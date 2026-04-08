SON DAKİKA... ABD/İsrail-İran Savaşı’nn 40’ıncı gününde ateşkes ilan edildi! Trump: Orta Doğu’nun altın çağı başlayacak!

SON DAKİKA... ABD/İsrail-İran arasında 40 gündür devam eden ve küresel enerji ve tedarik zincirini yerle bir eden savaşta 40 günün sonunda ateşkes ilan edildi. İki haftalık ateşkes açıklamasının ardından Hürmüz Boğazı yeniden gemi trafiğine açılırken, taraflardan 'zafer' açıklamaları geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Askeri hedeflerimize 38 gün içinde ulaştık bu ABD için bir zafer" ifadelerini kullanırken, Pakistan Başbakanı Şerif, tarafları müzakerelerin devam etmesi için İslamabad'a davet etti. Gözler, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'da yapılacak zirveye kilitlendi! İşte ateşkes sonrası bölgede dakika dakika yaşanan gelişmeler...
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.
İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.
Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
Trump ateşkes sonrası yaptığı yeni açıklamada "Bugün dünya barışı için büyük gün. Orta Doğu'nun altın çağı başlayacak. ABD Hürmüz'deki trafiğe yardımcı olacak. Büyük paralar kazanılacak" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la varılan 2 haftalık ateşkes ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Trump’ın İran’a karşı başlatılan Destansı Öfke Operasyonu'nun 4 ila 6 hafta süreceğini başından beri öngördüğünü hatırlatan Leavitt, "Savaşçılarımızın akıl almaz yetenekleri sayesinde, temel askeri hedeflerimize 38 gün içinde ulaştık ve bu hedefleri aştık" dedi.
"ZAFERİ TRUMP VE ORDUMUZ MÜMKÜN KILDI"
Varılan ateşkes hakkında "Bu, ABD için Başkan Trump ve inanılmaz ordumuzun mümkün kıldığı bir zaferdir" ifadelerini kullanan Leavitt, "Ordumuzun başarısı, ABD’ye mümkün olan en fazla kozu sağlayarak, Başkan Trump ve ekibinin diplomatik bir çözüm ve uzun vadeli barışa kapı aralayan zorlu müzakerelere girmesine olanak tanıdı" değerlendirmesinde bulundu.
"TRUMP HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN AÇILMASINI SAĞLADI"
Trump’ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağladını" vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump’ın Amerika’nın çıkarlarını başarıyla savunma ve barışı tesis etme yeteneğini asla hafife almayın" dedi. Leavitt, konuyla ilgili detaylı bilginin yarın sabah ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine tarafından kamuoyuna sağlanacağını da sözlerine ekledi.
ABD ile İran arasında varılan ateşkesin yankıları sürerken, Washington yönetiminin İran’a yönelik tüm saldırı operasyonlarını durdurduğu bildirildi. ABD merkezli haber sitesi Axios’a konuşan üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, saldırıların sona erdiğini ancak savunma tedbirlerinin yürürlükte kalacağını belirtti. Söz konusu yetkili, ateşkes emrinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) alt kademelerine iletilmesinin biraz zaman alacağını öngördüklerini ifade etti.
Beyaz Saray, ABD ve İran arasında 10 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlaması beklenen müzakereler hakkında açıklamada bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor, ancak Başkan ya da Beyaz Saray tarafından açıklanana kadar hiçbir şey kesinleşmiş sayılmaz" dedi.
Müzakerelere ABD tarafından Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’ın katılması bekleniyor.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD’nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan da dahil olmak üzere her cephede geçerliliği an itibariyle başlayan derhal bir ateşkese vardıklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.
Her iki ülkenin liderine ateşkese vardıkları için en derin şükranlarını sunduğunu ifade eden Şerif, "Tüm anlaşmazlıkları kesin biçimde çözüme kavuşturacak kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere her iki tarafın heyetlerini 10 Nisan 2026 Cuma günü İslamabad'a davet ediyorum" dedi.
Her iki tarafın da olağanüstü bir anlayış sergilediğini aktaran Şerif,"İslamabad Görüşmeleri'nin kalıcı bir barışın sağlanmasında başarıya ulaşmasını içtenlikle umuyor ve önümüzdeki günlerde daha fazla müjdeli haber paylaşmayı arzuluyoruz" dedi.
İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’ teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2 haftalık ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının yankıları sürerken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail basını, Trump’ın açıklamasının ardından, İran’dan İsrail’e yeni bir balistik füze saldırısı yapıldığını, Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Saldırının herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılmasını kabul etti. İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.
ABD basını, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in ABD ile varılan 2 haftalık ateşkesi onayladığını bildirdi.
İran'dan yapılan açıklamada "Pakistan'da yapılacak müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescillenmesini hedefliyoruz" denildi
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.
ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN 10 MADDELİK TEKLİF
İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı.
Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.
Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Tahran'ın batısındaki Melerd ilçesinde bir adet "MQ-9" ve Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan'da bir adet "Lukas" tipi İHA ile bir keşif İHA'sının düşürüldüğü belirtildi.
ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 170'den fazla İHA'nın düşürüldüğü öne sürülüyor.
İran ordusu "ABD ve müttefiklerinin altyapısına, onları yıllarca bölgenin petrol ve doğal gazından mahrum bırakacak bir darbe vuracağız ve bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklar" açıklamasını yaptı.