SON DAKİKA! ABD/İsrail - İran savaşı: "48 saat süresi kaldı!" Trump'tan yeni açıklama: İran cehennemi yaşayacak...

İRAN’DAN IRAK’IN GÜNEYİNE DOĞAL GAZ TEDARİKİ TAMAMEN DURDU

Irak Elektrik Bakanlığı, İran'dan Irak'ın güney bölgesine yapılan doğal gaz tedarikinin tamamen durduğunu açıkladı.



Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa, yaptığı açıklamada İran'dan Irak'a sağlanan doğal gaz tedarikinde ciddi bir düşüş yaşandığını ve güney vilayetlerine yapılan sevkiyatın tamamen kesildiğini ifade etti. Sözcü Musa, İran'ın şu anda orta bölgeye yalnızca 5 milyon metreküp gaz sağladığını, daha önce bu miktarın günlük 35 milyon metreküp seviyesinde olduğunu belirtti. Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı'nın İran gazındaki eksikliği telafi etmek amacıyla yerli gaz kaynaklarının devreye alınması yönünde talimat verdiğini kaydeden Musa, alternatif çözümler üzerinde çalışıldığını söyledi.



GAZ AKIŞI İKİNCİ KEZ DURDU



Irak'ın elektrik üretimi için İran'dan aldığı gaz, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ikinci kez kesilmiş oldu. Elektrik Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, yaz aylarında artması beklenen elektrik talebine karşı hazırlıklı olduklarını ve enerji kaynaklarını çeşitlendirme çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.