SON DAKİKA… Asrın yolsuzluk davasında hesap vakti! Ekrem İmamoğlu ile A takımı hakim karşısında: Savunma sırası Ali Sulas’ta!

SON DAKİKA… 161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği asrın yolsuzluk davasında hesap günü geldi. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanık hakim karşısına getirildi. Duruşmanın 7. gününde tutuklu sanık Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas ve özel kalemi Murat Or'un savunma yapması bekleniyor. İşte duruşma salonunda dakika dakika yaşananlar...
Ali Sukas’ın özel kalemi olan Murat Or’un savunma yapması bekleniyor. Murat Or savcılık aşamasında verdiği ifadede “Görev yaptığım süreç boyunca Ali Sukas’a para verildiğine dair ciddi şüphelerim olmuştur” demişti. Murat Or hakkında bulunan iddialar arasında, iş insanı Dinçer Kantar’ın yapılacak seçim için Ağaç A.Ş ile iş yapan firmalardan para toplandığını ve kendisinden 500 bin lira talep edildiğini ileri sürmüştü. Yücel Mengir’in 12 Mart 2024’te bu parayı çektiğini ve Kantar’ın Murat Or’a elden teslim ettiği iddianame anlatılmıştı. Yine bir diğer rüşvet olayının iş Adem Yavuz’un seçim için kendisinden para talep edildiğin ve Sukas’ın dolar cinsi istemesi üzerine 15 bin doları Murat Or’a teslim etmesi iddiası yer alıyor. İş insanı Adem Yavuz’un da seçim için para istendiğini ve 22 bin doları poşetle götürdüğü ve kendisini gören Murat Or tarafından teslim alındığı iddianamede bulunuyor.
Ali Sukas'ın göreve geldikten sonra "tam bir teslimiyet duygusuyla" örgüt için hareket ettiği iddianame vurgulanmıştı. Ağaç AŞ ile iş yapan müteahhitlerden, yaptıkları işle orantılı olarak düzenli bir şekilde rüşvet talep eden Sukas, toplanan paraların kişisel menfaat, seçim harcamaları ve Ekrem İmamoğlu'nun giderlerinin finanse edilmesi amacıyla kullanıldığını iddia ediliyor. Müteahhitlerin rüşvetin talep ediliş gerekçelerini sormaları üzerine Ali Sukas'ın genellikle, "Bizi yukarıdan sıkıştırıyorlar, Ertan Yıldız talep ediyor, seçim desteği, yukarısının çok ciddi baskısı var." bahaneler sunuyordu.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapılıyor.
Bugün duruşmada Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas ve özel kalemi Murat Or'un savunma yapması bekleniyor.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek altıncı duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.
İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı.
TC Maliye Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, TC Enerji be Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar görenler olarak yer aldı. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz ve Mehmet Torun iddianamede hem müşteki hem şüpheli olarak yer alırken, 16 müşteki olarak ise Alaattin Kameroğlu, Avni Çelik, Fatih Erdoğan, Kaan Yücel, Murat Özyeğin, Sedat Kapıdağ, Abdulkerim Fırat, İlker Keleş, Münir Özkök, Nezih Barut, Salahattin Özgül, Ziya Yılmaz, Çetin Gül, Mehmet İlhan, Bahattin Uçar, Serbülend Danış yer aldı.
Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgütün yöneticileri olarak yer aldı. Örgüt üyesi konumunda bulunan şüpheliler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 107'si tutuklu, 7 'si yakalamalı toplam 407 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı.
İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.