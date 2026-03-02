SON DAKİKA: İsrail ve İran'dan karşılıklı saldırılar! Trump'tan "Büyük dalga yakında geliyor" tehdidi

Son dakika haberi: İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. Donald Trump yaptığı açıklamada, "Henüz büyük dalga gelmedi" derken, İran tarafından "Daha sert saldıracağız" resti geldi.
Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırısı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan, yerel medyada, Erbil'de bir otele SİHA ile saldırı yapıldığı aktarıldı. SİHA'nın isabet edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurdu. 1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı. Anadolu Ajansının görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.
Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da dün SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.
Katar Savunma Bakanlığı, 2 balistik füzenin daha engellendiğini duyurdu. Şimdiye dek 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 Su-24 savaş uçağının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Katar hükümetinden, İran'dan gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı, ülkenin 2 balistik füze saldırısının daha hedefi olduğunu duyurarak, "Tehdit tespit edilir edilmez önceden onaylanmış operasyonel planlara uygun olarak derhal ele alınmış, her iki füze de de Katar topraklarına ulaşmadan engellenmiştir" ifadelerine yer verildi. Yapılan bir diğer açıklamada ise şimdiye dek 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 Su-24 savaş uçağının etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi. Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana 3 seyir füzesi, 101 balistik füze, 39 insansız hava aracı (İHA) ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve söz konusu unsurlardan 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 127 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kapasite ve imkana sahip olduğu vurgulanarak, her türlü dış tehdide karşı kararlılıkla karşılık verileceği kaydedildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla yapılan saldırı sonrasında küçük çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı. Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.
Irak'taki İslami Direniş Örgütü, başkent Bağdat'taki havalimanında bulunan Victoria askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu. Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'nda ABD güçlerine ait Victoria askeri üssüne İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, ABD askerlerinin bulunduğu Victoria askeri üssüne yönelik saldırıda bir filo İHA'nın kullanıldığı aktarıldı.
İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu. Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları gün boyunca devam etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in çeşitli bölgelerine doğru ateşlenen füzeler tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, alarmların devreye girdiği, cep telefonlarına önlem amaçlı talimatların gönderildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi. İsrail'in kuzeyi ve merkez bölgesi ile işgal altındaki Filistin topraklarında alarmların devreye girdiğini, yine işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından güçlü patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Öte yandan, İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenledi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan'dan en az 10 roketin fırlatıldığı ileri sürüldü. Haberde, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak'ta bir önleyici füze parçasının yola düştüğü aktarıldı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail saldırganlığının, suikastların ve yıkımın bu şekilde devam edemeyeceği belirtilerek, sona ermesi gerektiği vurgulandı. İsrail ordusundan Hizbullah tarafından atılan roketlere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığı duyuruldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mora Namdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bakanlığın Orta Doğu'daki ülkelere yönelik güvenlik uyarısını güncelledi. Namdar, Orta Doğu'daki 15 ülkedeki ABD vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları konusunda çağrı yaptı. Paylaşımda yer verilen görselde ilgili ülkelerin Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen olduğu belirtildi.
İsrail ordusundan İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın kamu yayıncısı İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran'daki genel merkezinin hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. İsrail savaş uçaklarının IRIB genel merkezini bombaladığı aktarılan açıklamada, kurumun İran rejiminin propaganda faaliyetlerine hizmet ettiği vurgulandı. IRIB'in yıllar boyunca İsrail Devleti'nin yok edilmesi ve nükleer silah kullanılması çağrısında bulunduğu savunularak, "Bu kurum ayrıca, İran halkının baskı altına alınmasına ve kamuoyuna yalanların yayılmasına öncülük etmiştir. IDF, Tahran genelinde İran terör rejiminin altyapılarını vurmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. IRIB'in Tahran'daki genel merkezi, İsrail'in 2025 yılının Haziran ayında İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda da hedef alınmıştı.
