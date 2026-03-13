SON DAKİKA! İran’dan İsrail’e füze misillemesi: Irak’ta ABD yakıt ikmal uçağı düşürüldü

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN’A İHA SALDIRISI

Katar ve Suudi Arabistan, İran’dan yapılan yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının önlendiğini duyurdu.

Katar ve Suudi Arabistan’dan İran’ın son misilleme saldırıları ile ilgili açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı, Perşembe günü boyunca İran tarafından gerçekleştirilen 2 balistik füze, 1 seyir füzesi ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN’A DA YENİ SALDIRILAR YAPILDI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da biri ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 2 balistik füze ile en az 12 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.