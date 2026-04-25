Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! İran'dan Pakistan'da ilk görüşme: Washington ve Tahran'dan müzakereler için karşılıklı adımlar
Giriş Tarihi: 25.04.2026 09:52 Son Güncelleme: 25.04.2026 10:09

SON DAKİKA! İran'dan Pakistan'da ilk görüşme: Washington ve Tahran'dan müzakereler için karşılıklı adımlar

Son dakika haberi: ABD/İsrail - İran savaşının sonlanması için müzakere adımları karşılıklı olarak atılıyor. Pakistan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin müzakere görüşmeleri için İslamabad'da olacağını açıklarken, Beyaz Saray da Trump'ın 2 ismi görüşme için görevlendirdiğini yazdı. Öte yandan; Abbas Arakçi, Pakistan, Rusya, Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad’da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir araya geldi.

SON DAKİKA! İran’dan Pakistan’da ilk görüşme: Washington ve Tahran’dan müzakereler için karşılıklı adımlar
Son dakika haberi... ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı. ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.
08:30

İRAN'DAN PAKİSTAN'DA İLK GÖRÜŞME

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya, Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad’da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Erakçi'ye, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ve İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem eşlik etti.

​​​​​​​Görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı.

Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Erakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, ABD ve İsrail’in İran’a dayattığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.

01:30

"İRAN-ABD ARASINDA BİR GÖRÜŞME PLANLANMAMIŞTIR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere ülkenin başkenti İslamabad’a vardığını belirterek, "İran ve ABD arasında bir görüşme planlanmamıştır. Temaslar sırasında İran'ın gözlemleri Pakistan'a iletilecektir" açıklamasında bulundu.

01:00

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN'I VURDU

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan bazı bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

00:30

İRAN BİR GEMİYE EL KOYDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye çok fazla sefer düzenliği belirtilen ve ABD Ordusu ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen “EPAMINODES” isimli bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

00:00

İRAN'DAN HÜRMÜZ ZAFERİ PAYLAŞIMI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetlerine ilişkin, “Hürmüz Boğazı zaferimizin belgesidir” dedi.

