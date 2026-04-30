SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda son durum! Tahran’dan Trump’a 3 gün resti: 6 milyar dolarlık zarar iddiası

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 2 ay geride kalırken, ufukta ne barış ne de müzakere vardı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma hamlesi sonrası ABD Tahran yönetimindeki limanları ablukaya aldı. Tüm dünya müzakere beklerken taraflar arasında yine gerilim tırmandı.

ABD ordusu, abluka ile İran rejiminin satamadığı 69 milyon varil petrolü taşıyan 41 tanker bulunduğunu ve İran'ın 6 milyar dolar gelir kaybettiğini açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Trump'ın "3 gün süre veriyorum" açıklamasına "3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz" mesajı yolladı.

İşte ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dakika dakika yaşananlar…

06:52 ABD ORDUSUNDAN ABLUKA AÇIKLAMASI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’a uygulanan deniz ablukasına ilişkin yeni açıklama geldi. Ablukayı delmeye çalışan 42’nci ticari geminin de başarıyla geri döndürüldüğünü belirten Cooper, "Bu başarı, Amerikan askerlerinin deniz İran limanlarından deniz ticareti yapılmasını engellemek için sergiledikleri olağanüstü çalışmanın bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu. Uygulanan ablukanın İran’a verdiği maddi zarara da değinen Cooper, "Şu anda İran rejiminin satamadığı 69 milyon varil petrolü taşıyan 41 tanker bulunuyor. Bu, mali olarak İran liderliğinin mahrum kaldığı 6 milyar dolar üzerinde bir gelir anlamına geliyor. Abluka son derece etkili bir şekilde işliyor ve ABD kuvvetleri ablukanın eksiksiz bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. CENTCOM’un sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise İran’a yönelik deniz ablukasının 2 haftayı aşkın bir süredir başarılı biçimde uygulandığına dikkat çekilerek, bu kapsamda yürütülen operasyonların görüntülerine yer verildi.



TRUMP, ABLUKANIN ANLAŞMA SAĞLANANA KADAR SÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukaya ilişkin yaptığı son açıklamada, İran’ın ablukanın kaldırılmasına ve nükleer müzakerelerin gelecek süreçte ele alınmasına yönelik teklifini reddettiğini söylemişti. Trump, ABD’nin İran’ın nükleer programı konusundaki kaygılarını sonlandıracak bir anlaşma sağlanana kadar ablukanın süreceğini kaydetmişti. Trump ayrıca, İran’ın yürürlükteki abluka nedeniyle zor bir durumda olduğunu vurgulayarak, "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili. Şu an boğuluyorlar ve durum onlar için daha da kötü olacak. Nükleer silaha sahip olamazlar" ifadelerini kullanmıştı. İran’ın anlaşma yapmak istediğini ancak kendisinin ablukayı sonlandırmak istemediğini belirten ABD Başkanı, "Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben de ablukayı kaldırmak istemiyorum, çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum" demişti.



03:32 TRUMP: ALMANYA'DAKİ ASKERLERİMİZİ AZALTACAĞIZ ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’daki ABD askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüklerini belirterek, "Bu konudaki kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD’ye İran konusunda yönelttiği eleştiriler gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda Almanya’daki ABD askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüklerini belirten Trump, "ABD, Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması konusunu değerlendiriyor. Bu konudaki kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.



MERZ’İN ELEŞTİRİLERİ TRUMP’IN TEPKİSİNE YOL AÇMIŞTI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, pazartesi sabahı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye yaptığı ziyarette öğrencilerin önünde, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" demişti. Merz, aynı günün akşamında ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Merz'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı" açıklamasında bulunmuştu.



01:35 TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen görüşmede Lübnan ve İran konularının ele alındığını bildirdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump ile Netanyahu telefonda görüştü. Görüşmenin, İsrail güvenlik kabinesinin Lübnan ve İran başlıklarını ele almak üzere toplandığı sırada yapıldığı belirtildi. Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. KAN'ın başka bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde ise Trump'ın, "İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürülmesinden yana olduğu" öne sürüldü.



01:20 İRAN'DAN TRUMP'A 3 GÜN RESTİ İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın petrol altyapısının "havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldığı" yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alaycı bir yanıt verdi. Galibaf paylaşımında, "Üç gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in ablukaya ilişkin değerlendirmelerine de gönderme yapan Galibaf, "ABD yönetiminin, ablukacı teoriyi savunan ve petrol fiyatlarını 120 doların üzerine çıkaran Bessent gibilerden aldığı tavsiyeler işte böyle saçmalıklar. Sıradaki durak: 140 dolar. Sorun teoride değil, zihniyette" ifadelerine yer verdi.



TRUMP’TAN "3 GÜN" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Trump, 26 Nisan’da yaptığı açıklamada, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı ablukanın sürdüğünü ve bu faaliyetin "başarılı sonuçlar ürettiğini" savunmuştu. Abluka nedeniyle İran’ın petrol altyapısının çökebileceğini öne sürmüş, petrol depolarının dolması ve yeni depolama alanı bulunamamasının teknik sorunlara yol açabileceğini belirtmişti. Bu durumun petrol boru hatlarında büyük bir yıkıma neden olabileceğini ifade eden Trump, "İran’ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" demişti.



