SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nda son durum! Trump’tan Tahran’a daha sert şartlar içeren barış taslağı: Eğer anlaşma olmazsa…

ABD'DEN İRAN'A YENİ BARIŞ TASLAĞI!

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sona ermesini sağlamak için devam eden çabalar kapsamında İran'a daha sert şartlar içeren revize edilmiş bir barış çerçevesi önerisi gönderdi, ABD medyası Cumartesi günü bildirdi. The New York Times, Trump'ın taslak anlaşmanın unsurlarını değiştirdiğini ve bunu değerlendirilmesi için Tahran'a geri gönderdiğini, konuyla ilgili üç yetkiliye atıfta bulunarak bildirdi. Rapor, metinde yapılan kesin değişiklikleri belirtmedi.

Yetkililer, Trump'ın İran varlıklarının serbest bırakılmasını içerebilecek maddeler konusunda endişelerini dile getirdiğini, bunun daha önce eski Başkan Barack Obama döneminde müzakere edilen 2015 nükleer anlaşmasıyla ilgili olarak eleştirdiği bir konu olduğunu söyledi.

Raporda ayrıca, Trump'ın, Pakistan'dan yetkililerin de dahil olduğu aracılar aracılığıyla müzakere edilen ABD önerilerine İran'ın yanıt verme hızından hayal kırıklığına uğradığı belirtildi. Bir yetkili, gazeteye revize edilen önerinin Tahran üzerinde baskıyı artırmayı ve daha önce İran Yüksek Lideri Mojtaba Khamenei'ye onay için sunulan bir çerçeveyi kabul etmeye teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Ancak rapor, İran'ın üst düzey liderliği ile iletişimin zor olduğunu ve belgede ek değişiklikler yapılması durumunda daha fazla gecikme olasılığını artırdığını belirtti; belge bir mutabakat zaptı olarak tanımlandı. Rapora göre, İran'ın nükleer programının geleceği gibi daha tartışmalı konular, sonraki müzakere turlarında ele alınacak. Axios haber sitesi daha sonra, iki ABD yetkilisine atıfta bulunarak, Trump'ın hala bir anlaşmanın yakında sonuçlanmasını beklediğini ancak İran'ın nükleer maddeleriyle ilgili kritik gördüğü konularda daha güçlü maddeler talep ettiğini bildirdi.

"BAŞKANIN İSTEDİĞİNİ ALMASI İÇİN..."

Trump'ın son revizyonları, iki taraf arasında birkaç gün sürebilecek bir başka müzakere turunu tetikledi, denildi raporda. Kıdemli bir ABD yetkilisi, Axios'a Trump'a İran'ın yanıt vermesinin üç gün sürebileceği bilgisinin verildiğini söyledi. “Gerçekten mağaralarda yaşıyorlar ve e-posta kullanmıyorlar,” dedi yetkili.

“Bir anlaşma olacak. Ne zaman olacağına bakacağız. Başkanın istediğini alması için beklemeye hazırız. Bir hafta sürebilir. Daha az sürebilir. Daha fazla sürebilir. Haftanın dönüşünde bir şeyler elde etmeyi umuyoruz” diye ekledi yetkili. Trump, Cuma günü Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey danışmanlarıyla savaşın sona erdirilmesi çabalarını tartışmak üzere iki saatlik bir toplantı yaptı, ancak görüşmelerin ardından kamuya açık bir açıklama yapılmadı.