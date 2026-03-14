SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı’nın 15. gününde saldırılar şiddetlendi! ABD Hark Adası’nı vurdu: Hepsi küle dönecek!

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı, 15. gününe girerken saldırılar şiddetlendi. 28 Şubat'tan beri devam eden savaş, bölgeyi ateş çemberi haline getirdi. İran İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması dünya ekonomisini de yerle bir etti! Dün ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "İran'a en büyük saldırı bugün olacak" açıklaması sonrası İran'ın petrol üssü olarak bilinen Hark Adası'na saldırı düzenlendi. Trump "Tüm askeri unsurlar yok edildi" derken, İran'dan tehdit gecikmedi. İşte ABD/İsrail-İran Savaşı'nda son dakika gelişmeler
İran Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; DMO, son saatlerde İsrail ve ABD'ye ait 5 silahlı İHA’nın tespit ve imha edildiğini duyurdu. Tebriz'de gelişmiş bir "Orbiter 4" İHA’sı, Andimeşk ve Tahran'da "Hermes" İHA’ları ve Firuzabad ile Bandar Abbas'ta "MQ9" İHA’larının düşürüldüğü aktarıldı. Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana çeşitli türlerdeki 114 casus, muharebe ve saldırı İHA’sının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Fars Haber Ajansı, ABD saldırısının ardından İran’ın Hark Adası’nda 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İran'ın petrol altyapısına saldırılması durumunda, "ABD’nin hisse sahibi olduğu veya ABD ile işbirliği bulunan şirketlere ait bölgedeki tüm petrol ve enerji altyapısının yok edileceği ve bunların küle dönüştürüleceği" uyarısında bulundu.
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, askeri güçlerin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu eylemin, hayati önem taşıyan yerleri korumak, güvenliği artırmak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu vurgulanarak, söz konusu alana ilişkin ayrıntı verilmedi.
Vatandaşlara ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'nın kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere çok yakında refakat etmeye başlayacaklarını söyledi.
İran ordusu, savaşın başından bu yana ABD ve İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini belirterek, 700’den fazla İHA’nın kullanıldığını bildirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi, 700'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve yüzlerce füze kullanıldı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kullanılan İHA’ların tipi ile füzelerin sayısı ve özelliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi.
İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise Hizbullah’ın da İran ile eş zamanlı olarak İsrail’e roketli saldırı düzenlediğini kaydetti.
İran ve Lübnan'dan atılan füze ve roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki kentlerde sirenlerin çaldığı aktarılan haberde, hava savunma sistemlerinin saldırının büyük bölümünü önlediği, fakat Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde bir noktaya isabet eden saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu da bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.
Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı İran'a destek verdiklerini belirterek, savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduklarını açıkladı.
Ensarullah'a bağlı Al Masirah televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında Husi, "Başından beri pozisyonumuz, İran'a yönelik saldırının İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş olduğu yönündedir. Bu ABD-İsrail saldırılarının tüm bölgeyi hedef aldığını vurguladık." ifadelerini kullandı.
İran halkı ve yönetimine desteklerini yineleyen Husi, şunları kaydetti:
"Müslüman İran halkına ve İran İslam Cumhuriyetine desteğimizi teyit ediyor, bu savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Kendimizi İran'ın yanında durmakla yükümlü hissediyoruz ve İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarına karşı onun yanındayız."
Husi, bölgedeki olası sonuçlara da değinerek, "Düşmanların İran'a karşı saldırganlıklarında başarılı olmaları halinde, bunu bölgedeki diğer halkları da boyunduruk altına almak için sonuna kadar kullanacakları herkesin malumudur." değerlendirmesinde bulundu.
Abdülmelik el-Husi, daha önce yaptığı açıklamada da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına işaret ederek, "Ellerimiz tetikte; gelişmeler gerektirdiği anda askeri harekete geçeceğiz." demişti.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran’ın Kum kentinde, Starlink uydu cihazı bulundurdukları suçlamasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Güvenlik karşıtı faaliyetlerde bulunduklarından şüphelenilen 13 kişi, 3 adet Starlink uydu cihazı ile birlikte yakalanarak adli işlemlerin yürütülmesi için gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, başkent Tahran’da rejim karşıtı yayınlarıyla bilinen Iran International televizyonuna bilgi gönderdikleri suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İşbirliği yaptıkları öne sürülen bu kişilerin, füze isabet noktaları ve bombardıman yapılan yerlerle ilgili gizli bilgileri telefonlarına kaydederek söz konusu kanala gönderdikleri belirtildi.
Tahran yönetimi internet, sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına kısıtlamalar getirse de İranlı kullanıcılar, VPN aracılığıyla uygulamalara erişim sağlayabiliyor.
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürerken, ABD gazetesi Wall Street Journal çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD’ye ait 5 yakıt ikmal uçağının saldırılarda vurularak hasar gördüğü bildirildi. İran tarafından vurulan uçakların kullanılamaz hale gelmediğinin ve onarıldığının altını çizen yetkililer, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
SUUDİ ARABİSTAN, İRAN’DAN ÇOK SAYIDA SALDIRI YAPILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
İran, ABD’nin saldırılarına yanıt olarak, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almaya başlamıştı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, İran tarafından yapılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı saldırısının önlendiği bildirilmişti. Bu saldırılardan bazılarının yaklaşık 2 bin 300 ABD askerine ev sahipliği yaptığı bilinen Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef aldığı ifade edilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran rejimini hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı son mesajda, İran’ın tüm Orta Doğu’yu ele geçirme ve İsrail’i tamamen yok etme planlarının olduğunu savunarak, "Tıpkı İran'ın kendisi gibi, bu planları da artık öldü" ifadelerini kullandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın Arasat semtinde bir İHA düştü. İHA’nın kime ait olduğu ve olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor.