Hizbullah İsrail'e karşı savaş açtıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İsrail'e savaş açtık, artık savaştayız" ifadelerine yer verildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Haret Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı. Adraee, bölge sakinlerinin işaretli binanın en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi. Söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne süren Adraee, İsrail ordusunun buraya şiddetli bir hava saldırısı düzenleyeceğini belirtti. İsrail ordusu, dün, Dahiye bölgesine 4 ayrı hava saldırısı düzenlemişti. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Lübnan'a ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, kara saldırısı başlatabilecekleri yönünde mesaj vermişti.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtilirken öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin yer aldığı bölge için saldırı tehdidinde bulunuldu. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Tahran'da bir bölgenin kırmızı işaretlendiği harita paylaştı. Adraee, Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması uyarısında bulunarak kısa bir süre sonra İsrail ordusunun saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
İran medyasında yer alan haberlere göre, Tahran'ın merkezindeki Veliasr Caddesi üzerindeki bölgeler, eski parlamento binası çevresi ve Tahran'ın doğusundaki bazı yerler ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alındı. Baharistan'da bulunan ana Meclis binasının hedef alınmadığı belirtildi.
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verildi.
İran Devrim Muhafızları'nın yaptığı açıklamaya göre Hürmüz Boğazı kapatıldı. Yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kapattık,geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz" denildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkenin kuzey sınırındaki komutanlarla güvenlik durumunun ele alındığı toplantının ardından açıklamada bulundu. Kararlı biçimde hareket ettiklerini ve İran rejimine yönelik saldırılar düzenlediklerini vurgulayan Zamir, ABD ordusuyla benzersiz bir iş birliği içinde olduklarını bildirdi. Zamir, "Hizbullah ciddi bir darbe almadan ve silahsızlandırılmadan savaşı kesinlikle sonlandırmayacağız" ifadelerini kullandı. Savaşı yalnızca İran zarar gördüğünde değil, Hizbullah da son derece ağır bir darbe aldığında sona erdireceklerini kaydeden Zamir, "Kendimizi tek başımıza nasıl savunacağımızı biliyoruz. İsrail ordusu aynı anda birden fazla cephede faaliyet göstermek üzere planlama yapıp hazırlandı" diye konuştu.
Katar Savunma Bakanlığı, İran'a ait 2 Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Katar, İran'a ait savaş uçaklarını düşürdü. Katar Savunma Bakanlığı, İran'a ait 2 Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, ayrıca hava savunma sistemlerinin 7 balistik füzeyi başarıyla imha ettiğini, 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini aktardı. Bakanlık, tehdidin tespit edilir edilmez operasyon planı doğrultusunda derhal bertaraf edildiğini ve tüm füzelerin hedeflerine ulaşmadan önce imha edildiğini vurguladı. Bakanlık, ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri'nin devletin egemenliğini ve topraklarını korumak ve herhangi bir dış tehdide kararlılıkla karşılık vermek için hazır olduğunu bildirdi.
İran'ın, ABD- İsrail saldırılarına karşı misilleme saldırıları devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kent merkezinin çeşitli noktalarından art arda patlama sesleri gelirken hava savunma sistemi devreye girdi. Telefonlara acil uyarı sistemiyle bildirimler gönderildi. Patlamaların ardından bazı bölgelerde siren seslerinin duyulduğu, güvenlik güçlerinin ise kritik noktalarda önlem aldığı görüldü.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirdi. İran'ın yarı resmi ajansı ISNA'ya göre İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafarel Mariano Grossi'ye ABD-İsrail'in nükleer tesislere saldırılarına dair mektup gönderdi. İslami, "ABD ve İsrail'in suçlu rejimleri, saldırganlıklarını sürdürerek pazar günü öğleden sonra uluslararası hukuku ihlal eden vahşi saldırılarla Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı." ifadelerini kullandı. UAEA'nın nükleer tesislere saldırılar karşısındaki eylemsizliğine en kısa sürede son vermesi gerektiğini belirten İslami, "Uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınayarak yasal görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.
İsrail ordusunun, başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiği, 154 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.
İSRAİL'İN SALDIRILARININ ARDINDAN LÜBNAN'DA GÖÇ BAŞLADI
İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği' kaydedildi. Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği öne sürülen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği aktarıldı.
LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: 51 ÖLÜ, 154 YARALI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin yaşamını yitirdiğini, 154 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki ABD donanma filosunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ABD'ye ait Minhad Üssü ve Kuveyt'teki Amerikan üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 11'inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ile Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ile 5 balistik füze ateşlendiği kaydedildi. Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu belirtildi. BAE'deki Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ile kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı vurgulanırken, Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.
