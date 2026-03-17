SON DAKİKA | İsrail’den Tahran ve Beyrut’a saldırı: Donald Trump’tan ’3. dünya savaşı’ sözleri!

Son dakika haberi... İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.
İsrail ordusu, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Tahran ve Beyrut semalarından yükselen dumanlar ve patlama sesleri amatör kameralara yansıdı. Lübnan basını, Beyrut yakınlarındaki Aramoun kasabasında bulunan bir konuta füze isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Al Mayadeen televizyonu başta olmak üzere Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine "çok şiddetli" hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Şu ana kadar Hureyk mahallesi başta olmak üzere, Dahiye'nin birçok farklı noktasının İsrail ordusunca hedef alındığı aktarıldı.
Öte yandan Hizbullah tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam bölgesi ile İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am bölgesinde bulunan İsrail askeri noktalarının füzelerle vurulduğu duyuruldu.
Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelen 6 insansız hava aracının (İHA) daha engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik 6 İHA saldırısının daha engellendiği belirtildi.
Açıklamada, 6 İHA'nın doğu bölgesinde, savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi ancak İHA'ların kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Bakanlık kısa bir süre önce doğu bölgesinde 3 İHA'nın engellendiğini açıklamıştı.
ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bağdat'ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"nin yakınında yükselen patlama sesleri, başkentin diğer bazı semtlerinden de duyuldu.
Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğinin hava savunma sistemi saldırılara karşı devreye girdi. ABD Büyükelçiliğinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.
Irak makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.
TRUMP: İRAN'LA SAVAŞ YAKINDA BİTECEK
ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninde İran'la ilgili son duruma ilişkin soruları yanıtladı.
Dünya genelinde enerji tedarik zincirini bozan Hürmüz Boğazı krizi konusunda ilgili ülkelere seslenen Trump, bu ülkelerin askeri olarak ABD'ye yardım etmesi çağrısında bulundu.
Özellikle enerji ihtiyaçlarının büyük bölümünü bu boğaz üzerinden karşılayan ülkelere seslenen ABD Başkanı, boğazın açık kalmasını sağlamak için bu ülkelerin adım atması gerektiğini vurguladı.
ÇİN BİZE TEŞEKKÜR ETMELİ
Trump, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını buradan karşıladığını anlatarak, "Onların bize sadece teşekkür değil aynı zamanda yardım da etmesi gerekir. Beni şaşırtan şey buna istekli olmamaları. Ancak bize destek veren bazı ülkeler var, yakında onların isimleri açıklayacağım" değerlendirmesini yaptı.
ABD'nin İran'a ait onlarca mayın gemisini vurduğunu, yine de boğazda halen mayın olup olmadığını bilmediklerini kaydeden Trump, "Henüz boğaza mayın yerleştirilip yerleştirilmediğini bilmiyoruz ancak olma ihtimali bile milyar dolarlık gemilere sahip insanları korkutuyor." dedi.
Trump, "İran'la savaş bir hafta da biter mi?" sorusuna, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." diye cevap verdi.
İran'a yönelik saldırılarla doğru bir iş yaptıklarını savunan ABD Başkanı, "Aksi durumda bu süreç 3. Dünya Savaşı’na dönüşecek bir nükleer savaşa dönüşebilirdi." yorumunu yaptı.
İran'ın nükleer silah elde ettiği an ilk önce İsrail'i sonra da tüm Orta Doğu'yu vuracağını savunan Trump, "Orta Doğu'yu ele geçirmek istedikleri için savaşa girmesi beklenmeyen ülkelere bile binlerce füze fırlatıyorlar." yorumunu yaptı.
İRAN'IN KÖRFEZ ÜLKELERİNİ VURACAĞINI BEKLEMİYORDUK
Öte yandan Trump, İran’ın Körfez ülkelerini vurması konusunda "şaşkınlık" yaşadıklarını kaydederek, "Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık." şeklinde konuştu.
İran’la olan süreci "büyük bir satranç oyununa" benzeten ABD Başkanı, İran'ın bu süreçte zeki hamleler yaptığını ve kendisinin de bunları gördüğünü belirtti.
Diğer yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in ölmüş olma ihtimaline ilişkin bir soruya, bazı kişilerin bunu dile getirdiğini, bazılarının ise Hamaney'in ağır yaralandığını söylediklerini aktardı.
"Orada kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz çünkü liderlerinin çoğu öldü." ifadesini kullanan Trump, bu açıklamasından kısa süre sonra ise ABD olarak "İranlı yetkililerle görüşmelere devam ettiklerini" dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.
Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirten Erakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.
ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un doğrudan iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.