SON DAKİKA| Aşiretler YPG/SDG’ye karşı ayaklandı: Deyrizor teröristlerden temizlendi! Suriye ordusu Rakka’nın kapısına dayandı

Son Dakika: Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.
Deyr Hafir ve Meskene'yi terör örgütü YPG/SDG'den temizlemesinin ardından Suriye ordusu Tabka'yı ele geçirip Rakka kent merkezinin 5 km yakınına ulaştı.
Öte yandan, Suriyeli aşiretler de teröristlere karşı ayaklanarak Deyrizor ilinin petrol ve doğalgaz sahaları dahil büyük bir bölümünü ele geçirdi.
Rakka'da Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürerken, Deyrizor'da da aşiretler bölgeyi terörden arındırıyor.
AA ekibinin Deyrizor'daki aşiret kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, ili ortadan ikiye ayıran nehrin batı yakasından gelen aşiretler ile doğu tarafındaki aşiretlerin dün akşamdan bu yana YPG/SDG'ye karşı başlattığı silahlı hareket sürüyor.
İlin güney ve orta kesimlerini kurtaran aşiret güçleri, Deyrizor'daki hakimiyet alanlarını Rakka ve Haseke yönünde kuzeye doğru genişletip il sınırlarına büyük ölçüde hakim olmayı başardı.
Deyrizor'da aşiretlerin kontrolüne geçen yerleşim yerlerinin isimleri şu şekilde:
Muheymide, Suveydan-ı Cezira, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Duvar el-Halebiyye, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havayic, Şahil, Zer, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra Sahası, Huvayic Bumasa, Sava.
Deyrizor Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki aşiretler Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Gaz Sahası'nın bulunduğu bölgeyi de terör örgütü YPG/SDG'den kurtarmıştı.
Suriye İçişleri Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı uzman mühendislik ekiplerinin müdahalesiyle Deyr Hafir kentinde bomba yüklü aracın imha edildiği, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada, bölgede güvenlik taramalarının sürdüğü belirtilerek vatandaşlardan şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve durumu derhal kentte konuşlu İçişleri Bakanlığı birimlerine bildirmeleri istendi.
Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 20 Ocak Salı gününden itibaren Halep Uluslararası Havalimanında hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.
Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.
Yolculardan, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri istendi.
Terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu.
Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu.
Saldırılara ilişkin açıklama yapan Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, aşiretlerin ülkenin birliği ve Suriyelilerin topraklarına dönüşü talebiyle ayaklandığı bir dönemde YPG/SDG'nin sivilleri hedef aldığını belirtti.
Vali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Aşiretlerimiz Cezire bölgesinde Suriye'nin birliği ve evlatlarımızın vatanlarına dönüşü talebiyle ayağa kalkmışken, YPG/SDG sivilleri silahlarla hedef almayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Örgütün bununla da yetinmeyerek Deyrizor kent merkezi, Meyadin ve hükümet kontrolündeki diğer bölgelerde yerleşim alanlarına roket saldırıları düzenlediğini aktaran Vali, "Bu suçlar cezasız kalmayacak." dedi.
(Suriye'nin kuzeydoğusu) Cezire bölgesindeki vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Ahmed, hastaneler, okullar ve hizmet tesisleri başta olmak üzere kamu mallarının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
Ahmed, kamuya ait tesislerin tahrip edilmesinin tüm vatandaşların haklarına yönelik saldırı anlamına geldiğini ifade ederek halkı, yerel yönetimler ve ilgili ekiplerle iş birliği yapmaya, bölgenin istikrarı için talimatlara uymaya çağırdı.
Deyrizor Valiliği de yaptığı açıklamada, halkın güvenliği gerekçesiyle ülkede hafta başı olan pazar günü (bugün) tüm kamu kurumları ve resmi dairelerde çalışmaların durdurulduğunu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
AA ekibi, Suriyeli askerler eşliğinde Tabka'da hapishane içerisinde bulunan koridorları, koğuşları, hücreleri ve terk edilmiş eşyaları video kaydına aldı.
