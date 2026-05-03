SON DAKİKA! Donald Trump’tan İran’a yeni saldırı tehdidi! Tahran’ın 14 maddelik teklifi için açıklama

Son dakika haberi: İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin, Washington'un 9 maddelik teklifine karşılık olarak hazırlandığı ve savaşın sonlandırılması için somut öneriler içerdiği bildirildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklife ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Buna göre İran, 14 maddelik teklifinde kırmızı çizgilerini vurgulamakla birlikte savaşın sona erdirilmesi için somut bir yol haritası önerdi.
Teklifin, İran'da karar alma mekanizmaları içinde değerlendirildiği ve gerekli izinler alınarak iletildiği belirtildi. İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın ilettiği teklifi, "İran, ABD ile müzakerelerde ara bulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadesiyle duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların hangi şartlarla yeniden başlayacağı yönündeki soru üzerine, "Bunu bir muhabire söyleyemem. Ancak, eğer uslu durmazlarsa ve kötü bir şey yaparlarsa, göreceğiz. Fakat bu gerçekleşebilecek bir ihtimal" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönüşü öncesinde havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran konusunda çok iyi bir iş çıkardıklarını öne süren Trump, "Mahvolmuş durumdalar. Liderlerinin kim olduğunu bulmakta zorluk çekiyorlar. Çünkü liderleri öldü" dedi. İran'ın ABD'ye sunduğu savaşı sona erdirmeye yönelik 14 maddelik teklifi detaylı olarak inceleyeceğini aktaran Trump, "Bununla ilgili düşüncemi size daha sonra söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.
İran'la bir anlaşma yapmamanın ABD için daha iyi olabileceği yönünde açıklamalarda bulunduğu hatırlatılan Trump, "Ben öyle demedim. Şu an oradan ayrılırsak, yeniden toparlanmalarının 20 yıl süreceğini söyledim. Ama şu an ayrılmıyoruz. Fakat bunu öyle bir yapacağız ki, kimsenin 2 veya 5 yıl içinde geri dönmesi gerekmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.
"İRAN'IN KALAN FÜZE KAPASİTESİNİ DE ORTADAN KALDIRMAK İSTERİM"
Trump, "İran'ın füze üretim kapasitesinin yüzde 85'i gibi bir kısmının ortadan kaldırıldığını söylediniz. Geri kalan yüzde 15'lik kısım önemli mi? ABD'nin bunu da ortadan kaldırmaya ihtiyacı var mı?" şeklindeki soruya, "Bu, onların yeniden güçlenmeleri için bir başlangıç olacaktır. Ve evet, füze üretim kapasitelerinin kalanını da ortadan kaldırmak isterim" yanıtını verdi. Trump, İran'a yönelik saldırıların hangi şartlarla yeniden başlayacağı yönündeki soru üzerine, "Bunu bir muhabire söyleyemem. Ancak, eğer uslu durmazlarsa ve kötü bir şey yaparlarsa. Göreceğiz. Fakat bu gerçekleşebilecek bir ihtimal" değerlendirmesinde bulundu.
İran'a uygulanan deniz ablukasının düşmanlık içermediğini ve "dostane bir abluka" olduğunu belirten Trump, buna karşı çıkan Kongre üyeleri hakkında "Şu anda sınırsız olan müzakere gücümüze zarar veriyorlar ve bunu yapmamalılar" eleştirisinde bulundu.
"ALMANYA'DAKİ ASKER SAYIMIZI EPEY AZALTACAĞIZ"
Trump, "Venezuela'da olduğu gibi Amerikan enerji şirketlerinin İran'da faaliyet gösterdiği bir gelecek öngörüyor musunuz?" sorusuna "Olabilir" yanıtını verdi. Teksas ve Louisiana'ya gelen çok sayıda geminin olduğunu belirten Trump, "2 milyon varil petrol taşıma kapasiteleri var. Yani, kelimenin tam anlamıyla yüzlerce gemi Teksas'a gitmek için sırada. Yani, çoktan başladılar bile, çok fazla petrol satıyoruz" dedi. Almanya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltma planı hatırlatılan Trump, "Sayıyı epey bir azaltacağız ve 5 binden daha büyük bir kesintiye gidiyoruz" diye konuştu. Trump, bu kararın nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye gönderdiği yeni barış planını yakında inceleyeceğini ancak planın "kabul edilebilir olacağını" düşünmediğini belirtti.
Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
"İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim." diyen Trump, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürdü.
Trump, paylaşımında, "(Bunlar) göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum." ifadesini kullandı.
İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait gemilere müdahalelerle ilgili "korsan gibiyiz" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı." ifadelerini kullandı.
Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın İran gemilerine ABD'nin müdahalelerine ilişkin "Bir bakıma korsan gibiyiz" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran gemilerine yasadışı el konulmasını açıkça 'korsanlık' olarak nitelendirerek, 'Biz korsanlar gibi davranıyoruz' diye cüretkarca övünmüştür." değerlendirmesinde bulunan Bekayi, bunun bir "dil sürçmesi" olmadığını söyledi.
Bekayi paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletler ve BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) uluslararası hukukun bu kadar bariz ihlallerinin normalleştirilmesini kesin bir şekilde reddetmeli."
ABD Başkanı Trump, ABD güçlerinin İran'ın ticari gemilerine saldırı ve müdahalelerine ilişkin dün yaptığı bir açıklamada, "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail basını, ordunun, deniz ablukasının bir anlaşma yapılmasını sağlamaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı başlatacağını öngördüğünü ve bu yönde hazırlık yaptığını ileri sürdü.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin İran'a sınırlı mı yoksa geniş çaplı bir saldırı mı yapacağını bilmediğini, ancak her durumda İran'ın İsrail'e misilleme yapacağını iddia etti.
İsrail'in, ABD'nin İran'a saldırması olasılığına hazırlandığı belirtilen haberde, İran'a saldırıların yeniden başlamasına hazırlık amacıyla son günlerde bölgeye çok fazla silah sevkiyatı yapıldığı ifade edildi.
Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile koordinasyon için görüştüğü belirtildi.
Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı birliklerini İran'a muhtemel saldırılara hazırlık nedeniyle geri çektiği, İran'a saldırı durumunda İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını da genişletip derinleştireceği kaydedildi.
ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken son olarak İran, Pakistan aracılığıyla ABD'ye 14 maddelik bir teklif sunmuştu.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Semmaiyye beldesinde bir camiye düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Semmaiyye beldesinde bir camiye düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ayrıca akşam saatlerinden bu yana Reyhan Dağı ile Basalya, Serire, Kefre, Haris, Burç Kalavay, Doğu Zavtar ve Mivdon beldelerine havadan saldırılar düzenledi.
Burç Kalavay ve Şehabiyye bölgelerinin ayrıca İsrail topçuları tarafından da hedef alındığı aktarıldı.
Hizbullah açıklaması
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, işgal altındaki Bayyada beldesinde İsrailli askerlerin ve askeri araçlarının topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.