SON DAKİKA… Asrın yolsuzluk davasında hesap vakti! Ekrem İmamoğlu ile A takımı hakim karşısında: Savunma sırası Ali Sulas’ta!

RÜŞVET PARALARINI TESLİM ALAN ÖZEL KALEM MURAT OR

Ali Sukas’ın özel kalemi olan Murat Or’un savunma yapması bekleniyor. Murat Or savcılık aşamasında verdiği ifadede “Görev yaptığım süreç boyunca Ali Sukas’a para verildiğine dair ciddi şüphelerim olmuştur” demişti. Murat Or hakkında bulunan iddialar arasında, iş insanı Dinçer Kantar’ın yapılacak seçim için Ağaç A.Ş ile iş yapan firmalardan para toplandığını ve kendisinden 500 bin lira talep edildiğini ileri sürmüştü. Yücel Mengir’in 12 Mart 2024’te bu parayı çektiğini ve Kantar’ın Murat Or’a elden teslim ettiği iddianame anlatılmıştı. Yine bir diğer rüşvet olayının iş Adem Yavuz’un seçim için kendisinden para talep edildiğin ve Sukas’ın dolar cinsi istemesi üzerine 15 bin doları Murat Or’a teslim etmesi iddiası yer alıyor. İş insanı Adem Yavuz’un da seçim için para istendiğini ve 22 bin doları poşetle götürdüğü ve kendisini gören Murat Or tarafından teslim alındığı iddianamede bulunuyor.