Hapishane önünde toplanan bazı vatandaşların ise kaybettikleri yakınlarıyla buluşmayı beklediği görüldü.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü.
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğalgaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı.
Deyrizor'daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.
ABD'nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.
Aşiretler YPG/SDG’ye karşı ayaklandı: Petrol bölgeleri teröristlerden temizlendi! Suriye ordusu Rakka’nın kapısına dayandı
Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor'a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG/SDG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka'ya su taşıyan ana hattı patlattı.
Suriye hükümeti, Tabka'da esirleri infaz eden YPG/SDG'yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı.
Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim oldu.
Suriye'de ordunun dün akşam geç saatlerde Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirilmişti.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini,181 örgüt üyesinin teslim olduğunu duyurmuştu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı.
Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.
Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.
Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Fırat'ın batısındaki ilerleyişi ve bazı hayati bölgelerin geri alınmasının, devletin bir dizi stratejik tesisin kontrolünü üstlenmesine imkan verdiğini belirtti.
Bakan Beşir, ilgili kurumların petrol sahaları ve su pompa istasyonları başta olmak üzere hayati tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için sahada çalışmalara başladığını kaydetti.
Öte yandan, Suriye Petrol Şirketi, Rasafa ve Safyan petrol sahalarının ordu birliklerinden devralındığını ve onaylı planlar çerçevesinde yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Enerji Bakanlığı da Meskene ve Deyr Hafir'in terör örgütü YPG/SDG'den geri alınmasının ardından Halep kırsalındaki ana su pompalama istasyonlarının, özellikle el-Babiri su istasyonunun yeniden organize edilerek faaliyete geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, Babiri istasyonunun saniyede yaklaşık 90 metreküp kapasiteyle Halep kenti ve çevresindeki yaklaşık 6 milyon kişiye içme suyu sağladığı, ayrıca 72 bin hektarlık tarım arazisini suladığı belirtildi.
Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ise Halep Su Kaynakları Müdürü'nün pompalama istasyonlarında saha incelemeleri yaptığını ve operasyonel istikrarın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Ülkenin Rakka ve Bukemal bölgelerindeki bazı aşiret liderlerinin, YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusu ve devletinden yana tutumlarını açıkladıkları videolar sosyal medya platformlarına düştü.
Rakka bölgesindeki el-Buhamed aşiret lideri Enver es-Salih el-Hamud, bazı aşiret mensuplarının yanında olduğu video kaydında, YPG/SDG saflarındaki çocuklarının Suriye ordusuna geçmeleri çağrısı yaptı.
Beşşar Esed rejiminin düştüğü gün buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Hamud, Suriye topraklarının YPG/SDG'den kurtarılmasıyla sevinçlerinin tamamlanacağını söyledi.
Rakka bölgesindeki Arap aşiretlerden biri olan Mişahade aşireti lideri Faysal ez-Zeyanat, yayımlanan video kaydında, Suriye'nin bört bir yanındaki mensuplarıyla ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.
Uluslararası koalisyonun YPG/SDG'ye sağladığı korumanın kalkması talebinde bulunan Zeyanat, Şihadat aşireti olarak Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.
Ülkenin Bukemal bölgesindeki bazı aşiretler de YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusundan yana duruşlarını açıkladı.
Bukemal bölgesi aşiretlerinin sosyal medyaya düşen görüntülerinde de aşiretler, YPG/SDG saflarındaki çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.
Suriye ordusunun ülkenin tüm bölgelerinde kontrolü sağlama adımları atması çağrısı yapan aşiretler, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de YPG/SDG'ye sağladıkları korumayı kaldırması talebinde bulundu.
Öte yandan Haseke bölgesindeki bazı Arap aşiretler de yaptıkları yazılı açıklamayla, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın birliğine bağlılıklarını teyit etti.
Suriyeliler arasındaki diyaloğun barışın yegane çözüm yolu olduğuna işaret edilen açıklamada, Suriyeli ailelerin de çocuklarını devlet dışındaki herhangi bir silahlı oluşumlardan çekmeleri çağrısı yapıldı.
Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Suriye ordusu saha komutanlığından aldığı bilgiye göre, Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.