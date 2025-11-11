Son dakika | Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen C130 kargo uçağı düştü! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kargo uçağının enkazına ulaşıldı

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
MSB, düşen uçakta 20 personelin olduğunu kaydederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan düşen kargo uçağıyla ilgili yeni bir paylaşım geldi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşen kargo uçağının enkazına ulaşıldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
BAŞBAKAN ÜSTEL TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
KKTC Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı taziye mesajında başsağlığı dileyerek şunları kaydetti:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Kıbrıs Türk halkı olarak, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek için havalanan THK’ya ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi haberinin Kıbrıs Türk halkının yüreğini dağladığını belirtti.
Kazada yaşamını yitiren Mehmetçikler için derin üzüntü duyduklarını ifade eden Ertuğruloğlu, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türkiye’mize sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları âli olsun." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun."
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ile telefonda görüştü.
Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini aktararak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.