ABD'nin İran'da "bir rejim değişikliğine yönelik tercihini" bir kez daha dile getirerek, böyle bir fırsatın ortaya çıkması durumunda "onu değerlendireceklerini" söyledi.
İran lideri Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in iktidarda kalıp kalmadığının ABD için belirsizliğini koruduğunu belirten Rubio, "İran içinde kararların nasıl alındığının net olmadığını" kaydetti.
"NÜKLEERE SON VER" ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ı tekrar nükleer programına son vermeye, insansız hava aracı ve füze programını kısıtlamaya çağırdı.
İran'ın gelecekte nükleer enerji kapasitesine ulaşma ihtimalini tamamen dışlamayan Rubio, ancak "hızlı şekilde silahlanmalarına olanak tanıyan bir sisteme sahip olamayacaklarını" söyledi. Rubio, şunları kaydetti:
"İran'da iktidarda olan kişileri göz önünde bulundurarak, istikrara ulaşmanın en iyi yolunun, İran'ın gelecekte bu füzeleri ve insansız hava araçlarını kendi altyapısına ve sivil halkına karşı fırlatma yeteneğini ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyorum. Bu, son 10 yıldır olduğundan daha zayıf bir İran. 5 yıl sonrasını ya da 3 yıl sonrasını düşünün; daha fazla füzeye, daha fazla insansız hava aracına sahip olduklarında komşularına ve bize neler yapmaya hazır olacaklarını hayal edin; bu tahammül edilemezdi."
Trump 2018'de, başkanlığının ilk döneminde, İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin bölgedeki saldırılarının Araplara da İranlılara da saygı duymayan düşman unsurlara (ABD-İsrail) yönelik olduğunu belirtti.
Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hedef alınan ABD’ye ait E-3 AWACS erken uyarı uçağının fotoğrafını paylaştı.
Ülkesinin, Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyduğunu ve onu kardeş bir ülke olarak gördüğünü dile getiren Erakçi, "Operasyonlarımız, Araplara da İranlılara da saygı duymayan ve güvenlik sağlayamayan düşman saldırganlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.
ABD'nin bölgedeki hava komuta sistemlerine düzenlenen saldırılara işaret eden İranlı Bakan, "ABD güçlerini bölgeden çıkarmanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.
İran’ın geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar almış, aynı saldırıda yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'da 24 saatte yaklaşık 400 mühimmat kullanarak Tahran yönetimine ait 170 hedefi vurduğunu iddia etti.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran genelinde bir saldırı dalgasını tamamladığı kaydedildi.
İran'da 24 saatte yaklaşık 400 mühimmat kullanılarak Tahran yönetimine ait 170 hedefin vurulduğu iddia edilen açıklamada, saldırılarda, çeşitli silahlar için bileşenlerin üretildiği merkezi bir tesis, insansız hava aracı (İHA) motorlarının üretimi için kullanılan tesisler ve silah bileşenlerinin geliştirildiği sanayi, araştırma ve geliştirme tesisinin hedef alındığı ileri sürüldü.
İran'ın batısındaki Dehgülan kentinde Besic kampının da hedef alındığı savunulan açıklamada, Senendec kentinde de İran güçlerine karşı saldırılar düzenlendiği iddia edildi.