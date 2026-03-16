Son dakika | İran’dan Donald Trump’a rest: Cesaretleri varsa getirsinler! İsrail’den Lübnan tehdidi

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
İsrail'in 2 Mart itibarıyla Lübnan'a başlattığı genişletilmiş saldırılarının, 21-22 Mayıs'taki Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"na kadar sürdürebileceği iddia edildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığından üst düzey bir askeri yetkili, Lübnan sınırının doğu kesiminde görev yapan yedek askerlere kapalı kapılar ardında brifing verdi.
Toplantıda askerlere "bu sefer zamanın farklı şekilde aktığını" söyleyen yetkili, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının 21 Mayıs'ta başlayan "Şavuot Bayramı"na kadar sürebileceğini belirterek, "Gerektiği kadar burada kalacağız. Belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değil." ifadelerini kullandı.
Yedek askerlerin göreve çağrıldığı İsrail ordusunun giderek artan yorgunluk yaşadığı belirtilen haberde, buna rağmen ordunun daha agresif davranacağı ileri sürülerek bir tampon bölge oluşturmaya çalışacağı ve sınır bölgelerine yapılan bombardımanların Lübnan'ın daha içine doğru süreceği kaydedildi.
Haberde, kuzeye çekilen Golani Tugayı'na Nahal ve paraşütçü birliklerinin de katılmasının beklendiği, şu ana kadar Lübnan topraklarında 7 ila 9 kilometre alanda karada faaliyet gösteren İsrail ordusunun işgali genişleteceğine işaret edildi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.
İHA saldırısı nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.
İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yapay zeka teknolojisini bir dezenformasyon aracı olarak kullandığını öne sürerek; "İran harap ediliyor. ‘Kazandıkları’ tek savaşlar, yapay zekâ aracılığıyla tasarladıkları ve yozlaşmış medya kuruluşları tarafından servis edilen savaşlardır" dedi. ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’de saldırı sonucu yangın çıktığı yönündeki haberleri örnek gösteren Trump, bunun gibi asılsız bilgileri yayınlayan medya kuruluşlarının "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanması gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran’ın uzun zamandır medya manipülasyonu ve halkla ilişkiler konusunda usta olarak bilindiğini öne süren Trump, "Askeri olarak etkisiz ve zayıf olmalarına rağmen, yalan haber medyasına yanlış bilgi sağlama konusunda gerçekten çok iyiler" ifadelerini kullandı. İran’ın şimdi de yapay zeka teknolojisini bir dezenformasyon aracı olarak kullandığını iddia eden Trump, "Denizde çeşitli gemilere ateş eden sahte ‘Kamikaze botları’ gösterdiler. Bunlar muhteşem, güçlü ve tehlikeli görünüyor, ancak gerçek değiller. Bunların hepsi, çoktan yenilmiş ordularının ne kadar güçlü olduğunu göstermek için uydurulmuş yalan bilgiler" dedi.
TRUMP ABD BASININI HEDEF ALDI
Bazı ABD’li basın kuruluşlarını İran’ın dezenformasyon kampanyasına alet olmakla itham eden Trump, "Wall Street Journal ve bazı diğer yayın kuruluşlarının doğru olmayan haberine göre vurulduğu ve ağır hasar gördüğü iddia edilen 5 ABD yakıt ikmal uçağının biri hariç, hepsi hizmette. O bir uçak da yakında tekrar gökyüzünde olacak" ifadelerini kullandı.
Dolaşımda olan yanan bina ve gemi görüntülerinin de yapay zeka tarafından üretilen yalan haberler olduğunu söyleyen Trump, "Örneğin İran, yalan haber medyasıyla yakın işbirliği içinde, dünyanın en büyük ve prestijli gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin okyanusta kontrolsüz bir şekilde yandığını gösteriyor. Geminin yanması bir yana, vurulmadı bile. İran bunu yapmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu haber asılsız olduğu bilindiği halde yayınlandı. Bu haberi yayınlayan medya kuruluşlarının yalan bilgi yaymaktan dolayı ‘vatana ihanet’ suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
"LİSANSLARI İNCELENİYOR"
İran’ın göründüğü kadar güçlü olmadığını öne süren Trump, "Gerçek şu ki, İran harap ediliyor. ‘Kazandıkları’ tek savaşlar, yapay zekâ aracılığıyla tasarladıkları ve yozlaşmış medya kuruluşları tarafından servis edilen savaşlardır. Radikal solcu basın bunu çok iyi biliyor, ancak yanlış haberler ve yalanlar ile yoluna devam ediyor" dedi. Bu nedenle söz konusu basın kuruluşlarının güvenilirliğinin çok düşük olduğunu kaydeden Trump, "Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr'ın bu yozlaşmış ve vatanseverlikten uzak haber kuruluşlarının bazılarının lisanslarını incelediğini görmekten dolayı heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Trump, bu kuruluşların milyarlarca dolarlık ücretsiz yayın hakkını yalanları sürdürmek için kullandığını öne sürerek, "Bunlara korkunç reytingler için devasa maaşlar alan gece programlarındaki aptallar da dahil" yorumunu yaptı.
