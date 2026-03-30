Son dakika! Donald Trump’tan yeni mesaj: İran’da birçok hedef imha edildi! Tahran’dan İsrail’e şok misilleme

ABD Başkanı Donald Trump’tan, ülkesinin İran’a yönelik saldırıları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulunan Trump, "İran'da büyük bir gün. Uzun süredir peşinde olunan birçok hedef; dünyanın en iyisi ve en ölümcülü olan muhteşem ordumuz tarafından etkisiz hale getirildi ve imha edildi" ifadelerini kullandı. Trump, bu hedeflerin neler olduğu konusunda detaylı bilgi paylaşmadı.
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 5 bin 471 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.
Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıkları ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 414 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1914 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.
- Kuveyt
Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran'ın misilleme saldırılarının başlangıcından bu yana 309 balistik füze ve 616 İHA engellendi.
- Bahreyn
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihten bu yana ülkeye yönelen 174 füze ve 391 İHA'nın savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- Katar
Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 206 balistik füze ve 93 insansız hava aracı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
- Ürdün
Ürdün ordusuna göre, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ülkeye 262 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildi.
- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 52 füze ve 1006 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.
- Umman
Umman Sultanlığı ise 19 İHA ile hedef alındığını açıkladı.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İsrail ve ABD'nin, İran ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline, son günlerde askeri işbirliğini yoğunlaştırarak hazırlandığı bildirildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin caydırıcılık sağlamak veya gelecekteki askeri saldırılara zemin hazırlamak için Orta Doğu'ya askeri yığınak yaptığını öne sürdü.
Yürütülen müzakerelere karşın son günlerde İsrail ve ABD'nin üst düzey yetkilileri arasında yoğun görüşmeler yapıldığına işaret edilen haberde, bu görüşmelerin amacının müzakerelerin anlaşmaya dönüşmemesi ihtimaline hazırlanmak için askeri koordinasyonu sıklaştırmak olduğu iddia edildi.
Haberde, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasının İsrail'de "Ya ABD yönetimi İran'a karşı 'bir zafer imajı' yaratmak istiyor ya da bölgesel güç dengesindeki derin bir stratejik değişimi amaçlayan bir dizi planlı askeri operasyon için hazırlık yapıyor." şeklinde değerlendirildiği kaydedildi.
ABD ile İsrail arasında İran'ın altyapısına saldırı konusunda anlaşmazlık yaşandığı ve İsrail desteklerken ABD'nin bunu istemediği öne sürülen haberde, üst düzey İsrailli yetkililerin, saldırıların niteliği konusunda Tel Aviv ile Washington arasında anlaşmazlık olduğunu vurguladığı aktarıldı.
TAHRAN'DAN RUSYA VE ÇİN HAMLESİ Mİ?
Haberde, İran'ın ABD'nin müzakereler konusunda samimiyetini sorguladığı ve güvenmediği belirtilerek, ABD'nin taleplerine bu nedenle Tahran tarafından henüz cevap verilmediği, İran'ın denkleme Körfez ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'i de dahil etmeye çalıştığı ileri sürüldü.
İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 2 insansız hava aracının (İHA) önlendiğini ileri sürdü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan 2 İHA'nın son birkaç saat içerisinde hava kuvvetleri tarafından önlendiği belirtildi.
Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşa dahil olduklarını açıklamıştı. Balistik füze fırlatarak 28 Mart'ta savaşa dahil olan Husiler, İsrail'i seyir füzesi ve İHA fırlatarak da hedef almıştı.
Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana İsrail'e 1100 saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde ve İsrail’in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki beldelerde birçok kez İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığına dikkati çekildi.
İsrail'in kuzeyi ile işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki İsrail askeri noktalarına da insansız hava aracı ve roketlerle saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, dün İsrail hedeflerine 70 saldırı yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Lübnan'a saldırıların yeniden başladığı 2 Mart'tan bu yana İsrail'e karşı 1100 saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisinin hedef alındığı bildirildi.
İran devlet televizyonu (IRIB), ülkenin iki büyük şehrine yapılan saldırıları duyurdu.
Haberde, Tahran'da Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasri Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi.
Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz’deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını kaydetti.
İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyinde işgali genişletme talimatı vermesinden ötürü "derin endişe" duyduklarını belirterek, İsrail'in Lübnan topraklarını işgale yönelik her türlü eylemden kaçınması gerektiğini bildirdi.
Falconer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde halkı zorla yerinden ettikleri bölgede işgali genişletme talimatı vermesine tepki gösterdi.
İsrail'in, halihazırda 1 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiği Lübnan'da kara operasyonlarını genişletme niyetini açıklamasından derin endişe duyduklarını belirten Falconer, "İsrail, çatışmanın daha da şiddetlenmesini önlemeli ve Lübnan topraklarını işgale yönelik her türlü eylemden kaçınmalı." ifadesini kullandı.
Ayrıca, Bakan Falconer, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesini de eleştirdi.
İbadet hakkının temel bir özgürlük olduğunu vurgulayan Falconer, "İsrail, statükoya uygun olarak ibadetin kolaylaştırılması için dini topluluklarla işbirliği yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.
- Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde işgali genişletme talimatı verdi
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyinde halkı zorla yerinden ettikleri bölgede işgali genişletme talimatı verdiğini açıklamıştı.
İsrail'in kuzeyindeki durumu "temelden değiştirmeye" kararlı olduklarını ileri süren Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edecekleri ve Lübnan'da saldırıların süreceği tehdidinde bulunmuştu.
ABD ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın gece yarısına doğru füze ateşlemesinin ardından gün boyunca misillemelerin hedefinde olan İsrail'in güneyinde bir kez daha sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesinde ve Arava'da sirenlerin çaldığını aktardı.
İsrail'in güneyindeki Berşeva (Birüssebi) kentinde de telefonlara ön uyarı gelmeksizin sirenlerin çaldığı ve bunun nedeninin hava savunma füzesinin ateşlenmesi olduğu aktarılan haberde İran füzesinin boş alana düştüğü ileri sürüldü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ve yaralanma bilgisi almadıklarını bildirdi.