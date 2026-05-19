SON DAKİKA I Trump'tan müzakere açıklaması: "Henüz emin değilim"

18:54 NATO'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich, NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ile Brüksel'de yapılan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Orta Doğu'daki durumun 'gerginliğini koruduğunu' belirten Grynkewich, "Hürmüz Boğazı'nda İran saldırılar düzenledi, ticari gemilere saldırdı, enerji akışını kesintiye uğrattı ve seyrüsefer özgürlüğünü engelledi. Her ülke nasıl tepki vereceğini değerlendiriyor. Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dahil pek çok ülke bölgeye gemiler gönderiyor" ifadelerini kullandı. Grynkewich, NATO'nun hangi durumda Hürmüz Boğazı'nda operasyon düzenlemesi kararının siyasi düzeyde alınacak bir karar olduğuna değinerek, boğazın kapalı olması nedeniyle müttefiklerin ekonomilerinin ve uzun vadede savunma sanayi kapasitesinin olumsuz etkilendiğini kaydetti.



18:50 İRAN'DAN TRUMP'A YANIT: "ONUN ANLADIĞI TEK DİL GÜÇ" İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yeni saldırıdan kaçınmasının, öne sürdüğü gibi Körfez ülkelerinin "ricası" değil, ülkesinin kararlılığı olduğunu ifade ederek, "Onun anladığı tek dil güç" değerlendirmesinde bulundu.



18:41 IRAK'TAN BAE'YE İHA SALDIRISI Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.



18:27 RUSYA LİDERİ PUTİN ÇİN'DE Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e kritik bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti. O ziyaret dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, aradan yalnızca dört gün geçmesinin ardından bu kez Rusya lideri Vladimir Putin'in Pekin'e gitmesi dikkatleri yeniden Çin'in üzerine çekti.



18:23 ABD'NİN HÜRMÜZ ABLUKASI SÜRÜYOR ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ile ateşkes ilan edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın çevresinde başlattığı abluka çerçevesinde bugüne kadar 88 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin de "etkisiz hale getirildiğini" bildirdi. CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran ile ilan edilen ateşkesin ardından abluka kararı aldığı 13 Nisan'dan bugüne kadar, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve diğer ticari malları taşıyan gemilere yönelik engellemelerle ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "CENTCOM güçleri, tam uyumluluğu sağlamak amacıyla (Hürmüz Boğazı'na doğru giden) 88 ticari geminin rotasını değiştirdi ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı. Ayrıca açıklamada, dün ABD'ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nden geçtiği sırada, geminin güvertesinde nöbet tutan bir ABD askerinin fotoğrafı paylaşıldı. CENTCOM 16 Mayıs'ta, bölgede rotası değiştirilen gemi sayısının 78 olduğunu açıklamıştı.



17:42 TRUMP'TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI ABD Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşasını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. Trump, dün İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını anlatarak "Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı?" sorusuna, "Sadece 1 saat kalmıştı. Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. Şu anda (saldırılar) gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı." yanıtını verdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını ve bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını belirten Trump, "Dün bölgeden telefonlar aldım, 'Efendim anlaşmaya çok yakınız birkaç gün (saldırıları) bekletebilir miyiz?' dediler, ben de tamam dedim." ifadelerini kullandı. İran'a iki-üç günlük bir süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurguladı. Trump, eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırılara dönebileceklerini söyleyerek "Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz." diye konuştu.



17:35 TRUMP: "KÜBA BİZİ ÇAĞIRIYOR" ABD Başkanı Donald Trump, "Küba bizi çağırıyor, yardıma ihtiyaçları var. Küba başarısız olmuş bir ülke. İhtiyaç duydukları yardımı sağlayacağız" dedi.



17:11 KUVEYT'TEN SAVUNMA HAMLESİ Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halid Derec eş-Şerian, Pakistan Ordusu Operasyonlar Direktörü Tuğgeneral Navid Kalb Abbas ile savunma alanında işbirliğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Şerian'ın Abbas ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi. Görüşmede, Kuveyt ile Pakistan arasında savunma alanında işbirliği ile ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.



17:00 İSRAİL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRDI İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.



16:05 MISIR ABD İLE GÖRÜŞTÜ Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Mısır'ın ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesini amaçlayan diplomatik çözüm ve müzakere çabalarını desteklediğini vurgulayan Abdulati, askeri tırmanmadan kaçınılmasının önemine işaret etti. Uluslararası hukuk çerçevesinde deniz seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurgulayan Abdulati, bölgesel çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkati çekti.



15:55 LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 22 artarak, 3 bin 42'ye yükseldi



15:51 NATO ESTONYA'DA İHA DÜŞÜRDÜ NATO, Litvanya'da bulunan Romanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının Estonya hava sahasında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü teyit etti.



15:17 İSRAİL LÜBNAN'DA FOSFOR BOMBASI KULLANDI İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde çiftçileri fosfor bombalarıyla hedef aldığı belirtildi.



15:10 HÜZBULLAH İSRAİL'İ VURDU Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.



15:05 KATAR: HÜRMÜZ AÇILMALI Katar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, İran dahil hiçbir ülkenin, deniz trafiğini engelleme hakkı bulunmadığını bildirdi.



14:47 İRAN'DAN 'DÜŞMAN' OPERASYONU İran'ın Zencan eyaletinde “düşmanla işbirliği" yapan gruplarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 52 kişinin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.



14:40 İRAN HAVA SAVUNMA TESTİ YAPTI İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk ilçesinde, hava savunma sistemlerinin denemesi sırasında bir cismin yerleşim yerine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.



14:30 "ABD GÜÇLERİ BÖLGEDEN ÇEKİLMELİ" İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’ye yapılan son ateşkes önerisinin, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini, ABD güçlerinin İran çevresindeki bölgelerden çekilmesini ve savaşın yol açtığı yıkımın karşılanması amacıyla tazminat ödenmesini içerdiğini bildirdi.





14:25 KEŞM ADASI'NDA PATLAMA SESLERİ İran'da, Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.



14:11 IRAK'TAN SALDIRI AÇIKLAMASI Irak hükümeti, Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınayarak, Irak toprakları, hava sahası ve kara sularının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.





