SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda müzakere çıkmaza girdi! Tahran’dan Pentagon’u tedirgin eden mühimmat hamlesi: Hepsi incelemeye alındı!

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 2 ay geride kaldı… Tüm dünyanın yakından takip ettiği müzakere görüşmelerinde ise taraflar bir kez daha masadan kalktı. Reuters'a göre görüşmeler çıkmaza girerken Tahran, kuşatma ve baskı altında masaya oturmayacağını açıkladı.

Trump "İran istiyorsa bizi arayabilir, nükleere izin vermeyeceğiz" açıklaması yaparken İran basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Öyle ki Tahran yönetimi ABD yapımı 15'ten fazla ağır füze ve patlamamış mühimmatı tersine mühendislik için incelemeye aldı!

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dakika dakika yaşananlar…

07:14 TRUMP'TAN YENİ TEHDİT: 3 GÜNLERİ KALDI! "İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının sürdüğünü ve bu faaliyetin başarılı sonuçlar ürettiğini söyleyen Trump, abluka nedeniyle İran'ın petrol altyapısının çökebileceğini belirtti. Trump, İran'ın petrol depolarının dolması ve kaynakları depolayacak yerlerinin bulunmamasının yol açacağı teknik sorunlar nedeniyle petrol boru hatlarında büyük yıkım oluşacağını kaydetti. Trump, "İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" dedi.



04:25 İSRAİL’İN LÜBNAN SALDIRILARINDA 14 KİŞİ ÖLDÜ İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2'si kadın ve 2'si çocuk olmak üzere 14 kişinin öldüğünü, 3'ü kadın 37 kişinin de yaralandığını açıkladı.



04:16 ARAKÇİ PAKİSTAN’DAN AYRILDI İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Umman ziyaretinin ardından bir kez daha geldiği İslamabad'dan ayrıldı. Arakçi, üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'ya gitti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. İran basını, Arakçi'nin, Pakistan aracılığıyla ABD'ye ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin belirtildiği bir mektup ilettiğini belirtmişti.



02:00 ABD'nin Körfez'deki zararı 5 milyar doları aştı İran'ın ABD'nin Körfez'deki üslerine düzenlediği misillemellemelerin faturası ağır oldu. The Hill gazetesi, Körfez'deki ABD üslerinde meydana gelen hasarın 5 milyar doları aştığını ve stratejik sistemlerin devre dışı kaldığını iddia etti. İran'ın misilleme saldırıyla Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlıkları ve üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği öne sürüldü. The Hill gazetesinin haberinde, İran'ın Körfez ülkelerinde pistler, gelişmiş radar sistemleri, düzinelerce uçak, depolar, komuta merkezleri, uçak hangarları ve uydu iletişim altyapısını vurduğu belirtildi. İran'ın ABD üslerine milyarlarca dolarlık zarar verdiği kaydedilen haberde, Orta Doğu'da hedef alınan ülkelerdeki yıkımın 5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığı ve bu maliyete hasar gören tüm sistemlerin dahil olmadığı vurgulandı. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn'deki üslerde meydana gelen hasara değinilen haberde, sadece ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun komuta merkezinin onarımının 200 milyon dolar olduğuna dair ifadeler aktarıldı. The Hill'in konuya ilişkin Pentagon'a soru yönelttiği ancak yanıt alamadığı belirtildi.



00:25 TAHRAN AÇIKLADI: HEPSİ İNCELEMEYE ALINDI İran basını, Hürmüzgan eyaletinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında kullanılan, büyük bölümü ABD yapımı 15’ten fazla ağır füze ve patlamamış mühimmatın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Haberde, söz konusu mühimmatın büyük bölümünü, sığınak delici bombaların da aralarında bulunduğu güdümlü bomba sistemleri (GBU) ile bu sistemlere ait patlayıcı başlıkların (BLU) oluşturduğu kaydedildi.



TERSİNE MÜHENDİSLİK İÇİN SEVK EDİLDİ

Haberde, patlayıcı mekanizmalarının çalışmaması nedeniyle büyük ölçüde sağlam ele geçirilen bu sistemlerin, imha işlemlerinin ardından tersine mühendislik çalışmaları kapsamında teknik ve araştırma birimlerine sevk edildiği belirtildi. Ele geçirilen sistemler arasında seyir füzeleri ile gelişmiş insansız hava araçlarının (İHA) da bulunduğu, bunlar arasında Harop, Lucas, MQ-9 ve Hermes gibi modellerin yer aldığı ifade edildi.



EYALET GENELİNDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Haberde ayrıca, son haftalarda eyaletin farklı bölgelerinde patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesine yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildiği, söz konusu çalışmaların askeri alanlar ve çevresinde yürütülen periyodik temizlik ve güvenlik faaliyetleri kapsamında yapıldığı ve bu sayede sivil yerleşimlerde oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.



