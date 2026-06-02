SON DAKİKA I İran nükleer müzakereleri kabul etti: ABD’den Tahran’a karşı yeni adım! İsrail’in saldırıları en büyük engel...

Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın devam eden nükleer programı kapsamında müzakere edeceğini açıkladı.
İran basını ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığını bildirdi.
İran, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-ABD arasındaki geçici ateşkesin parçası olduğunu belirterek, buna karşılık verileceğini duyurmuştu.
İşte son dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "İran ile görüşme halindeyiz. İran nükleer programının yönlerini müzakere etmeyi kabul etti. İran Hürmüz Boğazı'nı açtığı için yaptırım olmayacak"
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefon görüşmesinde bölgesel durumu ele aldı.
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının aksine Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığını bildirdi.
ABD Başkanı Trump'ın, İran ile görüşmelerin devam ettiğine dair açıklamasına rağmen görüşmelerin birkaç gündür durdurulduğunu aktaran söz konusu kaynak, İran'ın ABD'ye son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ile ilgili olduğunu belirtti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-ABD arasındaki geçici ateşkesin parçası olduğunu belirterek, buna karşılık verileceğini duyurmuştu.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarıyla bölgede artan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunarak, "Alman hükümeti ülkenin güneyinde son zamanlarda şiddetin tırmanmasını büyük bir endişe ile izliyor. İsrail, Nisan ayında varılan ateşkesi sürdürmeli, Lübnan’ın güneyindeki sivil halkı korumalı" dedi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi çevresine dün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, 127 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile İran nükleer programına ilişkin müzakereleri ele aldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yayımladı. Açıklamada, tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu ‘Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi’nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği aktarıldı. Sistemin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği kaydedildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.