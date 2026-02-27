SON DAKİKA | Afganistan ile Pakistan arasında sıcak çatışma: Askeri hedefler imha edildi, can kaybı artıyor

Pakistan ve Afganistan arasında yıllardır süren TTP terörü gerilimi, en kanlı gecelerinden birini yaşadı ve taraflar karşılıklı "meşru müdafaa" ilan etti. İslamabad yönetimi terör kamplarını imha ettiğini savunurken, Kabil hükümeti Pakistan hava sahası ihlallerine sert tepki göstererek karşı taarruz başlattığını açıkladı. İşte bölgedeki son durum...
Pakistan İçişleri Bakanlığı, Afganistan-Pakistan arasındaki çatışmalarda Afganistan tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından yeni güvenlik önlemleri alındığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, açık havada dron uçuşlarının yasaklandığı kaydedildi.
Yasağın ülke genelinde derhal yürürlüğe girdiği ve yeni bir talimat yayımlanana kadar geçerli kalacağı vurgulandı. Yasağın nedeninin çatışmalar nedeniyle oluşan mevcut güvenlik ortamı olduğu belirtildi. Tüm eyalet yönetimleri ve ilgili yetkililer, kararın sıkı şekilde uygulanmasını sağlamakla görevlendirildi.
Söz konusu karar, Afganistan Savunma Bakanlığı'nın Pakistan sınırları içinde çeşitli askeri hedeflere başarılı bir şekilde dron saldırıları gerçekleştirildiğini öne sürmesinin ardından geldi. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar daha önce yaptığı bir açıklamada, saldırı iddialarını doğrulayarak Pakistan'ın üç şehrine dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini belirtmişti. Tarar, "Abbotabad, Swabi ve Nowshera'da küçük dronlar düşürüldü. Can kaybı ya da hasar yok" demişti.
Pakistan ile Afganistan arasında dün akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalar sürerken, Pakistan Senatosu Afganistan’daki Taliban yönetimine ilişkin bir karar tasarısını onayladı. Pakistan Parlamentosu’nun üst kanadı olan Senato’da kabul edilen tasarıda, Afganistan’dan Pakistan’a yönelik saldırılar kesin bir dille kınanarak, ülkenin ulusal güvenliği ve egemenliğine yönelik her türlü tehdide "güçlü, orantılı ve kararlı" şekilde karşılık verileceği vurgulandı.
Metinde, Pakistan’ın karşılıklı iyi niyet beklentisine rağmen düşmanca söylemler, sınır ötesi ihlaller ve "Afganistan topraklarından faaliyet gösteren terör unsurlarıyla" karşı karşıya kalmaya devam etmesinden derin hayal kırıklığı duyulduğu kaydedildi.
Tasarıda ayrıca, Taliban yönetimine tüm düşmanca faaliyetleri derhal sonlandırması ve bölgede barış içinde bir arada yaşamaya yönelik uluslararası yükümlülük ve taahhütlerine uyması çağrısında bulunuldu.
Pakistan ordusu sözcüsü Ahmed Şerif Çaudri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca süren operasyonlarda Kabil, Kandahar, Paktia ve Khost dahil olmak üzere 22 noktadaki Taliban karargahlarının, mühimmat depolarının ve lojistik üslerin hedef alındığı bildirildi.
Çaudri, harekat sonucunda 274 Taliban mensubunun öldürüldüğünü iddia ederken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Pakistan, Afganistan'ın saldırılarına karşı düzenlediği operasyonların meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Afganistan yönetiminin "kışkırtıcı eylemlerine" yanıt olarak operasyonlar düzenlediği, bu kapsamda Afganistan tarafında "ağır kayıplar" verildiği ve bazı lojistik noktaların hedef alındığı savunuldu.
Açıklamada, "Pakistan'ın eylemleri, meşru müdafaa hakkı kapsamında, vatandaşlarının güvenliği ve bölgenin istikrarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Afgan topraklarında faaliyet gösterdiği iddia edilen silahlı gruplara karşı Afganistan yönetiminden önlem alması istenilen açıklamada, yeni saldırıların "ölçülü ve kararlı şekilde" karşılık bulacağı kaydedildi.
Pakistan hükümeti, Pakistan-Afganistan arasında dün akşam saatlerinden bu yana yaşanan yoğun çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 314 Taliban askerinin yaralandığını açıkladı. Çatışmalarda Pakistan tarafında ise 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarari, Pakistan’ın üç şehrine dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Abbotabad, Swabi ve Nowshera’da küçük dronlar düşürüldü. Can kaybı ya da hasar yok" dedi.
"PAKİSTAN'I BU ÇATIŞMAYA ZORLAYAN TALİBAN'DIR"
Pakistan’ın eski Maliye Bakanı Miftah Ismail, Pakistan hükümeti ve halkının Afganistan'ın vatandaşlarına karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını söyleyerek, "Ancak Pakistan'ı bu çatışmaya zorlayan Taliban'dır. Sınırın her iki tarafındaki masum sivillerin iyiliği için Taliban'ın Pakistan'a yönelik saldırılarını ve terörizmini durdurmasını umuyorum" dedi.