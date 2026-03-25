SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında 10. gün! Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yapacak

SON DAKİKA… 143 eylemde 161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği asrın yolsuzluk ve rüşvet davası başladı. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmanın 10. gününde görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunma yapması bekleniyor. İşte mahkeme salonunda dakika dakika yaşananlar...
Duruşmanın 10. gününde görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yapacak.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 10'uncu duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan Mahkeme Başkanı saat 22.00’ye kadar duruşmaların devam edebileceğini belirtti.
İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Cuma günleri duruşma yapılmazken, haftanın 4 günü devam eden duruşmalarda üçüncü hafta 23 Mart Pazartesi günü başladı. 9 Mart Pazartesi gününden bugüne kadar 12 kişi savunma yaptı.
Tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada dün son olarak görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunma yapmıştı. Bugün ise görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın savunma yapması bekleniyor.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapılıyor. Duruşmaya aralarında Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Dünkü duruşmada, Şişli'nin görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Resul Emrah Şahan savunma yaptı. Resul Emrah Şahan’ın 5 kez "rüşvet alma" 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şahan’ın çıkar amaçlı suç örgütünün Şişli Belediyesi yapılanmasında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve temin edilmesinde etkin rol aldığı iddianame yer alıyor.
TC Maliye Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, TC Enerji be Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar görenler olarak yer aldı. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz ve Mehmet Torun iddianamede hem müşteki hem şüpheli olarak yer alırken, 16 müşteki olarak ise Alaattin Kameroğlu, Avni Çelik, Fatih Erdoğan, Kaan Yücel, Murat Özyeğin, Sedat Kapıdağ, Abdulkerim Fırat, İlker Keleş, Münir Özkök, Nezih Barut, Salahattin Özgül, Ziya Yılmaz, Çetin Gül, Mehmet İlhan, Bahattin Uçar, Serbülend Danış yer aldı.
Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgütün yöneticileri olarak yer aldı. Örgüt üyesi konumunda bulunan şüpheliler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 107’si tutuklu, 7 'si yakalamalı toplam 407 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı.
İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.