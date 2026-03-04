SON DAKİKA| İran savaş gemisine denizaltı saldırısı: Sri Lanka açıklarında sıcak temas! 100’den fazla kayıp, 78 yaralı

Son Dakika: İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.
Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu belirtiyor.
İsrail basını: İsrail ordusu, İran’a saldırıları en az 2 hafta daha sürdürmeyi planlıyor
İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 80 kişi artarak 867’ye yükseldiğini bildirdi.
İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde bugün başlaması planlanan 3 günlük veda töreni ertelendi. İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi yaptığı açıklamada, veda töreninin yerel saatle 22.00'de düzenlenmesinin planlandığını, ancak ülkenin dört bir yanından gelen yoğun katılım talepleri ve gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Törenin daha uygun bir tarihte yapılacağını ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağını ifade eden Mahmudi, halkın meydan ve caddelerde düzenlenen anma programlarına katılmaya devam edebileceğini vurguladı.
Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.
Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.
Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.
Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemideki 78 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi. Öte yandan gemideki en az 101 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Geminin, ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğramış olma ihtimali tartışılıyor. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.
İsrail ordusu, Tahran'da İran yönetimini ait altyapı hedeflerine geniş saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail ordusunun açıklamasının ardından, Tahran'da yeni patlamalar yaşandı.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Tahran'ın doğusunda en az 2 büyük patlama duyulurken, söz konusu bölgelerden dumanlar yükseldi.
Saldırılarda hedef alınan yer ve hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İran rejiminin atayacağı yeni liderin "İsrail'i yok etme planını sürdürmesi, ABD'yi ve özgür dünyayı tehdit etmesi ve İran halkına baskı yapması" durumunda, aynı şekilde hedefleri arasında olacağı tehdidinde bulundu.
Bu kişinin "isminin ya da nerede olduğunun" öneminin olmayacağını savunan Katz, "İran rejimi tarafından atanan her lider, İsrail'in aynı derecede hedefi olacaktır. Başbakan (Binyamin Netanyahu) ve ben İsrail ordusuna hazırlık yapmaları ve tüm araçları kullanarak bunu uygulamaları için talimat verdim." ifadesini kullandı.
Katz, ABD'li ortaklarıyla "rejimin kapasitesini azaltmak, İran halkının rejimi devirmesi ve değiştirmesi için uygun koşulları sağlamak için adımlarının süreceğini" de dile getirdi.
İran basını, İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi'nin ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin açıklamasını aktardı.
Mahmudi, cenaze töreninin 3 gün süreceğini belirterek, "Ülke lideri Hamaney'le vedalaşmak için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenlenecek" ifadelerini kullandı.