Son dakika haberi: Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG’ye Halep’ten çıkması için tanıdığı süre doldu! İşte bölgeden son durum...

"ATEŞKESİ UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Halep kentindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde dün gece geçici ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.

Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor." degerlendirmesinde bulundu.

Bazı sorunlar olabileceğine ancak ortak hedefin çatışma yerine işbirliğini tercih etmek olduğuna işaret eden Barrack, ulaşılan geçici ateşkes kapsamında 09.00'a kadar verilen süreyi uzatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.