Olayla ilgili Iraklı resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran için kritik öneme sahip olan Hark Adası’na Orta Doğu tarihindeki en şiddetli bombardımanlardan birini gerçekleştirdiklerini duyurarak, "Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefler tamamen yok edildi" açıklamasında bulundu.
Uluslararası Erbil Havalimanı yakınlarında kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği bölgede peş peşe 5 patlama sesi duyuldu.
Saldırıda kullanılan İHA’ların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de neredeyse her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.
ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken havalimanında basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.
Trump, ABD donanmasının "yakın bir zamanda", Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını söyledi ancak kesin bir zaman belirtmedi. "İsrail'in, İran'a saldırıları sona erdirme konusunda ABD ile aynı düşünüp düşünmediği" konusundaki bir soruya yanıt veren Trump, "Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı olabilir. Sonuçta farklı ülkeleriz." dedi.
SALDIRILAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
"İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği" konusunu da değerlendiren ABD Başkanı, bu konuda kesin bir takvim paylaşmayacağını, ancak aklında bir zaman çizelgesi olduğunu ve saldırılara gerektiği müddetçe devam edebileceklerini belirtti.
Başkan Trump, "Planladığımız takvimin çok önündeyiz." dedi. Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunarak, "İran şu anda kötü bir durumda." ifadesini kullandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı. Galibaf paylaşımında, "Trump, Netanyahu tarafından savaşı başlatması için kandırıldı ve şimdi onun kontrolü altında hareket ediyor" dedi.
Galibaf, "İşledikleri bu büyük suç nedeniyle İran artık ABD ile Siyonist rejim arasında herhangi bir ayrım yapmamaktadır. Savaş, düşmanın hesapları değişene ve yaptıklarından pişman olana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir hazır amfibi grubu ve ona bağlı bir Seferi Deniz Piyade Birliği'nin bölgeye gönderilmesi yönündeki talebini onayladığı bildirildi.
Söz konusu takviye kuvvetlerin yaklaşık 5 bin personel ve aralarında amfibi saldırı gemisi USS Tripoli'nin de bulunduğu savaş gemilerini içerdiği aktarıldı. USS Tripoli'nin Japonya'nın Sasebo kentindeki bir limandan Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı ve CENTCOM habere konu iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Burç Kalavay beldesine düzenlediği hava saldırısında 12 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi. Patlamaların, başkent Tahran'ın batısında, Kum kentinde Hz. Masume Türbesi yakınlarında ve Tebriz kentinde meydana geldiği belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.
İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 47. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, İsrail'in Negev Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentlerinin yanı sıra ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü ve Irak'taki ayrılıkçı Komele örgütüne füze saldırısı başlatıldı.
Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.
Suudi Arabistan 8 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi engelleyip imha ettiğini, Kuveyt bir İHA’yı düşürdüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirirken, Bahreyn’de ise bir saatten kısa sürede iki kez hava saldırısı sirenleri çaldı.
İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzenin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidinin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka bir sonraki uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları talimatı verildi.
İran basını da İsrail’e yeni füze saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına karşı misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, sınırdaki Maron Ras beldesinin karşısındaki Sadh mevkisinde İsrail askerlerinin bulunduğu noktaya roket atışı düzenlendiği ifade edildi.
Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği riski nedeniyle" bazı bölgelerin geçici olarak tahliye edildiğini açıkladı
İngiltere merkezli denizcilik veri sağlayıcısı Lloyd's List Intelligence raporunda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel çatışmanın Hürmüz Boğazı'na etkisine ilişkin bilgi verildi.
Verilere göre, geçen yılın 1-11 Mart tarihleri arasında boğazdan 1229 gemi geçerken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 77'ye geriledi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 26'sının İran, yüzde 13'ünün Yunanistan ve yüzde 12'sinin Çin bağlantılı gemilerden oluştuğu belirtildi. Boğazı kullanan mevcut gemilerin çoğunun Rusya ve İran ile bağlantılı olan ve Batı yaptırımlarını aşmak için kullanılan "gölge filo"ya ait olduğu belirtildi.
Bahreyn ordusu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan şu ana kadar ülkeyi hedef alan saldırılarla ilgili bilgi verdi.
İran'dan şu ana kadar yapılan ve Bahreyn'i hedef alan 121 füze ve 193 İHA saldırısının engellendiği bildirilen açıklamada, balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka karşı ihlal olduğu gibi bölgesel barış ve güvenliği de doğrudan tehdit ettiği belirtildi.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın İsrail'le uzun sürecek bir çatışmaya hazırlandığını söyledi.
Kasım, "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle yayımladığı video kaydında, tek çözüm yolunun direniş olduğunu aksi takdirde Lübnan'ın yok olacağını ifade etti.
İsrail'le yaşanan çatışmalara da değinen Kasım, "Bizler kendimizi, uzun sürecek çatışmalar için hazırladık ve sahada sürprizlerle karşılaşacaklar. Düşman gücümüzü görecek ve onun tehditleri bizi korkutmuyor." dedi.