Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:33

Son dakika! Asrın yolsuzluk davasında 11. gün: Mehmet Murat Çalık'a çapraz sorgu! Skandalları ortaya çıkmıştı

Son dakika haberi... Asrın yolsuzluğu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasından gün hesap günü. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107’si tutuklu 407 sanığın yargılaması 11. gününde devam ediyor. Tutuklu sanıklar arasında yer alan görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dün 5 saat süre savunmasını tamamlamıştı. Bugün ise çapraz sorgusunun yapılması bekleniyor.

Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 107'si tutuklu, 7 'si yakalamalı toplam 407 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı.

10:15

MURAT ÇALIK'IN ÇAPRAZ SORGUSU 

Tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada dün son olarak görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın savunma yapmıştı. Duruşma Çalık’ın çapraz sorgusu ile başlayacak.

09:45

DAVADA 11. GÜN

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapılıyor. Duruşmaya aralarında Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. 

09:30

MAĞDUR VE MÜŞTEKİLER 

TC Maliye Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, TC Enerji be Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar görenler olarak yer aldı. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz ve Mehmet Torun iddianamede hem müşteki hem şüpheli olarak yer alırken, 16 müşteki olarak ise Alaattin Kameroğlu, Avni Çelik, Fatih Erdoğan, Kaan Yücel, Murat Özyeğin, Sedat Kapıdağ, Abdulkerim Fırat, İlker Keleş, Münir Özkök, Nezih Barut, Salahattin Özgül, Ziya Yılmaz, Çetin Gül, Mehmet İlhan, Bahattin Uçar, Serbülend Danış yer aldı. 

09:15

YÖNETİCİLER VE ÜYELER 

Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgütün yöneticileri olarak yer aldı. Örgüt üyesi konumunda bulunan şüpheliler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek bulunuyor. 

09:00

16 SUÇTAN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ 

İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi. 

