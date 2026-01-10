SON DAKİKA I Halep SDG’den temizlendi: Teröristler bölgeden tahliye ediliyor!

MİT DEVREDE

Güvenlik Kaynakları Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Kaynakların yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MİT Halep'te sorunların diyalogla sonlanması için yoğun çaba gösterdi. Halep'teki bölünmüşlük sadece bölgenin güvenlik ve istikrarına değil, ekonomik kalkınmasına da ciddi bir tehdit oluşturmuştur.Bölgede yaşananlar PKK'nın lanse ettiği üzere bir Arap-Kürt çatışması değildir. Esas sebebi PKK'nın Suriye'nin geleceği ve kaynaklarını sömürme çabasıdır. PKK'nın SDG üzerindeki baskısı da Suriye'de siyasi bir uzlaşı zeminine zarar vermektedir."

Ayrıca Türkiye’nin Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada ise, “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, olayların başladığı ilk andan itibaren uzlaşı ve diyalog yolu ile çatışmaların sonlanması için yoğun çaba göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.