İran'da yüz binlerce kişi, İsrail ve ABD'nin saldırılarını protesto etmek için ülke genelinde meydanlara inerek, intikam çağrısında bulundu. İran'da İsrail ve ABD'nin devam eden ortak saldırılarını protesto etmek için halk, ülke genelinde meydanlara indi. Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişi, saldırılarda hayatını kaybeden İran dini liderini anarak intikam çağrısında bulundu. Gözyaşları ve öfkenin iç içe geçtiği gösterilerde, Hamaney için kurulan anma alanlarında fotoğraflar önüne mumlar yakılarak dua edildi. Tekbir seslerinin yükseldiği meydanda Hamaney'in fotoğraflarını taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" ve "Damarlarımızdaki kan rehberimize feda olsun" sloganları attı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait Athe Nova adlı petrol tankerinin 2 İHA ile vurulduğunu açıkladı. İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmalar devam ederken, Hürmüz Boğazı'nda saldırılar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait Athe Nova adlı petrol tankerinin 2 İHA ile vurulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD müttefiklerinden biri olan Athe Nova tankeri, 2 insansız hava aracının saldırısı sonucu hala yanıyor" dedi. Hürmüz Boğazı'ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda değerlendirme yaparak, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik, ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin de hedef alındığını belirterek "İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." dedi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran’ın, ABD ile İsrail’in başlattığı saldırı nedeniyle nükleer silah geliştirmeyi hızlandıracağını belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, (3. Dünya Savaşı) şüphesiz başlayacaktır.” dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu. İran'dan fırlatılan füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin semalarında görüntülendi.
Bahreyn, İran'dan fırlatılan 70 füze ve 59 dronun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İran misilleme olarak Arap ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bahreyn, İran'dan fırlatılan 70 füze ve 59 dronun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Onları perişan ediyoruz. Bence işler çok iyi gidiyor. Onlara sert darbeler indirmeye henüz başlamadık bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor. İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin evde kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı finansal kuruluşlara hava saldırıları düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, daha önce hedef alacağını açıkladığı noktaları bombaladı.
İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunduğu Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Sur, Nebatiye ve Baalbek kentlerinde de Hizbullah'ın finans kuruluşu Karz-ı Hasen'e ait şubeler hedef alındı.
İsrail ordusu, Karz-ı Hasen'in Lübnan'daki şubelerinin hedef alınacağını önceden duyurmuştu.
Ürdün, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kısmen kapatma kararı aldığını duyurdu.
Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu yetkilisi Dayfullah el-Farcat, ülke hava sahasını tüm gelen, giden ve transit uçuşlara kısmen ve geçici olarak kapatma kararı aldıklarını belirtti.
Söz konusu kararın, mevcut bölgesel gelişmeler ve uluslararası standartlara dayalı bir risk değerlendirmesinin ardından alındığını vurgulayan Farcat, şunları kaydetti:
"Bu önlemi günlük olarak uygulayacağız; hava sahasını kapatma saatleri akşam 18.00'de başlayıp ertesi gün sabah 09.00'da sona erecek. Karar, Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini sağlamak amacıyla bu akşamdan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak."
Farcat, tüm yolculara uçuş programlarını teyit etmek ve herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için ilgili hava yollarıyla doğrudan iletişime geçme çağrısında bulundu.
İsrail Beyrut'u bir kez daha hedef alarak saldırı düzenledi. Saldırının hedefinde Hizbullah'In merkezi Dahiye bulunuyor...
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth düzenlediği basın toplantısında, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her geçen gün kapasitemiz artarken İran'ın kapasitesi azalıyor" açıklamasında bulundu.
Savaş Bakanı, "ABD'lileri öldürünleri bulacağız. Tüm müttefiklerimiz tehdit altında" ifadelerini kullandı.
Hegseth, "İran rejimi değişecek. Umarız İran halkı bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Trump, bu konuda çok netti şimdi zaman, sizin zamanınız dedi. İran güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum, akıllıca ve doğru karar verin" dedi.
Savaş Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın oyun oynamadığını belirterek, "Tahran müzakereye yanaşmadı, oyaladı" ifadelerini kullandı.
