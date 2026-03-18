Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı dalgası: İran'dan Ali Laricani'nin intikamı mesajı
Giriş Tarihi: 18.03.2026 07:00 Son Güncelleme: 18.03.2026 07:02

SON DAKİKA | İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı dalgası: İran'dan Ali Laricani'nin intikamı mesajı

Son dakika haberi: ABD/İsrail - İran savaşı Tahran yönetiminin en kritik isimlerinden Ali Laricani'nin öldürülmesiyle yeni bir boyuta evrildi. İran'dan Laricani'nin intikamı için mesajlar gelirken, İsrail de Lübnan'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. İşte dakika dakika bölgeden son durum!

  • ABONE OL
Son dakika haberi... İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
06:00

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A YENİ SALDIRI

İsrail’den Lübnan ordusuna saldırı: 2’si ağır 5 asker yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu

05:15

KUVEYT: 7 İHA DÜŞÜRÜLDÜ!

Kuveyt, hava sahasına giren 7 İHA'nın düşürüldüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri ise füze ve İHA saldırılarını önlemek için hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı

04:15

BEYRUT'UN GÜNEYİNDEKİ DAHİYE BÖLGESİNE YENİ HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesi duyuldu ve hedef alınan noktadan siyah dumanların yükseldiği görüldü. İsrail savaş uçakları, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binaya ve kentin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

04:00

İRAN ORDUSU: LARİCANİ'NİN İNTİKAMI İÇİN TEL AVİV'E FÜZELERLE SALDIRI DÜZENLEDİK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.

Bu açıklamadan önce, İsrail basını, İran'ın düzenlediği çok başlıklı füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

02:30

İSRAİL ORDUSU, BEYRUT'UN FARKLI MAHALLELERİNE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Balata Sokağı Mahallesi ile şehrin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi ile kentin güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli 2 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve Dahiye'den dumanların yükseldiği görüldü.

01:00

BAE İRAN’IN FÜZE VE İHA SALDIRISINI ENGELLEDİĞİNİ DUYURDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan yapılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların, hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından düşürülmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin bir şekilde hazır olduğu vurgulandı.

00:00

ALİ LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ!

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu. İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz