Son Dakika | İran’daki enerji altyapıları hedef alındı! Tahran’dan İsrail’e füze misillemesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına tepki gösterdi. Von der Leyen, Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinin ardından Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Bu çatışmadan derin endişe duyuyorum." diyen von der Leyen, "İran, mayın döşeme, insansız hava araçları ve füze saldırıları ile ticari gemi geçişlerini engellemeye yönelik diğer girişimlere derhal son vermelidir." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, "İran'ın silahsız ticari gemilere yönelik son saldırıları, petrol ve gaz tesisleri dahil sivil altyapıya yönelik saldırıları ve İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması kabul edilemez ve kınanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. AB Komisyonu Başkanı, seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel bir ilkesi olduğunu sözlerine ekledi.
Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde bulunan İran yanlısı Haşdi Şabi’ye ait karargaha düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Destansı Öfke Operasyonu’nun başından bu yana İran’da 9 bini aşkın hedefin vurulduğunu ve İran donanmasına ait 140’tan fazla unsura kısmen ya da tamamen zarar verildiğini açıkladı.
İran'ın saldırı başlattığını duyurmasının ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzeyinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef aldığı misilleme sırasında Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda kentte sirenler çaldı, İran'ın fırlattığı çok başlıklı bir füze görüntülere yansıdı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, çeşitli noktalara füze parçalarının düştüğünü, bir füze parçasının Hayfa yakınlarındaki Hadera'da binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze parçalarının isabet ettiği farklı noktalarda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerin füze parçalarının düştüğü noktalara sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre şarapnel parçası isabet eden 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
Kuveyt, hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi. Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahale ettiğini, duyulan patlamaların İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi. Vatandaşlardan, yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 19'ncu Tümen'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna tanksavar füzesi ateşleme ve İsrail'in kuzeyini hedef alma hazırlığı yapan Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'nun birkaç mensubunun tespit edildiği ve teslim oldukları iddia edildi.
İsrail ordusu tarafından alıkonulan bu kişilerin sorgulanmak üzere İsrail'e nakledildiği belirtilen açıklamada, bölgede çok sayıda silah ve teçhizatın da bulunduğu ileri sürüldü.
Açıklamada, ilk tespitlere göre, söz konusu şahısların İran'a yönelik saldırıların başlangıcında Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinden güneye geçtikleri iddiasına yer verilerek Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.
ABD-İsrail'in saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi
İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyini vurdu. Yerel kaynaklar, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik üç hava saldırısı düzenlendiğini belirtti. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.
İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah’ın askeri altyapısını hedef aldığını iddia etti.