SON DAKİKA | İran’dan ‘özgürlük projesi’ uyarısı! Arakçi: ABD ve BAE dikkatli olmalı

Son dakika haberi: Orta Doğu'daki ABD-İran geriliminde karşılıklı restleşmeler ve saldırılar devam ediyor. Dün Hürmüz Boğazı'na giren ABD gemisini İran iki füze ile vurarak savaştaki net tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşen ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler...
İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Deyyer kentindeki bir limanda, fiberglastan yapılmış iki ticari teknede yangın çıktı.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının haberine göre, Bender Deyyer'deki Vaizi İskelesi'nde meydana gelen yangın henüz söndürülemedi.
Bender Deyyer Belediyesi itfaiye yetkilisi Mecid Umrani, yangının başlangıçta fiberglastan yapılmış iki ticari teknede çıktığını, daha sonra büyüyerek iki ahşap tekneye sıçradığını açıkladı.
Umrani, yangının diğer teknelere yayılmasını önlemek için söndürme çalışmalarının sürdüğünü, çıkış nedeninin ise henüz bilinmediğini ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.
ABD’nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Devlet televizyonunun adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD'nin İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi.
Haberde, ABD’nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusuna değil, sivillere ait olduğu ifade edildi.
Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD’nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil öldü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan’daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek, ABD'ye "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyarıda bulundu.
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulunan Erakçi, "Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir." ifadesine yer verdi.
BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı ancak İran saldırıyı üstlenmemişti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "İran'ın saldırıları" karşısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanında olduklarını belirtti.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
"İran'ın BAE'yi hedef alan sebepsiz saldırılarını" şiddetle kınadıklarını dile getiren Bin Selman, güvenliğini ve istikrarını müdafaada BAE'nin yanında olacaklarını vurguladı.
Görüşmede ayrıca bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırmanın yolları ele alındı.
Öte yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında siyasi bir çözüme varmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına destek çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede tansiyonun yükselmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, gerginliğin azaltılması, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına destek verilmesi ve bölgenin daha fazla gerginlik ve istikrarsızlığa sürüklenmesini önleyecek siyasi bir çözüme varılması gerektiğinin altı çizildi.
Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin 28 Şubat öncesindeki haline dönmesinin önemine işaret edilerek, gemilerin kısıtlama olmaksızın güvenli şekilde geçişinin garanti altına alınması istendi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları gerilimi "mini savaş" şeklinde tanımlarken, "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve küçük işletmelerin kalkındırılmasına yönelik etkinlikte yaptığı konuşmada İran gündemini değerlendirdi.
Trump, İran'a yönelik saldırıları konusunda "doğru bir iş yaptıklarını" savunarak, bu adımı daha önceki başkanların atmaları gerektiğini, ancak bugün kendisinin bu görevi üstlendiğini ifade etti.
İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini vurgulayan Trump, "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." diye konuştu.
"Şu anda içinde bulunduğumuz durumu mini savaş olarak adlandırıyorum." diye konuşan Trump, bu savaşın uzun sürmeyeceği mesajını verdi.
İran ile "yaklaşık 6 haftadır savaş halinde olduklarını" dile getiren ABD Başkanı, ABD'nin Vietnam, Irak, Afganistan ve diğer bazı ülkelerde çok uzun yıllar savaştığını ve onlara kıyasla İran'da çok hızlı hareket ettiklerini savundu.
ABD'de enerji fiyatlarının "savaş biter bitmez" hızla düşeceğini ifade eden Trump, "Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silahlara sahip delilerden kurtulmak için buna (borsanın etkilenmesi) değerdi. Bu yüzden bunu yapmak zorundaydım, çünkü 47 yıldır yapılmamıştı. Başka seçeneğimiz yok ve bunu yapmaktan çok gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile "İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını" görüştü.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAE'ye yönelik İHA ve füze saldırılarının ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeleri ve bölge istikrarının olanakları konuşuldu.
"İran'ın herhangi bir gerekçesi olmadığı halde BAE'yi hedef alan saldırılarını şiddetle kınayan" Bin Selman, ülkesinin BAE'yle dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haberde de Kral Al Halife'nin, Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra BAE'yi hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmeye ilişkin, şu bilgiler verildi:
"Kral Al Halife, kardeş ülke BAE'deki sivil yerleri ve tesisleri hedef alan İran'ın çirkin saldırılarını şiddetle kınadı. Al Halife, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden söz konusu saldırıları iyi komşuluk ilkeleri ile uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini ifade etti."
BAE güvenliğinin Bahreyn güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Al Halife, BAE'nin güvenlik ve egemenliğini korumak için atacağı adımları desteklediklerini kaydetti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele almıştı.
Şeyh Temim, İran tarafından BAE'deki sivil hedefler ve tesislere yönelik füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıları şiddetle kınamıştı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, "İran'ın Birliğin Körfez'deki stratejik ortaklarına yönelik sebepsiz füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirterek saldırılardan etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'la dayanışma mesajı verdi.
Al Anouni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini" kaydetti.
Al Anouni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini" kaydetti.
Al Anouni, Avrupa ve Körfez güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak saldırıların durdurulması ve bölge ülkelerinin egemenliğiyle toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
AB'nin bölgesel istikrara katkıda bulunmak için ortaklarıyla işbirliğini sürdüreceğini belirten Al Anouni, "Gerginliği azaltmak, düşmanlıkları sona erdirmek, İran’ın nükleer silah elde etmesini önlemek ve istikrarı bozan faaliyetlerine son vermek için kalıcı çözüm bulmak amacıyla yürütülen tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.
BAE ve Umman'a İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.
BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
Umman'da bir binanın hasar alması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.