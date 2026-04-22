SON DAKİKA! Donald Trump’tan ’ateşkes’ açıklaması! İran’dan mesaj: ABD’yi uyarıyoruz elimiz tetikte

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la geçici ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.
Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Diplomatik çabaların devam edebilmesi amacıyla ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul ettiği için Trump'a teşekkür ettiğini ifade eden Şerif, Pakistan'ın çatışmanın müzakere yoluyla çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti. Şerif, "Her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesini ve çatışmaya kalıcı bir son vermek amacıyla İslamabad'da yapılması planlanan ikinci tur müzakerelerinde kapsamlı bir 'barış anlaşmasına' varılmasını içtenlikle umuyorum." ifadesini kullandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile varılan geçici ateşkesi uzattığına" yönelik açıklamasına ilişkin, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." ifadesini kullandı.
Muhammedi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda devam ettirme kararı aldığı deniz ablukasının, bombardımandan farksız olduğunu ve askeri olarak karşılık verilmesi gerektiğini savunan Muhammedi, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." dedi. Muhammedi, ABD'nin ateşkesin uzatılmasına yönelik kararının İran'a yönelik yeni saldırılar için zaman kazanma amacı taşıdığını vurguladı.
NE OLMUŞTU?
İran'ın ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığı bildirildi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran'ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde bir talebi olmadığı belirtildi.
Haberde ayrıca Hürmüz Boğazı'nda ablukanın sürmesinin ABD'nin İran'a yönelik düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği ve İran'ın, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı kaydedildi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, İran'a yönelik herhangi bir olası saldırıya ilişkin, "ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını uyarıyoruz, elimiz tetikte." açıklamasında bulundu.
İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, "ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran'a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız." İfadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yaptı. Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."
İran'ın, müzakere heyetinin yarın Pakistan'a gitmeyeceği yönündeki kararını ABD'ye ilettiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran, müzakereler için Pakistan'a heyet göndermeyeceğini ABD'ye iletti. Buna göre, İran'ın çeşitli nedenlerle müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan'da bulunmama kararının kesinleştiği ve söz konusu kararın Pakistan aracılığı ile ABD'ye iletildiği belirtildi.
İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ateşkesin ilk günden itibaren sürekli ihlal edildiğini ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını vurgulamıştı.