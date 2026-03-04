SON DAKİKA| İran savaş gemisine denizaltı saldırısı: Sri Lanka açıklarında sıcak temas! 100’den fazla kayıp, 78 yaralı

HAMANEY'E VEDA TÖRENİ ERTELENDİ

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde bugün başlaması planlanan 3 günlük veda töreni ertelendi. İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi yaptığı açıklamada, veda töreninin yerel saatle 22.00'de düzenlenmesinin planlandığını, ancak ülkenin dört bir yanından gelen yoğun katılım talepleri ve gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Törenin daha uygun bir tarihte yapılacağını ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağını ifade eden Mahmudi, halkın meydan ve caddelerde düzenlenen anma programlarına katılmaya devam edebileceğini vurguladı.