SON DAKİKA I Özgür Özel’den mutlak butlan kararına itiraz: Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidiyor! Gözler YSK’nın açıklamasında...

SON DAKİKA... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.
CHP'de kriz büyürken Özgür Özel ve yönetimi YSK'ya yaptığı başvuru ile butlan kararına itiraz etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez'de genel merkez iddialarına cevap olarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu da butlan kararına itiraz eden CHP'li 3 avukatın görevine son verdi. İşte mutlak butlan kararı sonrası dakika dakika CHP'de yaşanan gelişmeler...
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve ulaşamadığını açıkladı.
Özel, yaptığı açıklamada, "Kemal Bey'i aradım ama ulaşamadım, Dönerse görüşürüz. Kurban Bayramı boyuncaGenel Merkezde olacağım."
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceğine ilişkin sorular üzerine Sönmez, şu yanıtı verdi:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı neredeyse Genel Merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Yani bundan şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi ile diğer bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görevi başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. Mahkeme kararı olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. 37'nci Kurultay'la belirlenen Parti Meclisi ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibarıyla resmi olarak başlamışlardır."
SABAH’ın ulaştığı 22 Mayıs 2026 tarihli Ankara 3. Genel İcra Dairesi tutanağında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği ihtiyati tedbir kararının uygulanması amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu’na resmi tebligat yapıldığı kaydedildi.
Kararda, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayının “mutlak butlanla sakatlandığı” değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması istendi.
Mahkeme kararında ayrıca, kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmeleri ve göreve iadeleri yönünde hüküm kurulduğu belirtildi. İcra dairesi tarafından düzenlenen tutanakta, kararın Kılıçdaroğlu’na tebliğ edildiği, Kılıçdaroğlu’nun da belgeyi imza karşılığı teslim aldığı ve “tebellüğ ettim” dediği görüldü.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin ihtiyati tedbir kararı, Ankara 3. Genel İcra Dairesi aracılığıyla resmen tebliğ edildi.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada 'mutlak butlan' kararı çıkmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği ihtiyati tedbir kararına yapılan itiraz reddedildi.
Mahkeme kararı ile göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, evinden ayrıldı.Genel Merkez'e gidip gitmeyeceği merak edilen ancak ofisine geçen Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmadı.
CHP'nin YSK'ya yaptığı başvuru sonrası Kemal Kılıçdaroğlu partinin 3 avukatını azletti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayları için "mutlak butlan" ve Özgür Özel yönetimine yönelik "tedbiren görevden uzaklaştırma" kararı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve iade edildi. Özel, YSK'ya itirazda bulundu. YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itiraz başvurusunu bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantıda görüşecek.
Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verdi. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edildi.
Mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verirken, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da hükümsüz olduğuna hükmetti. Kararda, "4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine" karar verilerek, kurultay öncesinde görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmeleri gerektiği belirtildi.
Kararda, delege iradesinin çeşitli menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği, seçim süreçlerinde demokratik ilkelerin ihlal edildiği ve kamu düzenine aykırılık oluştuğu vurgulandı. Mahkemenin gerekçeli kararında; ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık anlatımları, MASAK raporları, kurum yazışmaları ve fezlekelerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Buna göre bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme sözü verildiği, adaylık ve siyasi görev vaatlerinde bulunulduğu, alışveriş kartı gibi çeşitli menfaatlerin sağlandığı kanaatine ulaşıldı.
DELEGE İRADESİNİN FESADA UĞRATILDIĞI DEĞERLENDİRMESİ
Kararda ayrıca bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek göndermelerinin istendiği ifade edildi. Mahkeme, bu durumun gizli oy ilkesini ve serbest seçim iradesini zedelediğini belirtti. Parti içi seçimlerin demokratik esaslara uygun yürütülmesinin anayasal zorunluluk olduğuna dikkat çekilen kararda, ortaya çıkan usulsüzlüklerin yalnızca iptal sebebi değil, kamu düzenini ilgilendiren "kesin hükümsüzlük" hali oluşturduğu kaydedildi.
Kararda, delege iradesinin menfaat ilişkileriyle sakatlandığı, oy süreçlerinde gizliliğin ihlal edildiği ve bunun kamu düzenine aykırılık oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle kurultay ve kongrenin yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, bu tarihten sonra yapılan tüm kurultayların ve alınan kararların da geçersiz olduğuna karar verdi. Kurultay öncesi döneme dönülerek Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerini sürdürmesi gerektiği belirtildi. İstanbul İl Kongresi açısından da önceki yönetimin göreve devam etmesi gerektiği ifade edildi.
Ayrıca bazı dosyalarda ihtiyati tedbir kararıyla yeni yönetimlerin görevden uzaklaştırıldığı ve eski yönetimlerin tedbiren göreve iade edildiği kaydedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında tarihi nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme, kurultay ve kongrenin "mutlak butlan" ile sakatlandığını belirterek her iki organizasyonun da yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.
MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKTIAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ilişkin açılan davada kararını açıkladı.
Mahkeme, söz konusu kongre ve kurultayların parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekild00090e gerçekleştirildiğine hükmederek, yapılan seçimleri "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) sebebiyle sakat kabul etti.