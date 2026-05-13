SON DAKİKA | İran’dan Hürmüz Boğazı’ndaki operasyonel menzilini genişletme kararı! 500 kilometreye kadar...

Son dakika haberleri: ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş iki aydan fazla süredir devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki sorun hala çözülemedi.
Trump, yaptığı son açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi"ni yeniden başlatmayı düşündüğünü belirtirken, İran Devrim Muhafızları'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonel savunma menzilini 500 kilometreye kadar genişlettiğini duyurdu. Bu adımın, bölgedeki gemi trafiği üzerindeki denetimi ve yönetimi güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.
İşte dakika dakika bölgede yaşanan son gelişmeler...
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonel savunma menzilini 500 kilometreye kadar genişlettiğini duyurdu. Bu adımın, bölgedeki gemi trafiği üzerindeki denetimi ve yönetimi güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Konseyi Sekreteri Adilet Orozbekov, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ile bir araya geldi.
Görüşmede, Kırgızistan'ın bu yıl dönem başkanlığını yaptığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamında karşılıklı ilgi alanlarına giren konular ile güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Bişkek'te yapılan görüşmede, karşılıklı ortak çıkar sağlayan bir dizi alanda ikili iş birliğinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektifler değerlendirildi.
Kırgızistan'ın ŞİÖ'deki dönem başkanlığı rolüne dikkati çekilen görüşmede, örgüt mekanizmaları çerçevesinde çok taraflı ortaklığın daha da güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda kaydedilen ölü ve yaralı sayısını paylaştı.
Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 2 bin 896'ya, yaralı sayısı 8 bin 824'e ulaştı.
İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansının (YJC) haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Mircave ilçesinde faaliyet gösteren sınır muhafızları, terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen bir şebekeyi tespit ederek etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
Mircave Sınır Muhafızları, yapılan operasyonda, patlamaya hazır üç bombanın ele geçirildiğini belirtti.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD/İsrail-İran savaşında barış sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla vakit kaybedilmeden göreve başlanabilmesi için İtalyan donanmasına ait 2 mayın avlama gemisini bölgeye yakın konuşlandırmaya hazırlandıklarını söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin olası tüm saldırılara hazır olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır." dedi.
İran Meclis Başkanı'nın resmi Telegram hesabından, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda yer alan görselde, sembolik olarak Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan İran Hava Savunma Sistemleri ve füzelere yer verilirken, görsel üzerine "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır." ifadeleri yazıldı.