SON DAKİKA! İran’dan İsrail’e füze misillemesi: Irak’ta ABD yakıt ikmal uçağı düşürüldü

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi karargahına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargahta hasar oluştu.
İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesindeki Ain Ebel kasabasına gerçekleştirilen bir İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Sur bölgesindeki Barish kasabasını hedef alan bir diğer İsrail saldırısında da 3 kişinin öldüğü aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 32'si hafif 33 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.
İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.
İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.
İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.
İran devlet televizyonu, Gerçek Vaat-4 operasyonunun 44. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamaya göre, İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD'nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırı başlatıldı.
Saldırılarda, ağır başlıklı Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti.
Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefonda bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Pezeşkiyan, "İran, savaşı başlatmamıştır ve sürdürmek istememektedir. Ancak meşru savunma hakkı çerçevesinde, saldırının kaynağı olan bölgedeki ABD üsleri hedef alınmıştır." dedi.
İran'ın bölgede güvensizlik oluşturmak istemediğini dile getiren Pezeşkiyan, BRICS'in bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.
Hindistan Başbakanı Modi ise çatışmanın tırmanmasının hiçbir tarafın yararına olmadığını ifade etti.
Ayrıca Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan'a "Gerilimin tırmanması, sivillerin hayatını kaybetmesi ve sivil altyapıya verilen zarar nedeniyle derin endişe duyduğunu aktardığını." belirtti.
Mal ve enerji sevkiyatının kesintisiz devam etmesinin Hindistan'ın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Modi, diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Bu savaşta hızlıca zafere ulaşmalıyız" açıklamalarına dikkati çekerek, “Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) havalimanına saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.
ABD üssünün de bulunduğu havalimanına yönelik saldırının ardından bölgede iki şiddetli patlama meydana geldi.
İHA'ların hedefe isabet edip etmediği ya da hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilip getirilmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Dün de Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından patlama sesleri duyulmuş, havalimanı sahasında yangın çıkmıştı.
Katar ve Suudi Arabistan, İran’dan yapılan yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının önlendiğini duyurdu.
Katar ve Suudi Arabistan’dan İran’ın son misilleme saldırıları ile ilgili açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı, Perşembe günü boyunca İran tarafından gerçekleştirilen 2 balistik füze, 1 seyir füzesi ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu.
SUUDİ ARABİSTAN’A DA YENİ SALDIRILAR YAPILDI
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da biri ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 2 balistik füze ile en az 12 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarının "çok iyi gittiğini" ifade ederek, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor." dedi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen, eşi Melania Trump ile katıldığı Kadın Tarihi Ayı etkinliğinde İran gündemine değindi. İran'da rejimin 47 yıldır bölgesine "terör" yaydığını savunan Trump, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor. Ordumuz çok iyi gidiyor. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi. 47 yıllık süreçte yapılması gerekeni şimdi yapıyoruz." dedi. ABD Başkanı, "Onlar (İran) terör ve nefret dolu bir ulus ve şu anda bunun bedelini ağır ödüyorlar." ifadesini kullandı.