SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda son durum! Trump’tan Tahran’a daha sert şartlar içeren barış taslağı: Eğer anlaşma olmazsa…

SON DAKİKA…ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 3 ay geride kaldı… Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası tüm dünyada tedarik ve enerji dengelerini altı üst eden savaştan herkes kalıcı ateşkese odaklandı. Herkes savaşın son bulmasını beklerken taraflar bir türlü anlaşamadı!
Son olarak Trump'ın Tahran yönetimine daha sert şartlar içeren revize edilmiş bir barış tasladığı yolladığı ortaya çıktı! Hürmüz Boğazı ve uranyum şartlarını sık sık tekrarlayan Trump tehditler yağdırdı: ABD ve İran anlaşamazsa 'Savaş Departmanı' devreye girecek!
İşte ABD-İsrail/İran Savaşı'nda dakika dakika yaşananlar…
ABD askeri güçleri, İran limanına girmeye çalışan bir ticari gemiyi 'etkisiz hale getirdiğini' duyurdu. Olay, ABD'nin bölgedeki deniz trafiğine yönelik müdahaleleri kapsamında gerçekleşti.
İsrail ordusu, birkaç gün önce Lübnan'ın güneyinde Şebaa Tepeleri ve Seluk Vadisi'ni işgal etmeyi hedefleyen bir askeri operasyon başlattığını açıkladı. Öte yandan katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde stratejik öneme sahip Beaufort Kalesi'ni işgal ettiği açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sona ermesini sağlamak için devam eden çabalar kapsamında İran'a daha sert şartlar içeren revize edilmiş bir barış çerçevesi önerisi gönderdi, ABD medyası Cumartesi günü bildirdi. The New York Times, Trump'ın taslak anlaşmanın unsurlarını değiştirdiğini ve bunu değerlendirilmesi için Tahran'a geri gönderdiğini, konuyla ilgili üç yetkiliye atıfta bulunarak bildirdi. Rapor, metinde yapılan kesin değişiklikleri belirtmedi.
Yetkililer, Trump'ın İran varlıklarının serbest bırakılmasını içerebilecek maddeler konusunda endişelerini dile getirdiğini, bunun daha önce eski Başkan Barack Obama döneminde müzakere edilen 2015 nükleer anlaşmasıyla ilgili olarak eleştirdiği bir konu olduğunu söyledi.
Raporda ayrıca, Trump'ın, Pakistan'dan yetkililerin de dahil olduğu aracılar aracılığıyla müzakere edilen ABD önerilerine İran'ın yanıt verme hızından hayal kırıklığına uğradığı belirtildi. Bir yetkili, gazeteye revize edilen önerinin Tahran üzerinde baskıyı artırmayı ve daha önce İran Yüksek Lideri Mojtaba Khamenei'ye onay için sunulan bir çerçeveyi kabul etmeye teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.
Ancak rapor, İran'ın üst düzey liderliği ile iletişimin zor olduğunu ve belgede ek değişiklikler yapılması durumunda daha fazla gecikme olasılığını artırdığını belirtti; belge bir mutabakat zaptı olarak tanımlandı. Rapora göre, İran'ın nükleer programının geleceği gibi daha tartışmalı konular, sonraki müzakere turlarında ele alınacak. Axios haber sitesi daha sonra, iki ABD yetkilisine atıfta bulunarak, Trump'ın hala bir anlaşmanın yakında sonuçlanmasını beklediğini ancak İran'ın nükleer maddeleriyle ilgili kritik gördüğü konularda daha güçlü maddeler talep ettiğini bildirdi.
"BAŞKANIN İSTEDİĞİNİ ALMASI İÇİN..."
Trump'ın son revizyonları, iki taraf arasında birkaç gün sürebilecek bir başka müzakere turunu tetikledi, denildi raporda. Kıdemli bir ABD yetkilisi, Axios'a Trump'a İran'ın yanıt vermesinin üç gün sürebileceği bilgisinin verildiğini söyledi. “Gerçekten mağaralarda yaşıyorlar ve e-posta kullanmıyorlar,” dedi yetkili.
“Bir anlaşma olacak. Ne zaman olacağına bakacağız. Başkanın istediğini alması için beklemeye hazırız. Bir hafta sürebilir. Daha az sürebilir. Daha fazla sürebilir. Haftanın dönüşünde bir şeyler elde etmeyi umuyoruz” diye ekledi yetkili. Trump, Cuma günü Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey danışmanlarıyla savaşın sona erdirilmesi çabalarını tartışmak üzere iki saatlik bir toplantı yaptı, ancak görüşmelerin ardından kamuya açık bir açıklama yapılmadı.
New York Times gazetesi Cumartesi günü, Amerikan başkanının Tahran'a yeni bir teklif gönderdiğini ve bu teklifin şartlarını sıkılaştırdığını bildirdi. Amerikan medyası Trump'ın yaptığı değişiklikleri açıklamazken, Axios sitesi, başkanın önem verdiği birkaç konuda daha sert bir tutum istediğini aktardı, özellikle de İran'ın nükleer maddeleriyle ilgili konularda.
Geçtiğimiz günlerde kaydedilen ve Cumartesi günü Fox News'ta yayınlanan bir röportajda Trump, Tahran'dan nükleer silah edinmeyeceklerine dair garantiler aldığını söyledi; ne satın alma ne de üretme. Trump, "Buna katıldılar ve bu ilginçti" dedi.
Devamında, "Önce dediler ki: Nükleer silah üretmeyeceğiz, ben de dedim ki: Peki ya nükleer silah satın alırsanız? Şimdi ise diyorlar ki: Nükleer silah üretmeyeceğiz ve satın almayacağız" şeklinde konuştu.
"ACELESİ YOK"
Trump, "Acelesi yok. Yavaş ama kararlı bir şekilde, istediğimizi elde ettiğimizi düşünüyorum. Eğer istediğimizi elde edemezsek, işler farklı bir şekilde ilerleyecek" dedi. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, Cumartesi günü, müzakerelerin başarısız olması durumunda Amerika'nın İran'a karşı savaşa geri dönebilme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
İran, ABD'ye ait askeri İHA'yı karasuları üzerinde düşürdü
İran, Pazar günü ABD ordusuna ait MQ-1 Predator tipi silahlı insansız hava aracını (İHA) karasuları üzerinde düşürdüğünü duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İHA'nın İran hava sahasına girerek 'düşmanca bir operasyon' gerçekleştirdiğini belirtti. İHA'nın, gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. İran yönetimi, herhangi bir saldırganlığa karşı kararlı bir şekilde yanıt verileceği uyarısında bulundu.