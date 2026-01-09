Son dakika haberi: Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG’ye Halep’ten çıkması için tanıdığı süre doldu! İşte bölgeden son durum...

Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni ve Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.
Halep'te YPG'ye saat 18'e kadar çıkın uyarısı yapıldı.
Halep'te Suriye ordusunun operasyon bölgesi olan Eşrefiyye-Şeyh Maksud mahalleleri hattından alınan bilgiyere göre örgüt mensupları Cendul kavşağı mevkiinde güvenlik güçlerine ateş açtı.
Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, örgütün bazı unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeyi reddederek saldırılara devam etmekte ısrar ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Halep’te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Suriyen’nin Halep kentinde çatışma bölgesindeki SDG’lilerin, otobüslerle tahliye edileceği bildirildi.
Suriye ordusunun Halep kent merkezinde düzenlediği operasyonlar sonrasında Şeyh Maksud Mahallesi’ne sıkışan SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderileceği belirtildi.
Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı...
Terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Eşrefiye’de çatışma izleri A Haber ekranlarına böyle yansıdı...
Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.
Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Halep kentindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
ABD'nin, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde dün gece geçici ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.
Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor." degerlendirmesinde bulundu.
Bazı sorunlar olabileceğine ancak ortak hedefin çatışma yerine işbirliğini tercih etmek olduğuna işaret eden Barrack, ulaşılan geçici ateşkes kapsamında 09.00'a kadar verilen süreyi uzatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığı süre doldu, geçici ateşkes sona erdi. Bölgede hareketli dakikalar yaşanıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.
Terör örgütü YPG/SDG çıkış sürecinin, iç güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceği kaydedildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Şeybani arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar değerlendirildi.Görüşmede ayrıca, Suriye'deki mevcut durumun bölgesel istikrar üzerindeki yansımaları ve ilgili tarafların bu kapsamda attığı adımlar ele alındı.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında devam eden çatışmalardan ve artan sivil kayıplardan ötürü son derece endişeli olmaya devam ettiğini belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
Suriye’nin Halep kentindeki iki mahalleyi işgal eden YPG/SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar için Dujarric, “Genel Sekreter, Halep'te gördüğümüz tırmanan çatışmalardan ve artan sivil kayıplarından ötürü son derece endişeli olmaya devam ediyor.” dedi.
Dujarric, çatışmaların kötüleşmesiyle on binlerce insanın yerinden edildiğinin bildirildiğini aktararak, bazı sağlık tesislerinin hasar ve saldırılar nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu, önemli yollarda da hareket kısıtlamalarının getirildiğini dile getirdi.
BM Suriye Özel Temsilciliği Ofisindeki yetkililerin, ilgili tüm taraflarla temas halinde olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Dujarric, BM insani yardım ortaklarının da acil ihtiyaçlara yanıt verme kapasitesi değerlendirmeleri için çalıştığını kaydetti.
Suriye Ordusu ile terör örgütü YPG/SDG'nin Halep kent merkezinde çatışmaları sürerken Suriye'de bulunan tüm camilerden birlik ve beraberlik için tekbirler getirildi.
Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı. Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri birlikler mahalleye girerek kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi. Mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın mahallede kontrollü şekilde ilerleyen ordu birlikleri arama tarama faaliyetlerine başladı. Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor. Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına almıştı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'teki saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 88 kişi ise yaralandı.