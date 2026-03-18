SON DAKİKA | İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: İran’dan Ali Laricani’nin intikamı mesajı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
Kuveyt, hava sahasına giren 7 İHA'nın düşürüldüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri ise füze ve İHA saldırılarını önlemek için hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı
İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesi duyuldu ve hedef alınan noktadan siyah dumanların yükseldiği görüldü. İsrail savaş uçakları, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binaya ve kentin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.
Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.
Bu açıklamadan önce, İsrail basını, İran'ın düzenlediği çok başlıklı füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların, hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından düşürülmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin bir şekilde hazır olduğu vurgulandı.
İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu. İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.