Hegseth ayrıca, hiçbir angajman kuralını dikkate almadıklarını bildirerek, "Zaman ve can kaybetmek istemedik" dedi.
Hegseth ek olarak şunları söyledi: "Amerika Birleşik Devletleri, tarihin en karmaşık operasyonunu gerçekleştirmiştir."
Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Saldırı tek seferlik değildi, aylar sürebilir. Daha fazla kayıp verme beklentimiz var." açıklamasında bulundu.
Caine, ABD kuvvetlerinin sevkiyatının devam ettiğini aktardı.
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine'den İran savaşı açıklaması | Video
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılar sırasında ağır yaralandığı belirtilen 5 askerden birinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Saldırılarda ölen askerlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirilen açıklamada, "büyük çaplı operasyonların ve ABD'nin karşılık verme çalışmalarının sürdüğü" ifade edildi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazır olduklarını bildirdi.
Laricani, "Son 300 yılda olduğu gibi, bu savaşı İran başlatmadı. Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz, savunma dışında hiçbir saldırıya katılmadı. Ne pahasına olursa olsun kendimizi ve 6 bin yıllık medeniyetimizi şiddetle savunacak ve düşmanlarımızı yanlış hesap yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, Lübnan’da 20’den fazla nokta için konum belirterek saldırı tehdidi yayımladı.
Öte yandan; ABD ordusunda ölen askerlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya, İran yönetimi ve diğer bölgedeki ülkeler ile sürekli temas halinde” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Peskov, “ABD ile İran arasında Umman’ın ara buluculuğunda yapılan müzakerelerde ilerlemenin kaydedildiği yönündeki bilgilere rağmen durumun saldırganlık noktasına gelmesi hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya’nın, İran yönetimi ve diğer bölgedeki ülkeler ile sürekli temas halinde olduğunu vurgulayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gün içinde İran’la ilgili duruma ilişkin telefon görüşmesi yapacağını belirtti.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail ordusu, Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri hedef alıyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesi, Arabsalim ve Hola beldeleri ile ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesinde yer alan Hoş Rafika ve Doris beldelerine saldırdı. Hoş Rafika'daki saldırıda 3 sivil yaralandı.
Sur kentindeki Sela, Debal, Mareke, Siddikin ve Deyr Amis beldeleri de İsrail saldırılarının hedefi oldu.
Öte yandan İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Sur kentine bağlı Semaiye, Hiniyye, Mansuri, Mecdel Zon, Mahrune, Tayr Felsay, Kana, Şiaytiye ve Bazuriyye beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Kalviye, Kana, Hasada, Hırayc Tayr Debe beldelerine saldırılar gerçekleştirmişti.
ABD ordusu: 3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşürüldü. 6 kişilik mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde paraşütle atladı
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin hedef alındığını belirtti.
Netanyahu'nun akıbetinin belirsiz olduğu bildirildi. Ayrıca İran, İsrail Hava Kuvvetleri komutanının bulunduğu bir yerin de vurulduğunu belirtti.
Saldırıda Hayber füzesinin kullanıldığı aktarıldı.
İran, ABD ve İsrail'in ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ı hedef aldığını bildirdi.
İran Kızılayı: İsrail-ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 555'e yükseldi
Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini hedef aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonun ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini belirterek, "Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlarla donanmış bir İran rejimi her Amerikalı için korkunç bir tehdit olacaktır. Terörist ordular yetiştiren bir ulusun böyle silahlara sahip olmasına ve dünyayı kendi şeytani iradelerine boyun eğdirmesine izin veremeyiz" dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ve kolluk kuvvetlerine seslenen Trump, "Silahlarınızı bırakıp tam dokunulmazlık elde edin. Aksi takdirde kesin bir ölümle yüzleşeceksiniz" uyarısında bulundu.
ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı, Kuveyt'te düşürüldü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kaldı. Uçağın dost ateşi kaynaklı düşürüldüğü iddia ediliyor...
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesine devletin izin vermeyeceğini belirtti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Avn, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından roket atılmasının ülkeyi bölgedeki tehlikeli askeri çatışmaların içine çekme riski taşıdığını, bunun devletin Lübnan’ı çatışmalardan uzak tutma çabalarını hedef aldığını söyledi.
