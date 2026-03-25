SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında 10. gün! Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık savunma yapacak

91 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Dünkü duruşmada, Şişli'nin görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Resul Emrah Şahan savunma yaptı. Resul Emrah Şahan’ın 5 kez "rüşvet alma" 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şahan’ın çıkar amaçlı suç örgütünün Şişli Belediyesi yapılanmasında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve temin edilmesinde etkin rol aldığı iddianame yer alıyor.