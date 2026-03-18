SON DAKİKA | İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: İran’dan Ali Laricani’nin intikamı mesajı

BAE İRAN’IN FÜZE VE İHA SALDIRISINI ENGELLEDİĞİNİ DUYURDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların, hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından düşürülmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin bir şekilde hazır olduğu vurgulandı.