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video
İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını da kınayan Avn, Lübnan’ın yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesinin ülkeyi yeni risklerle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu.
Herhangi bir olumsuz gelişmenin sorumluluğunun, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik tekrarlanan çağrıları dikkate almayan taraflara ait olacağını vurgulayan Avn, Lübnan devletinin böyle bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini ve Lübnan halkının da bunu kabul etmeyeceğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’i, ülkenin lideri en üst düzey resmi makamı Ali Hamaney’i hedef alan eylemleri nedeniyle uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmekle suçladı.
Erakçi, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubu yayımladı.
Buna göre, Erakçi, İran lideri Hamaney'e saldırının uluslararası hukuk ve örfün bağlayıcı ilkelerinin yanı sıra 1973 tarihli Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi’nde yer alan ilkelere de aykırı olduğunu belirtti.
Erakçi, "Bu eylem, ilgili ihlalde bulunan devletlerin uluslararası sorumluluğunu doğurmaktadır. Ayrıca ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ve bu suç teşkil eden fiilin planlanması, emredilmesi, onaylanması, işlenmesi ya da herhangi bir şekilde yardım ve yataklık edilmesine katılan tüm kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.
İran'ın BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güvenlik Konseyini, Hamaney’e yönelik saldırının hesabının sorulması için derhal somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.
İran, ABD-İsrail saldırılarının ardından, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama’daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, düşürülen bir füzenin şarapnelleri nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, olayda 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Manama’daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını aktardı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video
Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı. Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu. Öte yandan, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi. İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail'in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı. Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi. Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.
Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi. İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı. Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan'dan 6 füze atıldığını aktardı. Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.
Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.
İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar." diye konuştu. Trump, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret ederek, "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, İran'ın "terörün sponsorluğunu yapan" bir ülke olduğunu savundu. Trump, bununla da mücadele ettiklerini belirtti. İran halkına ve İranlı güvenlik unsurlarına da seslenen Trump, "Devrim Muhafızları'na, İran askerine ve polisine bir kez daha silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur, atılgan ve kahramanca davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte." şeklinde konuştu.
İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı bir misilleme daha gerçekleştirdi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'ın Kudüs bölgesine düzenlediği füze saldırısında en 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Hedef alınan bölgenin görüntülerini yayınlayan İsrail polisi, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu.
İran’ın saldırılarında 11 İsrail vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.
Fransa, İngiltere ve Almanya’nın (E3), İran’ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma kapasitesini yok etmeye yönelik olanlar dahil İran’a karşı "gerekli ve orantılı savunma eylemlerine" hazır olduklarını bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme yapan İran’a ilişkin ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, "E3 liderleri, İran’ın, ilk ABD ve İsrail askeri operasyonlarına katılmayan ülkeler dahil bölge ülkelerine karşı başlattığı ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırıları karşısında dehşete düşmüştür. İran’ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit etmektedir." ifadelerine yer verildi.
İran’a saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarını savunmak için "İran’ın füze ve İHA fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerinin desteklenmesi dahil adımlar atılacağı" kaydedildi.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3 yayını siber saldırıya uğradı. Normal yayın akışının kesildiği kanalda, programların yerine İran yönetimini hedef alan mesajlar yayımlandı. Ekrana yansıyan görüntülerde, "Tüm hükümet çöküş sürecinde" ifadeleri yer alırken, bir diğer mesajda "İran halkı, kendi geleceği ve ülkelerinin geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnızca kendisi karar vermelidir" denildi.
Yayın kesintisi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına hitaben yaptığı konuşma Farsça altyazıyla ekrana getirildi. Trump ve Netanyahu, konuşmalarında İran yönetimini hedef alarak, İran halkını harekete geçmeye çağırdı. Netanyahu konuşmasında, "Terör rejimine ait binlerce hedefi vurduk. Cesur İran halkının kendisini esaret zincirlerinden kurtarması için gerekli şartları oluşturacağız. Bu nedenle size sesleniyorum İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsattır. Elleriniz kollarınız bağlı oturmayın. Çünkü yakında sizin anınız gelecek, sokağa çıkmanızın isteneceği an" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının 4 hafta sürebileceğini ifade etti.