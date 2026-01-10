SON DAKİKA I Halep SDG’den temizlendi: Teröristler bölgeden tahliye ediliyor!

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'nı ihlal ederek Halep'te başlattığı saldırılara karşılık Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine nokta operasyonlar düzenledi. Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG'den temizlendiği bildirilen açıklamada, 23 kişinin öldüğü, 104 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep'teki askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Açıklamada, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonun, "kamu düzenini yeniden sağlamak ve devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek amacıyla yapılan sınırlı bir güvenlik operasyonu" olduğunu ifade edildi. Ayrıca bu operasyonun Halep'in toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası olan Kürt nüfusu ve ulusal kurumlarda aktif ortaklarını hedef almadığı vurgulandı.
ABD'nin Suriye özel temsilcisi Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Halep'teki son gelişmeleri görüştü. Barrack, yaptığı açıklamada: "ABD, Suriye'nin tarihi geçiş sürecini memnuniyetle karşılıyor ve Başkan Ahmed Şara liderliğindeki Suriye hükümetine desteğini sunuyor" dedi.
Suriye Haber Ajansı SANA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Salı gününden bu yana Suriye'nin Halep kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlenen YPG saldırılarında 23 kişi ölü, 104 kişi yaralandı."
Suriye’nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud mahallesinde, ordunun operasyonlarında köşeye sıkışan bir grup terör örgütü YPG/SDG mensubu, tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi.
Güvenlik Kaynakları Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Kaynakların yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"MİT Halep'te sorunların diyalogla sonlanması için yoğun çaba gösterdi. Halep'teki bölünmüşlük sadece bölgenin güvenlik ve istikrarına değil, ekonomik kalkınmasına da ciddi bir tehdit oluşturmuştur.Bölgede yaşananlar PKK'nın lanse ettiği üzere bir Arap-Kürt çatışması değildir. Esas sebebi PKK'nın Suriye'nin geleceği ve kaynaklarını sömürme çabasıdır. PKK'nın SDG üzerindeki baskısı da Suriye'de siyasi bir uzlaşı zeminine zarar vermektedir."
Ayrıca Türkiye’nin Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada ise, “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, olayların başladığı ilk andan itibaren uzlaşı ve diyalog yolu ile çatışmaların sonlanması için yoğun çaba göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.
Halep'teki işgal ettiği mahallelerde ağır kayıplar veren terör örgütü YPG/SDG, kente kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Terör örgütü valilik binasının yanı sıra Halep kent merkezine de kamikaze İHA'larla çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Halep'te terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik yürütülen operasyonun, "kaosa yatırım yapanlara önemli bir ders" olduğunu belirtti.
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesindeki tüm askeri operasyonların saat 15.00'ten itibaren durdurulduğunu, Yasin Hastanesi'nde saklanan terör örgütü SDF mensuplarının silahlarıyla birlikte Tabka kentine gönderileceğini belirtti.
Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesinde terör örgütü SDG tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili kurtardı.
Suriye İç Güvenlik Güçleri, terör örgütü SDG'den temizlenen Halep'in Şeyh Maksud Mahallesine girdi. Suriye Sağlık Bakanlığı, köşeye sıkışan bazı terör örgütü mensuplarının mahalledeki Yasin Hastanesi'nden çalışanları zorla çıkardığını, hastaneyi karargaha çevirdiğini belirterek, sivilleri hastaneye yaklaşmamaları yönünde uyardı.
Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriye Ordusu tarafından belirlenen bölgelerde uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağını doğruladı.
Ürdün ve ABD, terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'ten barışçıl şekilde çekilmesi ve Suriye'nin güneyindeki Suveyda vilayetindeki krizin sona erdirilmesi çabalarını desteklediklerini açıkladı.
Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonun tamamlandığını duyurdu.
Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi’nde yürütülen arama ve tarama çalışmalarının tamamen tamamlandığını bildirdi.
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi’nden patlama sesleri geldiği bildirildi. Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, mahalleden aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.