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 19 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 19 İHA önlenerek imha edildi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, imha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın deniz gücünün yok edildiği yönündeki sözlerine tepki göstererek Hürmüz Boğazı’nın İran’ın kontrolünde olduğunu söyledi. Naini, "Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin" dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş kapsamında Hürmüz Boğazı’ndaki durum, İran deniz gücüne yönelik iddialar ve askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. DMO Deniz Kuvvetleri’nin düşmanın denizdeki saldırılarına karşılık vermekle görevli olduğunu belirten Naini, hava kuvvetleriyle birlikte düzenlenen füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla düşmana ait askeri üsler ve savaş gemilerinin hedef alındığını söyledi.
"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN İRAN’IN KONTROLÜNDE"
ABD’nin İran deniz gücünü yok ettiği yönündeki iddialara tepki gösteren Naini, "Hürmüz Boğazı tamamen İran’ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Bölgeye hakim olduklarını ve İran deniz gücünü yok ettiklerini iddia eden düşman, eğer cesareti varsa savaş gemilerini bu bölgeye yaklaştırsın. Daha önce savaş halinde Hürmüz Boğazı’nı kontrol edeceklerini ve enerji güvenliğini sağlayacaklarını söylüyorlardı, ancak şimdi sahneden çekilmiş durumdalar" dedi.
"DÜŞMAN SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI"
Naini, "Umman Denizi’nin açıklarında yaklaşık 300-400 mil mesafede bulunan ABD’ye ait savaş gemilerine Devrim Muhafızları’nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ve ardından İran ordusunun saldırılarının ardından bu gemiler bölgeden uzaklaştı. Büyük ihtimalle ciddi hasar gördüler ve bakım için geri çekildiler. Böylelikle operasyonel görevleri de ellerinden alınmış oldu. Ayrıca düşmanın diğer askeri unsurları da aynı akıbete uğradı ve deniz üsleri şu anda düzensiz bir durumda bulunuyor. Radar, hava savunma sistemleri, mühimmat depoları, çeşitli altyapılar, çok sayıda savaş uçağı ve elektronik harp sistemleri dahil tüm unsurlar hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.
"CESARETİ VARSA GEMİLERİNİ BASRA KÖRFEZİ’NE GETİRSİN"
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın deniz gücünü yok ettikleri yönündeki sözlerine atıfta bulunan Naini,"Trump İran’ın deniz gücünü yok ettiğini söylemiyor mu? O halde cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin" şeklinde konuştu.
"700 FÜZE VE 3 BİN 600 İHA FIRLATILDI"
İran’ın hava savunma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını belirten Naini, "Şu ana kadar ABD ve Siyonist hedeflere yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı fırlatıldı. Ayrıca halihazırda kullanılan füzeler yaklaşık on yıl öncesine ait ve 12 günlük savaştan şu ana kadar ürettiğimiz birçok füze ise henüz kullanılmadı" dedi.
"BU ÇARŞAMBA DÜŞMAN İÇİN YAKICI OLACAK"
Savaşın sona ermesinin düşmanın İran’ın askeri ve toplumsal caydırıcılığını kabul etmesine bağlı olduğunu belirten Naini, "Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak. Biz saldırgana ceza vermeyi hedefliyoruz ve düşmana yönelik ağır ve yıkıcı saldırılarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.
Wadephul, ARD televizyonunda yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, Almanya'nın söz konusu çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurgulayarak, "Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır." dedi.
Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Wadephul, bu yaklaşımın Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğine işaret etti. Dışişleri Bakanı, olası bir diplomatik müzakere sürecine dahil olmayı arzuladıklarını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kalıcı biçimde sağlanması ancak diplomatik bir çözümle ve İran ile yapılacak görüşmelerle mümkün olabileceğini aktardı.
Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Aspides askeri misyonunun beklenen etkiyi göstermediğini belirtti. Bu misyonun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesinin daha fazla güvenlik sağlayıp sağlamayacağı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Wadephul, Avrupa için çok önemli olan ticari taşımacılığın büyük bir kısmının Kızıldeniz'den geçmesi gerekirken, Aspides'in etkisizliği nedeniyle bunu yapamadığını ifade etti.
Johann Wadephul, bir soru üzerine petrol fiyatlarının ancak bölgedeki çatışmanın çözülmesi halinde yeniden normale döneceğini sözlerine ekledi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesi duyuldu. Dahiye'den de dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail, dün öğleden sonra Dahiye bölgesindeki 7 mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldığını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.
Naini, "Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı." dedi.
İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.
Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.