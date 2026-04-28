SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda son durum! Tahran’dan Trump’a Hürmüz teklifi: Beyaz Saray’dan ‘kırmızı çizgi’ uyarısı!

SON DAKİKA... ABD/İsrail-İran Savaşı'nda iki ay geride kaldı! Ufukta ise ne barış ne de müzakere vardı... Karşılıklı tehditler devam etti, taraflar Pakistan'da yapılması beklenen müzakere masasından da kalktı. İki aydır kapalı olan Hürmüz Boğazı nedeniyle küresel enerji ve tedarik zinciri durma noktasına gelirken İran dikkat çeken bir hamle yaptı.

Tahran'dan ABD'ye gönderilen teklifte, nükleer programı ile ilgili müzakerelerin gelecekte bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirme vurgusu yapıldı. Bu teklife karşılık Beyaz Saray 'kırmızı çizgi' uyarısını hatırlattı.

İşte ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dakika dakika yaşananlar...

06:21 İRAN’DAN ABD’YE HÜRMÜZ TEKLİFİ İran, Orta Doğu’daki krizin çözülmesine yönelik ABD’ye yeni bir teklifte bulundu. İran, nükleer programı ile ilgili müzakerelerin gelecekte bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni bir teklif gönderdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yeni teklifi doğrulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran’ın teklifini üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüğünü söyledi. KIRMIZI ÇİZGİ UYARISI Leavitt, "Başkan’ın bu sabah ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini teyit edebilirim. Toplantı hala devam ediyor olabilir, olmayabilir de. Teklif tartışılıyordu. Başkan’ın İran'a ilişkin kırmızı çizgileri çok net bir şekilde ortaya kondu" dedi. ABD'nin ablukasını sona erdirme karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma yönündeki İran önerisine ilişkin Leavitt, "Bunu değerlendirdiklerini söyleyemem. Bir tartışma olduğunu söyleyebilirim" dedi.



02:25 NETANYAHU: SALDIRILAR MÜZAKEREYE YARDIMCI OLDU İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a düzenledikleri saldırıların Beyrut yönetimiyle müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olacağını iddia etti. Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada ateşkese rağmen Lübnan’a düzenledikleri saldırılar ve ABD arabuluculuğundaki müzakerelere ilişkin konuştu. İsrail ordusunun "güvenlik bölgesinde, güvenlik bölgesinin kuzeyinde ve Litani Nehri'nin kuzeyinde" saldırılar düzenlediğini belirten Netanyahu, Hizbullah’ın füze stoklarının yüzde 10’a indiğini ileri sürdü. Netanyahu, Hizbullah’ın 122 milimetrelik roketleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hala İsrail’e tehdit oluşturduğunu iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Nisan'da orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti.



01:00 TRUMP ULUSAL GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki güncel durumu ele almak üzere kurmaylarıyla bir araya geldiğini duyurdu.



00:53 ABD'DEN YENİ BİR YAPTIRIM TEHDİDİ ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapanların ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini bildirdi. Bessent, sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapmanın, "ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını" belirten Bessent, yabancı hükümetlere, yetki alanlarındaki şirketlerin söz konusu uçaklara jet yakıtı, ikram, iniş ücretleri veya bakım dahil olmak üzere herhangi bir hizmet sunmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atma çağrısında bulundu. Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, "ekonomik öfke" kapsamında İran üzerindeki maksimum baskıyı sürdüreceğini, İran kuruluşlarıyla iş yapılmasını kolaylaştıran ya da doğrudan iş yapan üçüncü taraflara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini ifade etti.



00:40 MERZ: ABD VE İSRAİL BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in İran’a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir gün içinde iki kez Berlin ile Washington arasındaki gerilimi tırmandıracak sözlerle ABD’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Pazartesi sabahı ilk olarak Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye yaptığı ziyarette öğrencilerin önünde "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" diyen Başbakan Merz bu kez akşam saatlerinde Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) çalıştayının ardından yine dikkat çekici ifadelerle ABD’yi eleştirdi.



MERZ BİR GÜN İÇİNDE İKİNCİ KEZ ABD’Yİ KAMUOYU ÖNÜNDE ELEŞTİRDİ

Başbakan Merz, ABD ve İsrail’i İran konusundaki tutumları nedeniyle hayal kırıklığında uğradığını belirterek "Evet bu konuda artık hayal kırıklığına uğradım ve bunun nedeni çok basit. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaymışlardı ve bugün anlamamız gereken şey, sorunun çözülmediğidir" dedi.

Başbakan Merz, ABD ile İran arasında yakın gelecekte bir anlaşma beklenemeyeceği öngörüsü ile Avrupalılar olarak diplomatik yollardan bir çözüm bulmaya çalıştıkları ifade etti. Merz, "Bir süre önce Almanya'nın İran'a yönelik diplomatik çabalarının yeniden başladığını belirtmiştim. Bu konuda Amerikan tarafıyla yakın koordinasyon içindeyiz ancak aynı zamanda bu çatışmanın nasıl çözülebileceğine dair kendi Avrupa vizyonumuz fikirlerimiz de var. Umarım bu konuda başarılı oluruz. Ancak emin değilim" değerlendirmesinde bulundu.



00:00 ABD'DEN YENİ YAPTIRIM TEHDİDİ ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapanların ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini bildirdi. Yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapmanın, "ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını" belirten Bessent, yabancı hükümetlere, yetki alanlarındaki şirketlerin söz konusu uçaklara jet yakıtı, ikram, iniş ücretleri veya bakım dahil olmak üzere herhangi bir hizmet sunmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atma çağrısında bulundu. Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, "ekonomik öfke" kapsamında İran üzerindeki maksimum baskıyı sürdüreceğini, İran kuruluşlarıyla iş yapılmasını kolaylaştıran ya da doğrudan iş yapan üçüncü taraflara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini ifade etti.



